Skvělá nabídka! Na Alze je v akci SSD disk, který připojíte bez kabelu a připnete na klíčenku Hlavní stránka Zprávičky Seagate Ultra Compact SSD 1TB je externí SSD ve velikosti flash disku s rychlostí 1 000 MB/s a hmotností 24 gramů Původně 4 599 Kč, nyní za 3 219 Kč — sleva 30 % USB-C bez kabelu, IP54 odolnost, kompatibilita s PC, Mac, iPhonem, Androidem i konzolemi — a vejde se na klíčenku Jakub Kárník Publikováno: 8.4.2026 18:00 Terabajt dat na klíčence. Seagate Ultra Compact SSD 1TB je na Alze za 3 219 Kč — z původních 4 599 Kč. Za ty peníze dostanete SSD disk o velikosti běžného flash disku, který čte i zapisuje rychlostí až 1 000 MB/s, váží 24 gramů a připojíte ho přímo přes USB-C bez kabelu. Hodnocení 4,8 z 5 na Alze mluví za vše. Proč ne obyčejný flash disk S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete rychlé přenosné úložiště na cesty — zálohy fotek, 4K videa, pracovní soubory — a nechcete tahat kabel ani velký disk.⚠️ Zvažte, že přímé USB-C zapojení znamená, že disk trčí z portu — u některých zařízení to může být nepraktické. Pro starší USB-A potřebujete redukci.💡 Za 3 219 Kč dostanete 1 TB SSD, 1 000 MB/s, IP54, odolnost pádu z 3 metrů, 3 roky záruky a službu Seagate Rescue pro obnovu dat. Proč ne obyčejný flash disk Běžný USB flash disk s 1TB kapacitou zapisuje rychlostí 30–100 MB/s. Seagate Ultra Compact SSD zvládá 1 000 MB/s čtení i zápis — film ve 4K přenesete za pár sekund. Rozměry 18 × 67 × 9 mm a gumový povrch s protiskluzovou úpravou. Nechybí odolnost IP54 proti prachu a stříkající vodě plus přežití pádu z 3 metrů. Funguje s Windows, macOS, Androidem, iOS, PlayStation i Xbox. V balení je rovněž 6 měsíců Mylio Photos a Dropbox Backup, plus zálohovací nástroj Seagate Toolkit. S čím počítat Disk se zapojuje přímo do USB-C portu — žádný kabel, ale taky žádná flexibilita v umístění. U tabletu nebo telefonu to funguje skvěle, u notebooku s portem na špatné straně to může být nepohodlné. USB-A redukce není v balení. A jeden uživatel naměřil reálnou rychlost kolem 850 MB/s — pořád výrazně víc než cokoliv jiného v této velikosti. Jak řešíte přenos dat na cestách — flash disk, cloud, nebo externí SSD? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi