Výkonný repráček Sencor s LED osvětlením a voděodolným tělem hodně zlevnil. Proč ho chtít?

Adam Kurfürst
Publikováno: 15.1.2026 18:00

Hledáte cenově dostupný Bluetooth reproduktor, který zvládne i kontakt s vodou? Sencor SIRIUS 2 MAXI se aktuálně prodává za pouhých 797 Kč, přičemž ještě koncem minulého měsíce činila nejnižší cena podle Heureky 954 Kč. Za tuto částku dostanete reproduktor se slušným výkonem 30 W, LED osvětlením a designem potaženým tkaninou.

Voděodolnost a slušný výkon

Sencor SIRIUS 2 MAXI disponuje stupněm krytí IPX7, což znamená, že vydrží dočasné ponoření do vody. Hodí se tedy k bazénu, na pláž nebo do sprchy. O zvuk se stará sestava tří reproduktorů a dvou pasivních zářičů s celkovým výkonem 30 W a frekvenční odezvou 50 Hz až 20 kHz.

Reproduktor podporuje Bluetooth 5.0 pro bezdrátové připojení, ale nechybí ani 3,5mm audio vstup a slot na paměťovou kartu. Zajímavostí je funkce TWS (True Wireless Stereo), která umožňuje bezdrátově propojit dva reproduktory pro stereo zvuk. Podle výrobce lze v rámci řady SIRIUS 2 propojit i dvě různé velikosti.

Baterie a další funkce

Vestavěná 5 000mAh baterie by měla vydržet až 8 hodin přehrávání při 50% hlasitosti. Nabíjení probíhá přes USB-C a trvá maximálně 3 hodiny. Reproduktor dále nabízí funkci handsfree pro telefonování a LED osvětlení s různými režimy.

Co se týče rozměrů, SIRIUS 2 MAXI měří 227 × 94 × 96 mm a váží necelý kilogram. Kryt z tkaniny je dostupný ve čtyřech barevných provedeních.

Co říkají uživatelé?

Na Heurece si reproduktor drží hodnocení 89 % na základě 16 recenzí, přičemž všech 16 zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé opakovaně chválí kvalitu zvuku – zmiňují jasné výšky a hutné basy. Jeden z recenzentů uvádí, že byl „velmi překvapen, jak dobře to hraje", zejména po propojení dvou kusů přes TWS.

Pozitivně hodnocena je také voděodolnost v praxi. Jeden majitel reproduktor používá u bazénu a potvrzuje, že mu voda skutečně nevadí. Uživatelé oceňují i LED osvětlení, které podle nich vytváří příjemnou atmosféru. Recenzent Libor přirovnává SIRIUS 2 MAXI k dražším značkám: „Jasně není to JBL, ale když vezmu v potaz cenu, je tenhle na 1000 % lepší."

Mezi nejčastěji zmiňované klady patří poměr cena/výkon, čistý a hlasitý zvuk, funkce TWS pro stereo propojení, LED osvětlení a kvalitní zpracování. Někteří uživatelé jako nevýhodu uvádějí vyšší hmotnost (téměř 1 kg) a jeden recenzent zmiňuje slabší basy. Další upozorňuje na obtížné polohování naležato kvůli chybějícím nožičkám.