Chytrá meteostanice za slušnou cenu! Sencor SWS 10500 WIFI zlevnila pod 2,5 tisíce

Sencor SWS 10500 WIFI je meteostanice se senzorem 7v1 a švýcarskými čidly Sensirion, která posílá data na Weathercloud i Počasí Meteo S kódem ALZADNY25 stojí 2 399 Kč místo původních 3 199 Kč (úspora 800 Kč) Cílí na lidi, kteří chtějí vědět, kolik napršelo, jak silně foukalo nebo jaký je na zahradě UV index

Jakub Kárník Publikováno: 10.5.2026

Domácí meteostanice už dávno neslouží jen k tomu, aby ukazovaly teplotu na zahradě. Modely typu Sencor SWS 10500 WIFI, který teď klesl na 2 399 Kč po zadání kódu ALZADNY25, dnes měří všechno od dešťových srážek přes UV záření až po směr a sílu větru – a navíc data přes Wi-Fi posílají do mobilu. Co všechno čidlo 7v1 zvládne Wi-Fi, cloudy a žádná vlastní aplikace Verdikt: pro koho dává smysl Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete přesně vědět, co se děje s počasím u vás na zahradě, na chatě nebo na balkoně.⚠️ Zvažte, že Sencor nemá vlastní aplikaci – data dostanete přes Weathercloud, Weather Underground nebo Počasí Meteo.💡 Za 2 399 Kč jde o jednu z nejlépe vybavených domácích meteostanic v této cenové kategorii s čidlem 7v1. Co všechno čidlo 7v1 zvládne Hlavní devíza téhle meteostanice je venkovní senzor, který do jednoho kusu hardwaru integruje sedm různých měření: teplotu, vlhkost, atmosférický tlak, intenzitu srážek, rychlost a směr větru, intenzitu světla a UV index. Klíčové je, že uvnitř senzoru sedí čidla od švýcarské firmy Sensirion – tedy stejného výrobce, jehož komponenty najdete i v dražších profesionálních meteostanicích. Po kalibraci tlaku a teploty (kterou Sencor umožňuje) jsou hodnoty podle uživatelských recenzí dlouhodobě přesné. Přepočítané meteorologické indexy nechybí – meteostanice ukazuje pocitovou teplotu, rosný bod a poryvy větru. K tomu nabízí jednoduchou předpověď na 12 a 24 hodin, založenou na sledování změn tlaku a teploty. Žádný globální model počasí to samozřejmě nenahradí, ale pro orientační „dnes večer asi přijde déšť" tahle předpověď spolehlivě funguje. Pokud byste chtěli zónu monitoringu rozšířit, k hlavní jednotce lze přidat až 3 další samostatná čidla. Wi-Fi, cloudy a žádná vlastní aplikace Tady je dobré nemít nereálná očekávání. Sencor nemá vlastní aplikaci – meteostanice se přes Wi-Fi 2,4 GHz připojí k routeru a data odesílá na Weather Underground a Weathercloud. Obě platformy mají vlastní mobilní aplikace pro Android i iOS, takže k datům se pohodlně dostanete odkudkoli. Část uživatelů navíc úspěšně připojuje stanici i k českému projektu Počasí Meteo, který nabízí povedenou aplikaci a publikuje data v rámci komunitní sítě. Velký 5,7″ LCD displej s technologií True Black je čitelný i na slunci a nabízí ruční nastavení jasu. Co některým uživatelům chybí, je automatická regulace jasu podle okolí – v noci displej svítí stejně jasně jako přes den, takže pokud máte stanici v ložnici, vyplatí se ji večer ručně ztlumit. Hlavní jednotka vyžaduje napájení ze zásuvky (záložní CR2032 baterka jen drží data při výpadku), takže musíte zvážit, kam stanici postavit. Verdikt: pro koho dává smysl Za 2 399 Kč dostáváte meteostanici, která svojí výbavou prakticky šlape na paty amatérským meteorologickým stanicím za pět a šest tisíc. Hodí se hlavně pro zahradníky, kteří potřebují vědět, kolik za noc napršelo, pro chataře sledující vítr a srážky nebo pro každého, kdo si rád před snídaní zkontroluje aktuální tlak. Reklamovanost je velmi nízkých 0,33 %, takže o spolehlivosti není moc pochyb. Sledujete počasí raději přes domácí meteostanici, nebo vám stačí aplikace v mobilu?