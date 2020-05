Google Mapy umí nové sdílení vlastních bodů. Snadněji už to ani nejde

Jak někoho navigovat na konkrétní místo na mapě, když neznáme adresu? Na počítači je definice takového bodu celkem snadná včetně odeslání potřebných informací. Na mobilním telefonu už to ale tak snadné není. Když pomineme variantu, že se v místě právě nacházíme a stačí sdílet naši vlastní polohu, není to úkol na pár kliknutí. Proto Google přišel s novinkou, která v jeho Android aplikaci Mapy sdílení konkrétního bodu usnadní. A to prostřednictvím tzv. “plusových kódů”, které byly samotné zavedeny v roce 2015 a teď budou sloužit novému účelu. Tyto kódy jsou tvořeny číslicemi a písmeny, mezi nimiž je umístěno znaménko plus. I když se mohou zdát na první pohled jako nesmyslná, na levé i pravé straně znaménka se nacházejí unikátní data o zeměpisné délce a šířce. Celkově je pak kód nositelem přesné souřadnice, který bude od nynějška pomáhat při sdílení místa v Google Mapách.

Animace se spustí po kliknutí...

V praxi se můžeme k vygenerování “plus kódu” dostat několika způsoby. Základním je, že klepneme na modrou tečku, která představuje naši aktuální polohu. Vyskočí nabídka, ze které je možné zobrazený kód vykopírovat. Stejně bude možné získat v Mapách identifikátor i u míst, která si manuálně vybereme kdekoli na mapě. V takovém případě stačí na místě dlouho podržet, jako když jsme zvyklí vytvářet na něm špendlík. I tady se nově kód pro snadnější sdílení místa v Google Mapách objeví.

Novinka najde využití v mnoha situacích. Ať už budeme “nahánět” kamarády při výletě po městě nebo navigovat kurýra na správné místo předání. Hodit se může i při okolnostech, u kterých jde o bezpečnost. Ohrožený člověk díky ní může velmi rychle sdělit, kde přesně se nachází. Na rozdíl od klasického sdílení polohy v tomto případě nebude docházet ke ztrátě drahocenné energie v baterii telefonu. Nové sdílení místa v Google Mapách tak může zachraňovat i životy. Funkci byste měli objevit v aplikaci Google Mapy po jedné z jejích dalších aktualizací.

Věděli jste doteď o tom, že existují “plus kódy”?

Zdroj: Google