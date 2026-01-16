Chcete 43" QLED telku za 5 tisíc? Tato znovu zlevnila na minimum, ale má to háček Hlavní stránka Zprávičky Sencor SLE 43QF860B s QLED panelem a WebOS systémem stojí nyní pouhých 4 990 Kč Televize nabízí Full HD rozlišení, HDR10 a podporu českých streamovacích služeb včetně Oneplay V balení najdete i magický ovladač s podporou hlasového ovládání přes Google Assistant Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte levnou televizi do ložnice nebo na chatu, která zvládne české i zahraniční streamovací služby? Sencor má v nabídce zajímavý model SLE 43QF860B, který právě zlevnil na 4 990 Kč. Za tuto cenu dostanete 43″ QLED panel a systém WebOS od LG, což je v dané cenové kategorii neobvyklá kombinace. QLED panel za hubičku, ale jen ve FullHD WebOS s českými aplikacemi Herní funkce a konektivita Pro koho je televize vhodná? QLED panel za hubičku, ale jen ve FullHD Televizor využívá Quantum Dot technologii, která díky vrstvě kvantových teček a modrým LED diodám zobrazuje širší barevný gamut než klasické LCD panely. Rozlišení činí 1920 × 1080 pixelů (FullHD), což lze rozhodně považovat za hlavní nevýhodu. Pokud chcete z obrazu vytěžit víc, vyplatí se zvážit příplatek za 4K model, který vyjde na 5 949 Kč – obsah na něm bude viditelně ostřejší. I levnější FullHD verze každopádně nabízí HDR10 a HLG pro obsah s vysokým dynamickým rozsahem. Obnovovací frekvence panelu pak činí pouze 60 Hz, což ale vzhledem k ceně není příliš překvapivé. WebOS s českými aplikacemi Sencor u tohoto modelu vsadil na osvědčený systém WebOS od LG, který patří mezi nejpřívětivější smart TV platformy. Přímo z výroby jsou předinstalované aplikace jako Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video či YouTube. Z českých služeb nechybí Oneplay (dříve Voyo), Televize Seznam, SledovaniTV, Lepší.TV nebo Kuki. CHCI TELEVIZI SENCOR V AKCI Součástí balení je magický ovladač, kterým lze televizor ovládat podobně jako počítačovou myší – ukázáním, posouváním nebo hlasovými příkazy přes Google Assistant. Podporován je také Apple AirPlay pro zrcadlení obrazu z iPhonu nebo iPadu. Pod kapotou pracuje čtyřjádrový procesor ARM CA55 s grafickým čipem Mali G31 MP2. Herní funkce a konektivita Televizor disponuje herním optimalizérem s režimy pro FPS, RPG, RTS a sportovní hry. K dispozici je také VRR (variabilní obnovovací frekvence) a režim nízké latence. Pro připojení konzole nebo set-top boxu slouží 3× HDMI (jeden s ARC), dále najdete 2× USB 2.0, ethernet, optický audio výstup a CI+ slot pro dekódovací karty. Zvukový výstup zajišťují dva 8W reproduktory s podporou Dolby Digital Plus. Pro lepší zážitek z filmů doporučujeme připojit externí soundbar, což umožňuje HDMI ARC nebo optický výstup. Televizor podporuje také nahrávání pořadů na USB disk a funkci timeshift. Pro koho je televize vhodná? Sencor SLE 43QF860B se hodí především jako druhá televize do ložnice, kuchyně nebo na chatu. Za necelých 5 tisíc korun dostanete plnohodnotný smart TV systém s českými aplikacemi, což je hlavní přednost oproti levnějším modelům s proprietárními systémy. QLED panel nabídne lepší barvy než běžné LCD, ale Full HD rozlišení limituje využití u většího sezení – pro hlavní televizi v obýváku bychom doporučili 4K model. KOUPIT QLED TV SENCOR Pořídili byste si QLED televizi od Sencoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce QLED Sencor Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024