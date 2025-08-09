TOPlist

Výkonný Bluetooth repráček za pětistovku. Tenhle voděodolný sencor teď parádně zlevnil

  • Výkonný reproduktor s 25W RMS a původní cenou 999 Kč teď stojí 499 Kč
  • Jeho voděodolné provedení IPX6 zvládne déšť i stříkající vodu u bazénu
  • Nabízí výdrž baterie až 7 hodin a 360° prostorový zvuk, nevýhodou je microUSB

Adam Kurfürst
9.8.2025 10:00
Sencor SIRIUS SSS 6400N barevne varianty

Pokud hledáte pořádný reproduktor na léto, který nezruinuje váš rozpočet, Sencor SIRIUS SSS 6400N je teď k dispozici za pouhých 499 Kč místo původních 999 Kč. Za poloviční cenu dostanete voděodolný reproduktor s maximálním výkonem 30W a kvalitním 360° prostorovým zvukem, který zvládne ozvučit větší místnost i kousek zahrady.

Výkon a zvuk, který překvapí

Reproduktor Sencor SIRIUS SSS 6400N disponuje dvěma reproduktory a dvěma pasivními zářiči, které společně vytváří maximální výkon 30W (RMS 25 W). To je na cenovku 499 Kč fantastická hodnota – většina konkurentů v této ceně nabízí maximálně 10–15W. Díky technologii 360° prostorového zvuku se hudba rovnoměrně rozléhá do všech stran, takže nezáleží, kde reproduktor postavíte.

Sencor SIRIUS SSS 6400N cervena verze

Frekvenční rozsah 80 Hz – 16 kHz zajišťuje vyvážený zvuk s dostatečnými basy i čistými výškami. Digitální zvukový procesor DSP se postará o optimalizaci zvuku a celkové harmonické zkreslení nepřesahuje 1%, což zaručuje čistou reprodukci bez rušivých prvků.

Odolnost a praktické funkce

S certifikací IPX6 se reproduktor nebojí deště, stříkající vody ani vlhkého prostředí. Můžete ho vzít k bazénu, na pláž nebo kempování bez obav z poškození. Prémiový textilní potah nejen dobře vypadá, ale také chrání reproduktor před nárazy a poskytuje příjemný úchop.

Sencor SIRIUS SSS 6400N odolnost

Připojení je jednoduché díky Bluetooth 4.2 s dosahem až 15 metrů. Navíc technologie NFC umožňuje okamžité spárování pouhým přiložením telefonu. Funkce TWS (True Wireless Stereo) pak dovoluje propojit dva stejné reproduktory pro ještě silnější zvuk. Nechybí ani handsfree pro vyřizování hovorů a AUX vstup pro připojení kabelem. Jeho přítomnosti bych si osobně vážil, můj JBL Charge 2 Essential či Xiaomi Bluetooth Speaker, který jsem nedávno testoval, jím nedisponovaly. Oba jsou přitom výrazně dražší.

Výdrž na celý den

Vestavěná baterie s kapacitou 4 000 mAh zajistí pouze 7 hodin nepřetržitého poslechu, což je na dnešní poměry spíše podprůměrná hodnota. Nabíjení trvá maximálně 3 hodiny, bohužel však přes starší microUSB port. V balení najdete USB nabíjecí kabel, 3,5mm audio kabel a textilní řemínek pro snadné přenášení.

Srovnání s konkurencí

ModelMax. výkonVoděodolnostVýdržCena
Sencor SIRIUS SSS 6400N30WIPX67 hodin499 Kč
LAMAX Sounder2 Play24WIP6724 hodin699 Kč
Niceboy RAZE Fusion10WIPX412 hodin399 Kč
AlzaPower RAGE R210WIP6520 hodin599 Kč
YENKEE YSP 3010BK20WIPX78 hodin599 Kč
Cena: 499 Kč

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
