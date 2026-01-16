TOPlist

Chcete 43" QLED telku za 5 tisíc? Tato znovu zlevnila na minimum, ale má to háček

  • Sencor SLE 43QF860B s QLED panelem a WebOS systémem stojí nyní pouhých 4 990 Kč
  • Televize nabízí Full HD rozlišení, HDR10 a podporu českých streamovacích služeb včetně Oneplay
  • V balení najdete i magický ovladač s podporou hlasového ovládání přes Google Assistant

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.1.2026 06:00
Ikona komentáře 0
Sencor SLE 43QF860B v obyvaku nad stolkem

Hledáte levnou televizi do ložnice nebo na chatu, která zvládne české i zahraniční streamovací služby? Sencor má v nabídce zajímavý model SLE 43QF860B, který právě zlevnil na 4 990 Kč. Za tuto cenu dostanete 43″ QLED panel a systém WebOS od LG, což je v dané cenové kategorii neobvyklá kombinace.

QLED panel za hubičku, ale jen ve FullHD

Televizor využívá Quantum Dot technologii, která díky vrstvě kvantových teček a modrým LED diodám zobrazuje širší barevný gamut než klasické LCD panely. Rozlišení činí 1920 × 1080 pixelů (FullHD), což lze rozhodně považovat za hlavní nevýhodu. Pokud chcete z obrazu vytěžit víc, vyplatí se zvážit příplatek za 4K model, který vyjde na 5 949 Kčobsah na něm bude viditelně ostřejší. I levnější FullHD verze každopádně nabízí HDR10 a HLG pro obsah s vysokým dynamickým rozsahem. Obnovovací frekvence panelu pak činí pouze 60 Hz, což ale vzhledem k ceně není příliš překvapivé.

Sencor SLE 43QF860B render predni strana pohled z boku

WebOS s českými aplikacemi

Sencor u tohoto modelu vsadil na osvědčený systém WebOS od LG, který patří mezi nejpřívětivější smart TV platformy. Přímo z výroby jsou předinstalované aplikace jako Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video či YouTube. Z českých služeb nechybí Oneplay (dříve Voyo), Televize Seznam, SledovaniTV, Lepší.TV nebo Kuki.

CHCI TELEVIZI SENCOR V AKCI

Součástí balení je magický ovladač, kterým lze televizor ovládat podobně jako počítačovou myší – ukázáním, posouváním nebo hlasovými příkazy přes Google Assistant. Podporován je také Apple AirPlay pro zrcadlení obrazu z iPhonu nebo iPadu. Pod kapotou pracuje čtyřjádrový procesor ARM CA55 s grafickým čipem Mali G31 MP2.

Herní funkce a konektivita

Televizor disponuje herním optimalizérem s režimy pro FPS, RPG, RTS a sportovní hry. K dispozici je také VRR (variabilní obnovovací frekvence) a režim nízké latence. Pro připojení konzole nebo set-top boxu slouží 3× HDMI (jeden s ARC), dále najdete 2× USB 2.0, ethernet, optický audio výstup a CI+ slot pro dekódovací karty.

Sencor SLE 43QF860B render zepredu

Zvukový výstup zajišťují dva 8W reproduktory s podporou Dolby Digital Plus. Pro lepší zážitek z filmů doporučujeme připojit externí soundbar, což umožňuje HDMI ARC nebo optický výstup. Televizor podporuje také nahrávání pořadů na USB disk a funkci timeshift.

Pro koho je televize vhodná?

Sencor SLE 43QF860B se hodí především jako druhá televize do ložnice, kuchyně nebo na chatu. Za necelých 5 tisíc korun dostanete plnohodnotný smart TV systém s českými aplikacemi, což je hlavní přednost oproti levnějším modelům s proprietárními systémy. QLED panel nabídne lepší barvy než běžné LCD, ale Full HD rozlišení limituje využití u většího sezení – pro hlavní televizi v obýváku bychom doporučili 4K model.

KOUPIT QLED TV SENCOR

Pořídili byste si QLED televizi od Sencoru?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024