Mezi českými seniory přibývá digitálních nadšenců. Tlačítkové mobily mění za dotykové a milují Facebook

Ještě před pár lety byl senior s dotykovým telefonem téměř zjevením. A ten, kdo byl na internetu jako doma, mezi své ostatní vrstevníky naprosto nezapadal. Dnes je tomu úplně jinak. Podle posledních dat čeští senioři digitálním technologiím rozumí čím dál víc a řada z nich už je bere jako nedílnou součást svých životů.

Data z roku 2024 ukazují, že 97 % Čechů starších 65 let vlastní mobilní telefon. Ty tlačítkové jsou přitom na ústupu, jelikož už téměř polovina seniorů má smartphone. Asi tři čtvrtiny tuzemských důchodců mají také přístup k počítači. A s internetem jsou starší lidé čím dál většími kamarády – za poslední desetiletí se počet jeho uživatelů v této věkové kategorii zdvojnásobil.

Ve srovnání s Evropou ale pořád ještě hodně zaostáváme. Mezi pokročilé uživatele internetu můžeme podle dat Eurostatu zařadit pouze 5,3 % tuzemských seniorů. Třeba Nizozemsku, Norsku nebo Švédsku přitom jde o pětinu seniorů.

Senioři milují Facebook

Průzkum mobilního operátora T-Mobile ukázal, že naši nejstarší spoluobčané už z internetu nemají takový strach jako dřív, stejně jako k němu už necítí takovou nedůvěru. 38 % respondentů se označilo za digitální nadšence, 36 % ho využívá pragmaticky (tedy aktivně, ale spíš pro praktické účely a s větší opatrností).

Oblíbeným zdrojem informací je přitom pro tuto věkovou skupinu sociální síť Facebook. Zatímco mladí dominují na Instagramu či TikToku, tak Facebook se stává sociální sítí boomerů a starších uživatelů. Za zmínku přitom stojí, že v roce 2010 bylo na sociálních sítích podle dat ČSÚ pouze 0,4 % našich seniorů. V minulém roce už je používalo přes 17 % lidí nad 65 let věku. 40 % seniorů navíc má internet v mobilu, takže mají na internet velmi snadný přístup.

Někteří senioři jsou k technologiím stále ostražití. Ale je to podle statistiků zejména proto, že kolem sebe nemají nikoho, kdo by jim je pořádně vysvětlil a kdo by je naučil zacházet s mobilním internetem či počítačem. Co se ale týká třeba internetového bankovnictví, senioři se ho už tolik nebojí. Podle mluvčího České spořitelny ho využívá 90 % klientů nad 65 let věku.

Za zmínku ještě stojí, že senioři zatím nepropadli tabletům. Ty vlastní pouze 9 % z nich. Data Českého statistického úřadu ovšem ukazují, že starším lidem sedí klasické stolní počítače – většina seniorů přitom upřednostňuje notebooky. Důvod této vysoké obliby podle výzkumníků tkví v minulosti – lidé zvyklí používat psací stroje i dnes upřednostňují fyzickou klávesnici před tou dotykovou na displeji.

Jak jsou na tom senioři z vašeho okolí s technologiemi?

Zdroj: ČSÚ, Evropa v datech, Eurostat, Freepik