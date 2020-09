S Android 11 dostaly Google Mapy novou funkci pro hledání sdílené polohy

Před pár hodinami oficiálně vyrazila do světa jedenáctá verze systému Android. Taková událost s sebou nese nejen povýšení uživatelského prostředí na novou úroveň, ale také zavedení nových funkcí do různých aplikací. I když není jasné, zda spolu novinky nerozlučně souvisí, Google v okamžiku vydání Androidu 11 spustil ve svých Mapách novou vychytávku pro rozšířenou realitu (AR). Skrze funkci Live View je nyní možné v 3D prostředí vidět bod odeslaný přes sdílení polohy.

Když ve zmíněné funkci pro procházení lokací s trojrozměrným náhledem dáte zobrazit sdílený bod, uvidíte nové prvky. Tradiční modrý špendlík bude umístěn také do Live View prostředí. A to i s údaji o osobě, která s vámi pozici sdílí. Otáčením mobilu tak budete moci zjistit, kde konkrétně se jiný uživatel nachází. Třeba i za rohy budov nebo za stromy. Na neznámém místě tak bude mnohem snazší se potkat. A to i bez telefonování a dalšího “nahánění”.

Jde o opravdu praktickou a pokrokovou věc, novinka ale v podstatě jen kombinuje dvě stávající možnosti aplikace – sdílení polohy a Live View. Funguje zatím jen v nejnovějším Androidu, který je v tuto chvíli dostupný primárně pro telefony Pixel a další vybrané modely jiných značek. Není zatím jasné, jestli se funkce dostane skrze aplikaci i zpětně do starších vydání.

