Výkonný Bluetooth repráček za pětistovku. Tenhle voděodolný sencor teď parádně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Výkonný reproduktor s 25W RMS a původní cenou 999 Kč teď stojí 499 Kč Jeho voděodolné provedení IPX6 zvládne déšť i stříkající vodu u bazénu Nabízí výdrž baterie až 7 hodin a 360° prostorový zvuk, nevýhodou je microUSB Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.8.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte pořádný reproduktor na léto, který nezruinuje váš rozpočet, Sencor SIRIUS SSS 6400N je teď k dispozici za pouhých 499 Kč místo původních 999 Kč. Za poloviční cenu dostanete voděodolný reproduktor s maximálním výkonem 30W a kvalitním 360° prostorovým zvukem, který zvládne ozvučit větší místnost i kousek zahrady. Výkon a zvuk, který překvapí Reproduktor Sencor SIRIUS SSS 6400N disponuje dvěma reproduktory a dvěma pasivními zářiči, které společně vytváří maximální výkon 30W (RMS 25 W). To je na cenovku 499 Kč fantastická hodnota – většina konkurentů v této ceně nabízí maximálně 10–15W. Díky technologii 360° prostorového zvuku se hudba rovnoměrně rozléhá do všech stran, takže nezáleží, kde reproduktor postavíte. Frekvenční rozsah 80 Hz – 16 kHz zajišťuje vyvážený zvuk s dostatečnými basy i čistými výškami. Digitální zvukový procesor DSP se postará o optimalizaci zvuku a celkové harmonické zkreslení nepřesahuje 1%, což zaručuje čistou reprodukci bez rušivých prvků. CHCI VYUŽÍT SLEVU Odolnost a praktické funkce S certifikací IPX6 se reproduktor nebojí deště, stříkající vody ani vlhkého prostředí. Můžete ho vzít k bazénu, na pláž nebo kempování bez obav z poškození. Prémiový textilní potah nejen dobře vypadá, ale také chrání reproduktor před nárazy a poskytuje příjemný úchop. Připojení je jednoduché díky Bluetooth 4.2 s dosahem až 15 metrů. Navíc technologie NFC umožňuje okamžité spárování pouhým přiložením telefonu. Funkce TWS (True Wireless Stereo) pak dovoluje propojit dva stejné reproduktory pro ještě silnější zvuk. Nechybí ani handsfree pro vyřizování hovorů a AUX vstup pro připojení kabelem. Jeho přítomnosti bych si osobně vážil, můj JBL Charge 2 Essential či Xiaomi Bluetooth Speaker, který jsem nedávno testoval, jím nedisponovaly. Oba jsou přitom výrazně dražší. Výdrž na celý den Vestavěná baterie s kapacitou 4 000 mAh zajistí pouze 7 hodin nepřetržitého poslechu, což je na dnešní poměry spíše podprůměrná hodnota. Nabíjení trvá maximálně 3 hodiny, bohužel však přes starší microUSB port. V balení najdete USB nabíjecí kabel, 3,5mm audio kabel a textilní řemínek pro snadné přenášení. Srovnání s konkurencí ModelMax. výkonVoděodolnostVýdržCenaSencor SIRIUS SSS 6400N30WIPX67 hodin499 KčLAMAX Sounder2 Play24WIP6724 hodin699 KčNiceboy RAZE Fusion10WIPX412 hodin399 KčAlzaPower RAGE R210WIP6520 hodin599 KčYENKEE YSP 3010BK20WIPX78 hodin599 Kč DALŠÍ REPRODUKTORY NA ALZA.CZ Cena: 499 Kč Pořídíte si voděodolný reproduktor Sencor za poloviční cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktory Česko Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024