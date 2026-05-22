Prémiová sluchátka Sennheiser Momentum 4 Wireless koupíte v super akci! Mají vynikající zvuk a dlouho vydrží

Adam Kurfürst
22.5.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Sennheiser Momentum 4 Wireless oficialni

Audiofilská bezdrátová sluchátka s ANC pod 4 000 Kč jsou v této kategorii vzácnost. Sennheiser Momentum 4 Wireless aktuálně startují na Heurece od 3 601 Kč u CZC.cz přes tržiště Allegro, přitom při uvedení na český trh stála sluchátka 7 490 Kč. Současná nabídka je tedy o víc než polovinu pod původní cenou a rozdíl více než tisíc korun proti zavedeným audio obchodům, které zatím drží původní cenovou hladinu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete audiofilský zvuk, dlouhou výdrž a pohodlí při delším poslechu hudby a meetinzích.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete špičkové ANC pro letadlo nebo MHD – tady je solidní, ale ne ve třídě Sony WH-1000XM5 nebo Bose QC Ultra.
💡 Za 3 601 Kč dostáváte sluchátka s hodnocením 94 % z 87 recenzí, která ještě nedávno stála dvakrát víc.

Proč jsou tahle sluchátka zajímavá

Momentum 4 Wireless patří mezi audiofilsky laděná bezdrátová over-ear sluchátka a už roky se drží na trhu jako jeden z nejvíce ceněných modelů. Hlavní lákadlo není ani ANC, ani efektní vychytávky – ale zvuk a výdrž. Sennheiser sem dal 42mm dynamický měnič se silnými magnety a frekvenční rozsah 6 až 22 000 Hz, což je v praxi prokreslení detailů, které u většiny konkurence v této cenovce nedostanete. 60 hodin výdrže na nabití je pak číslo, které u sluchátek s ANC stále patří ke špičce trhu.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Sluchátka komunikují přes Bluetooth 5.2 s podporou kodeků SBC, AAC, aptX a aptX Adaptive. Chybí novější LDAC nebo LC3, takže pro hudbu z Tidal HiFi v lossless kvalitě to není ideální volba – pro Spotify, Apple Music a YouTube ale formát plně dostačuje. Multipoint umožňuje současné připojení dvou zařízení, takže přepnutí mezi notebookem a telefonem proběhne plynule. Pro drátový poslech je v balení kabel s 3,5mm jackem (na straně sluchátek 2,5mm) a USB-C kabel.

Sennheiser Momentum 4 Wireless cerna render

Adaptivní ANC se automaticky přizpůsobuje okolním podmínkám a podle uživatelů spolehlivě tlumí dunivé zvuky (klimatizace, motor v autobuse, vítr), méně efektivně si poradí s lidskými hlasy. Vedle ANC je tu Transparency Mode pro situace, kdy chcete slyšet okolí (objednávka v kavárně, hlášení v metru). Hovory řeší 4 digitální beamforming mikrofony s potlačením větru, kvalita podle uživatelů na úrovni dobré drátové headset třídy.

Praktickým bonusem je rychlonabíjení: 5 minut nabíjení = 4 hodiny poslechu. Detekce nasazení automaticky pauzuje hudbu, když si sluchátka sundáte, a po 15 minutách nečinnosti se sluchátka samy vypnou.

Praktická stránka: pohodlí, ovládání a aplikace

Konstrukce je lehčí, převážně plastová, s polstrovaným hlavovým mostem a hluboce vypolstrovanými náušníky. Recenzenti opakovaně chválí, že sluchátka jdou nosit i 8 až 10 hodin v kuse bez tlaku – to je v této kategorii spíš výjimka. Ovládání řeší dotyková plocha na pravé mušli, kde lze měnit hlasitost, přepínat skladby, přijímat hovory a ovládat ANC.

Aplikace Sennheiser Smart Control umožňuje detailní nastavení ekvalizéru, Sound Personalization (přizpůsobení podle vašich preferencí), Bass Boost a profily pro různá prostředí. Pro mnoho uživatelů je hlavním důvodem, proč si Momentum 4 nakonec ponechali – základní zvuk je totiž z výroby naladěný basověji, což se snadno doladí dolů.

V balení dostanete sluchátka, tuhé cestovní pouzdro, USB-C nabíjecí kabel, 3,5mm audio kabel a adaptér do letadla.

Co říkají uživatelé

Na Heurece mají Momentum 4 hodnocení 94 % z 87 hodnocení, doporučuje je 56 zákazníků, nedoporučují pouze dva. Uživatelé v recenzích nejčastěji zmiňují kvalitu zvuku, výdrž baterie, pohodlí dlouhého nošení a užitečný ekvalizér v aplikaci. Hned několik uživatelů popisuje, že po týdnu používání spadne nabití jen o 10 až 20 %, a baterii dobíjí jednou za měsíc. Jeden recenzent srovnává Momentum 4 přímo se Sony WH-1000XM5 a hodnotí Sennheiser jako čistší a přirozenější zvuk, byť s mírně horším ANC.

Kritika se opakuje ve čtyřech bodech. ANC je solidní, ale ne špičkové – tlumí dunivé zvuky lépe než lidské hlasy, a v tichu může vznikat lehký šum. Nejde úplně vypnout, jen přepnout mezi režimy. Dotyková gesta na pravé mušli jsou citlivá a jeden ťuk při sundávání nebo skladování může spustit hudbu nečekaně. Jack konektor není pasivní – pokud sluchátka vypnete, drátem nehraje téměř nic, a v zapnutém stavu vzniká mírné zpoždění (na hraní piána tedy nepoužitelné). Pár uživatelů hlásilo problémy se spárováním na Windows 11 a nevyzpytatelné auto-zapínání při pohybu v pouzdře.

Kdy to smysl nedává

Pokud řešíte maximální potlačení hluku do letadla nebo metra, sáhněte raději po Sony WH-1000XM5 nebo Bose QuietComfort Ultra – ANC tam je o znatelný kus dál. Stejně tak nedává smysl pro audiofily s lossless zdroji (Tidal HiFi, Qobuz), kde chybí podpora LDAC nebo LC3 codecu pro plný rozsah. Pro Spotify, Apple Music a YouTube je to ale standard, který tahle sluchátka zvládají skvěle.

A pokud chcete perfektně fungující sluchátka pro práci s Windows 11 PC, vyplatí se před koupí ověřit aktuální stav firmware – část uživatelů hlásí problémy se stabilitou, ale aktualizace firmwaru je průběžně řeší. Pro telefon a Apple ekosystém problém nebývá.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 3 601 Kč jsou Momentum 4 Wireless jasně nejvýhodnější vstup do třídy audiofilských bezdrátových sluchátek. Kombinace zvuku, 60hodinové výdrže, multipointu, pohodlí pro celodenní nošení a 94% hodnocení od majitelů dělá ze sluchátek silnou volbu pro lidi, kteří poslouchají hudbu, pracují z domova a chtějí jedny univerzální sluchátka na všechno. Cena 3 601 Kč je polovina původní ceny při uvedení a velmi pravděpodobně se k téhle hladině v dohledné době další obchody přidají – aktuálně ji ale drží jen CZC přes Allegro.

Jste u sluchátek pro práci a hudbu spíš týmem ANC, nebo týmem maximálního zvukového detailu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

