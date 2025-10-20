Segway Navimow i105E RTK v parádní akci: Robotická sekačka s GPS, kterou propojíte s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Segway Navimow i105E RTK stála při uvedení 25 990 Kč, nyní ji pořídíte za 19 990 Kč Poseká plochu až 600 m² bez ohraničujícího drátu a s přesností díky RTK GPS a systému VisionFence Nabízí tichý provoz 58 dB(A), výšku sečení 20–60 mm a mobilní ovládání přes Wi-Fi i Bluetooth Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Robotická sekačka Segway Navimow i105E RTK patří mezi nejzajímavější modely své třídy a zároveň mezi nejrychleji zlevňující novinky sezóny. Ještě na konci září se prodávala za téměř 26 000 Kč, nyní ji pořídíte za necelých 20 000 Kč. Sekačka zvládne obsloužit plochu do 600 m² bez nutnosti natahovat ohraničující vodiče a používá kombinaci GPS RTK a kamerového systému VisionFence pro přesné vedení po zahradě. Přesné sekání bez drátů a složité instalace Segway využívá pokročilou navigaci RTK (Real-Time Kinematic), která v kombinaci s vizuální detekcí překážek dokáže sledovat trasu s odchylkou pouhých centimetrů. Uživatel tedy nemusí pokládat obvodové dráty – místo toho stačí v aplikaci vyznačit hranice trávníku a nechat zařízení automaticky vytvořit mapu sečení. V případě potřeby lze v aplikaci nastavit i zakázané zóny, oddělené plochy nebo bezpečné přejezdy mezi sekcemi. Díky tomu sekačka obslouží i složitější zahrady s více trávníkovými částmi nebo záhony. Během práce se automaticky dobíjí a navazuje tam, kde přerušila sekání. CHCI SEKAČKU VE SLEVĚ Výkon, který zvládne i svažitý terén Model i105E zvládne náklon až 30 % a poseká trávník o ploše do 600 m². Pracovní záběr činí 18 cm a tři ostré čepele zanechávají rovnoměrný povrch i na členitějším trávníku. Výška sečení se dá plynule nastavit mezi 20 až 60 mm, takže zvládne krátký „golfový“ střih i delší ozdravné sečení. Bezkomutátorový motor zajišťuje dlouhou životnost a tichý provoz. Úroveň hluku přitom dosahuje jen 58 dB(A), takže sekačku můžete spustit i v době, kdy relaxujete na terase nebo máte návštěvu. Chytré funkce a ovládání Segway Navimow i105E se propojuje s mobilní aplikací přes Wi-Fi nebo Bluetooth, kde lze sledovat průběh sečení v reálném čase, upravit plán sekání nebo vzdáleně pozastavit práci. Nechybí podpora hlasových asistentů, funkce proti krádeži s PIN kódem ani OTA aktualizace, které přidávají nové možnosti. Odolnost proti prachu a vodě odpovídá normě IP66, takže sekačku můžete bez obav omýt hadicí. Automaticky se pozastaví při dešti nebo extrémních teplotách. Díky integrované AI dokáže rozpoznat přes 150 typů překážek a bezpečně se jim vyhnout. Pro koho dává Segway Navimow i105E RTK smysl Segway Navimow i105E RTK se hodí pro majitele menších až středně velkých zahrad do 600 m², kteří chtějí zcela odstranit nutnost fyzických ohraničujících drátů. Je ideální volbou pro uživatele, kteří chtějí přesné sekání s minimální údržbou a preferují moderní technologie před manuálním nastavováním. Díky tichému provozu se hodí i do hustěji osídlených oblastí nebo pro ty, kteří chtějí sekat v nočních hodinách, aniž by rušili sousedy. KOUPIT SEGWAY I-150E Význam ocení i ti, kteří mají členitý terén nebo záhony – díky systému RTK a senzoru VisionFence sekačka zvládne složitější zahradní uspořádání i více propojených zón. Pro technologicky orientované uživatele pak představuje výborný vstup do světa chytré domácí automatizace, kterou lze jednoduše ovládat přes aplikaci nebo hlasové příkazy. Máte zkušenost s robotickými sekačkami Segway? Podělte se v komentářích! O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko Chytrá domácnost robotická sekačka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024