Funkce Sdílení nablízko dožene fajn novinkou konkurenci

Nástroj Nearby Share (česky Sdílení nablízko), který je poměrně nedávnou reakcí společnosti Google na konkurenční služby pro přímé posílání souborů mezi zařízeními přes Wi-Fi, podle všeho dostane v jedné z nejbližších aktualizací jednu šikovnou funkci pro posílání obsahu mezi zařízeními s totožným Google účtem. Pro uživatele Sdílení nablízko jakožto univerzální Android služby půjde o novou věc, pro dřívější uživatele jiných prostředí jako Quick Share od Samsungu to ale taková novinka nebude.

Řeč je o možnosti poslat si přes Nearby Share nějaké soubory z jednoho zařízení do druhého se stejným účtem bez toho, aby musel uživatel neustále potvrzovat přijetí. Jde o malou drobnost, která ale může ve výsledku ušetřit spousty času a interakcí. Vynucované potvrzení přijetí za běžných okolností funguje jako ochrana před obdržením nechtěných souborů, což ale v tomto případě logicky odpadá.

Nearby Share's "self-share" mode will let you quickly share files to other devices signed into the same Google account without needing to approve the share.

This hasn't rolled out yet from what I can see, but it's present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 19, 2022