Prémiová sluchátka za skvělou cenu. Sennheiser Momentum Wireless 4 mají ANC a super výdrž, teď je koupíte ve fajn akci

Sennheiser Momentum Wireless 4 aktuálně seženete od 3 989 Kč, tedy za méně než polovinu původní ceny
Sluchátka nabízí 60 hodin výdrže na jedno nabití a 42mm měniče s audiofilním zvukem
Model je na trhu od roku 2022, kdy stál 8 890 Kč, a uživatelé jej na Heurece hodnotí 94 % spokojeností

Adam Kurfürst
Publikováno: 24.12.2025 10:00

Pokud jste dlouho pokukovali po prémiových bezdrátových sluchátkách, ale odrazovala vás jejich cena, máme dobrou zprávu. Sennheiser Momentum Wireless 4 nyní seženete za 3 989 Kč, což představuje více než 55% slevu oproti původní ceně 8 890 Kč z roku 2022. Za tři roky na trhu se z nich stal jeden z nejznámějších modelů ve své kategorii.

Špičkový zvuk a výborná výdrž baterie
ANC a další funkce
Pro koho jsou vhodná? Co říkají uživatelé na Heurece Špičkový zvuk a výborná výdrž baterie Sennheiser Momentum Wireless 4 disponují 42mm měniči se silnými magnety, které zajišťují detailní a dynamický zvuk. Frekvenční rozsah 6 Hz až 22 kHz pokryje celé slyšitelné spektrum s rezervou, takže ocení jak milovníci basů, tak posluchači klasické hudby. Citlivost 106 dB a impedance 60 ohmů řadí sluchátka mezi skutečně kvalitní modely. Bezdrátový přenos zajišťuje Bluetooth 5.2 s podporou kodeků SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive a Low-latency audio. Díky tomu získáte kvalitní zvuk bez ohledu na to, zda používáte iPhone, Android telefon nebo počítač. Sluchátka lze navíc připojit až ke dvěma zařízením současně. Co na Sennheiser Momentum Wireless 4 uživatele nejvíce překvapuje, je výdrž baterie až 60 hodin na jedno nabití. Rychlé nabíjení pak za pouhých 10 minut dodá energii na dalších 6 hodin poslechu. V praxi to znamená, že sluchátka nabijete jednou za několik týdnů. ANC a další funkce Sluchátka nabízí adaptivní potlačení okolního hluku (ANC), které automaticky reaguje na prostředí kolem vás. Když potřebujete komunikovat s okolím, stačí aktivovat Transparency režim. Funkce Smart Pause automaticky pozastaví přehrávání, když si sluchátka sundáte, a obnoví jej po nasazení. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Ovládání probíhá pomocí dotykové plochy na pravé mušli, kde můžete přepínat skladby, upravovat hlasitost nebo přijímat hovory. Pro detailní nastavení ekvalizéru a zvukových režimů slouží aplikace Sennheiser Smart Control. V balení najdete také pevné cestovní pouzdro, USB-C nabíjecí kabel, audio kabel 3,5 mm jack a adaptér do letadla. Pro koho jsou vhodná? Sennheiser Momentum Wireless 4 ocení především nároční posluchači, kteří hledají kvalitní zvuk bez kompromisů. Díky dlouhé výdrži baterie se hodí pro časté cestování letadlem či vlakem. Skládací konstrukce a pevné pouzdro usnadňují přenášení. Méně vhodné jsou naopak pro ty, kdo vyžadují maximální potlačení hluku – v této disciplíně je Sony WH-1000XM5 o něco lepší. Také sportovci by měli hledat jinde, protože sluchátka nemají vyšší stupeň odolnosti vůči vodě a potu. Co říkají uživatelé na Heurece Na srovnávači Heureka má model Sennheiser Momentum Wireless 4 celkem 50 recenzí s průměrným hodnocením 94 %. Celkem 47 zákazníků produkt doporučuje, pouze 2 nikoliv. Nejčastěji chválené vlastnosti: Kvalita zvuku s detailním prokresleným a vyváženým podáním Mimořádná výdrž baterie blížící se deklarovaným 60 hodinám Pohodlné nošení i při mnohahodinovém poslechu Možnost připojení přes Bluetooth, 3,5mm jack i USB-C Nejčastější výtky: ANC není tak účinné jako u konkurence od Sony Citlivé dotykové ovládání může způsobovat nechtěné akce Aplikace nabízí omezené možnosti nastavení Nelze úplně vypnout režimy ANC a Transparency KOUPIT SENNHEISER MOMENTUM 4 Jak shrnul jeden z recenzentů: „Momentum 4 jsou za svou cenu skvělými sluchátky. Zvukově jsou vrcholem toho, co se dá sehnat v kategorii bezdrátových sluchátek v dané cenovce." Jiný uživatel dodává: „Už to jsou druhá sluchátka, která si kupuji. Po vyzkoušení několika alternativ jsem zjistil, že jsou mi osobně nejbližší."

Zaujala vás sluchátka Sennheiser Momentum Wireless 4 za tuto cenu? 