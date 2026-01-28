Alza prodává meteostanici SENCOR SWS 10500 za suverénně nejlepší cenu v Česku. Propojíte ji s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Alza prodává profesionální meteostanici SENCOR SWS 10500 WIFI za 1 979 Kč, což je o 630 Kč méně než u konkurence Bezdrátový senzor 7v1 se švýcarskými čidly Sensirion měří teplotu, vlhkost, tlak, srážky, vítr i UV záření Díky Wi-Fi připojení můžete sledovat naměřená data odkudkoli prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS a Android Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás baví sledovat počasí a toužíte po něčem víc než po obyčejném teploměru za oknem, máme pro vás zajímavý tip. Alza momentálně nabízí profesionální meteostanici SENCOR SWS 10500 WIFI za 1 979 Kč, což je aktuálně nejnižší cena na českém trhu. Podle srovnávače Heureka činí druhá nejlevnější nabídka 2 609 Kč, ušetříte tedy více než šest stovek. Meteostanice přitom na trh dorazila teprve loni v létě s cenou 3 499 Kč. Švýcarská přesnost v jednom senzoru Srdcem celé sestavy je bezdrátový senzor 7v1, který obsahuje švýcarská čidla Sensirion. Ta patří mezi nejpřesnější na trhu a měří hned sedm různých veličin: teplotu, vlhkost, barometrický tlak, úhrn srážek, rychlost a směr větru, intenzitu světla a UV index. Senzor komunikuje s hlavní jednotkou na frekvenci 868 MHz a dosah signálu činí až 150 metrů v otevřeném prostoru, takže jej můžete umístit třeba na střechu nebo na vzdálenější část zahrady. Venkovní teplotu senzor měří v rozsahu od -40 °C do +60 °C, vnitřní pak od -5 °C do +50 °C. Vlhkost zvládá v celém spektru 1–99 %. Meteostanice rovněž počítá pocitovou teplotu a rosný bod, což ocení každý, kdo chce vědět, jak bude počasí skutečně působit na lidský organismus. Propojení s telefonem a online platformami Hlavní předností modelu SWS 10500 je Wi-Fi konektivita. Po připojení k domácí síti stanice automaticky odesílá naměřená data na platformy Weather Underground a Weathercloud, kde se stáváte součástí celosvětové sítě amatérských meteorologů. Prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS i Android pak můžete sledovat aktuální hodnoty odkudkoli – třeba z práce nebo z dovolené. CHCI METEOSTANICI SENCOR V AKCI Aplikace rovněž umožňuje nastavit výstrahy pro extrémní hodnoty teploty, vlhkosti, srážek nebo větru. Jakmile naměřené údaje překročí vámi stanovené limity, dostanete upozornění. Firmware stanice lze aktualizovat bezdrátově prostřednictvím aplikace WSLink. Přehledný displej a předpověď počasí Hlavní jednotka disponuje 5,7palcovým True Black LCD displejem se třemi úrovněmi jasu. Zobrazuje veškeré naměřené hodnoty přehledně na jednom místě včetně grafů vývoje. Meteostanice nabízí předpověď počasí na 12 až 24 hodin založenou na změnách tlaku a teploty, kterou vizualizuje pomocí symbolů – slunečno, mírně oblačno, zataženo, déšť, bouřka nebo sněžení. Nechybí ani zobrazení času, data, dne v týdnu a fáze Měsíce. Čas se automaticky synchronizuje přes Wi-Fi, takže nemusíte nic nastavovat. Součástí je i budík s funkcí opakovaného buzení. K meteostanici lze navíc připojit až 3 další senzory, například bazénové čidlo pro měření teploty vody. Cena a dostupnost SENCOR SWS 10500 WIFI je na Alze k dispozici za 1 979 Kč při použití slevového kódu. Oproti původní ceně 3 499 Kč z loňského léta tak ušetříte více než 1 500 Kč. V balení najdete hlavní jednotku, bezdrátový senzor 7v1, napájecí adaptér a záložní baterii CR-2032. Pro senzor je potřeba dokoupit 3 AA baterie, ideálně lithiové. KOUPIT METEOSTANICI SENCOR Uvítali byste doma profesionální meteostanici? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024