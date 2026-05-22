Tahle sekačka Segway původně stála přes 60 tisíc, teď nestojí ani půlku. Proč ji budete chtít? Hlavní stránka Zprávičky Segway Navimow H3000E je robotická sekačka bez obvodového drátu s technologií VisionFence pro trávníky do 3000 m² Nejnižší cena na Heurece je nyní 29 999 Kč, předchozí cena byla 36 889 Kč (pokles o 6 890 Kč) Při uvedení na trh před dvěma lety stál model přes 60 000 Kč – cena tedy klesla na méně než polovinu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Robotická sekačka pro plochu 3000 m² s vizuální navigací a bez nutnosti obvodového drátu se ještě nedávno řadila mezi luxusní položky. Segway Navimow H3000E teď startuje na Heurece na částce 29 999 Kč, předchozí minimální cena přitom činila 36 889 Kč. Model byl uveden před dvěma lety za více než 60 000 Kč, takže od té doby zlevnil o víc než polovinu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte střední až větší trávník do 3000 m² a chcete sekačku, kterou nemusíte instalovat s kabelem do trávníku.⚠️ Zvažte, pokud máte složitě členitý pozemek se stínem od stromů – vizuální navigace má za horších podmínek své limity.💡 Za 29 999 Kč jde o méně než polovinu původní ceny při uvedení, navíc s podporou velkých ploch, které menší modely nestíhají. Proč je tahle sekačka zajímavá Navimow H3000E patří mezi sekačky bez nutnosti obvodového drátu a od většiny konkurence v této cenovce ji odlišuje cílení na trávníky do 3000 m² – tedy plochu, kterou menší modely jako Ecovacs GOAT O800 RTK ani Navimow i105E už nezvládají efektivně. Hlavní technologií je VisionFence vizuální senzor a systém Exact Fusion Locating, který kombinuje GPS s pozicováním na centimetrovou přesnost. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Sekačka má záběr 21 cm, tříbřitý žací systém a zvládá svahy se sklonem až 45 %. Výšku sečení nastavíte v rozsahu 30 až 60 mm, což je o něco užší rozsah než u konkurence (8 cm bývá běžné), pro standardní trávník to ale stačí. Pohon obstarávají bezkartáčové motory v kolech, které mají vyšší účinnost a delší životnost než klasické kartáčové motory. O výkon se stará Li-Ion baterie 10,4 Ah, která zvládne 2 hodiny nepřetržitého sečení a dobije se za 3 hodiny. Naplánování sečení řeší mobilní aplikace přes Wi-Fi nebo Bluetooth, sekačku můžete připojit i k 4G mobilní síti (vyžaduje samostatně prodávaný modul za zhruba 2 399 Kč). Konstrukce má krytí IPX6, takže sekačka bez problému přečká déšť nebo umytí hadicí. Hmotnost je 16,3 kg a rozměry 60,3 × 44,8 × 26,4 cm – jde tedy o větší stroj, který v garáži zabere srovnatelně místa jako menší elektrická sekačka. Praktická stránka: bezpečnost, údržba a vzdálené ovládání Bezpečnost řeší inteligentní senzor VisionFence, který identifikuje překážky (zvířata, lidi, hračky, nábytek) v reálném čase a zastaví žací kotouč. Sekačku chrání také GPS proti krádeži – pokud opustí namapovanou oblast nebo ji někdo zvedne, automaticky se uzamkne. Vestavěný dešťový senzor automaticky pozastaví sečení během deště a pošle sekačku do stanice. Mimořádně silnou stránkou modelu H3000E je tichý chod – pro plochy 3000 m² typicky znamená několik hodin denně, a běžné benzinové nebo dokonce některé elektrické sekačky by sousedy přiváděly k zoufalství. Mobilní aplikace umožňuje kompletní vzdálené ovládání: zapnutí, pozastavení, návrat do stanice, kontrolu historie a plánu sečení. S 4G modulem to funguje i mimo dosah domácí Wi-Fi. Kdy to smysl nedává Pokud máte velmi stíněný nebo členitý pozemek s mnoha úzkými průchody, vizuální navigace VisionFence má své limity oproti modernějším LiDAR systémům – ty zvládají složitější geometrii lépe a fungují i v noci. Pro takové scénáře hledejte v dnešní řadě Navimow modely i210E nebo X450E, případně konkurenční Dreame A1 PRO. Stejně tak nedává smysl pro plochy nad 3000 m² – tady sekačka už nezvládne pokrýt celý pozemek v rozumném čase. A pokud chcete maximálně automatizované řešení bez příplatků, počítejte s tím, že 4G modul je samostatný produkt za zhruba 2 399 Kč. Bez něj jste odkázáni na domácí Wi-Fi nebo Bluetooth v dosahu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 29 999 Kč – tedy méně než polovinu původní ceny při uvedení – je Navimow H3000E jednou z nejdostupnějších robotických sekaček pro plochy do 3000 m² na českém trhu. Kombinace vizuální navigace VisionFence, GPS ochrany, IPX6 krytí a tichého chodu dělá z tohoto modelu rozumný kompromis pro střední až větší zahrady, kde menší kategorie do 800 m² už nestačí. Dnešní cena 29 999 Kč je výsledkem dvou let cenového propadu a pro většinu středně velkých zahrad se z drahého prémiového produktu stalo dostupné řešení. Vyplatí se podle vás robotická sekačka už i na střední zahradu, nebo zůstává spíš pro velké pozemky? 