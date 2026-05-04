Chytrý a levný způsob, jak mít ve starém autě Android Auto a CarPlay! Tento multimediální displej navíc zlevnil o šest stovek Sencor SCT M1060BWT je 10,26″ multimediální displej, který do staršího auta přidá Apple CarPlay a Android Auto bez nutnosti měnit rádio V balení je rovnou couvací kamera s rozlišením 1080p, dva držáky na palubní desku a 360° držák na čelní sklo Standardní cena 2 999 Kč padá s kódem SENCORMAYAUDIODAYS20 na 2 399 Kč Jakub Kárník Publikováno: 4.5.2026 10:00 Máte starší auto a závidíte kamarádům nativní Apple CarPlay nebo Android Auto v palubní desce? Výměna originálního rádia za chytrou jednotku stojí 5 až 10 tisíc plus instalace a u některých vozů ani není možná. Sencor SCT M1060BWT v ceně 2 399 Kč po slevě řeší tento problém jinak — připevníte ho na palubku, spárujete s telefonem a máte plnohodnotnou navigaci, hudbu i hands-free volání. Slevový kód SENCORMAYAUDIODAYS20 shazuje původní cenovku 2 999 Kč o 600 Kč. Pro koho to je Co dostanete za 2 399 Kč Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte starší auto bez vestavěného CarPlay/Android Auto a nechcete utrácet za výměnu rádia. Po nastartování se Sencor automaticky spáruje s telefonem a spustí navigaci. Hodnocení zákazníků 4,7/5 z 16 ověřených nákupů.⚠️ Zvažte, že plynulost displeje není na úrovni dražších infotainmentů a držáky je nutné našroubovat — displej z auta jen tak nesundáte. Přenos zvuku přes FM frekvenci může u rušnějších oblastí kolísat, lepší je AUX nebo Bluetooth.💡 Za 2 399 Kč dostanete 10,26″ IPS dotykový displej s rozlišením 1060 × 600, bezdrátové CarPlay a Android Auto, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, slot na microSD do 256 GB, hlasové ovládání, vestavěný mikrofon a 2W reproduktor, USB-C napájení a couvací kameru 1080p v balení. Pro koho to je Cílová skupina je jasná: majitelé aut starších zhruba osmi let, která nemají infotainment s podporou Android Auto nebo Apple CarPlay. Jeden ze zákazníků na Alze popisuje, jak Sencor připojil k dvacet let starému autu a chválí, že se po nastartování automaticky spojí s mobilem a spustí navigaci. Pro vůz, který by jinak potřeboval celkovou modernizaci za desítky tisíc, je to elegantní zkratka. Sencor také ocení řidiči, kteří chtějí navigaci přes Mapy.cz, Waze nebo Google Maps v lepší podobě než na malém displeji telefonu. Zvuk jde přenášet třemi způsoby — přes FM frekvenci do autorádia, AUX kabelem nebo Bluetoothem telefonu. Poslední varianta je nejpraktičtější, protože nepřijdete o vestavěné hands-free auta a fungují i tlačítka na volantu. Co dostanete za 2 399 Kč Balení je překvapivě bohaté. Kromě samotného displeje je tu couvací kamera 1080p, která se aktivuje automaticky po zařazení zpátečky, dále 360° držák na čelní sklo, dva typy držáků na palubní desku (měkký a tvrdý), 12–24V adaptér použitelný i v nákladních autech a 3,5mm jack kabel. Není to ale řešení bez kompromisů. Plynulost systému dotahuje na úroveň základních Android tabletů a v některých scénářích zaregistrujete drobné prodlevy. Také pozor na držáky — našroubují se k displeji a nejde je rychle sundat, takže pokud máte v plánu displej brát z auta při každém parkování ve městě, bude to nepraktické. Pro každodenní dojíždění do práce a delší výlety je to ale jedna z nejvýhodnějších cest, jak starší auto modernizovat. Vyřešili byste absenci CarPlay ve starším autě externím displejem, nebo by vás odradilo, že se musí montovat na palubku?