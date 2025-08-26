Samsung SmartThings ekosystém v akci: Když TV ovládá domácnost, Fold vše koordinuje a hodinky nahrazují ovladače Hlavní stránka Články SmartThings na Galaxy Z Fold7 využívá velký displej pro přehlednou správu chytré domácnosti Aplikace nabízí víc než jen ovládání zařízení – sleduje spotřebu energie, pomáhá s vařením i hledáním ztracených věcí Samsung TV může fungovat jako centrální hub pro Matter zařízení, nepotřebujete další krabičku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Roky jsem měl chytrou domácnost postavenou okolo Google Home a Nest Hubu druhé generace. Fungovala spolehlivě, ale když mi do rukou padl Galaxy Z Fold7 a začal jsem postupně přecházet na Samsung ekosystém, rozhodl jsem se vyzkoušet i SmartThings. Nejsem úplný nováček v domácí automatizaci, ale Samsung přístup k chytré domácnosti pro mě byl nová výzva. Překvapilo mě, jak se ten velký 8palcový displej Foldu hodí pro správu všech zařízení – vidím najednou celou domácnost, aniž bych musel scrollovat mezi obrazovkami. A hlavně jsem zjistil, že moje Samsung TV může fungovat jako centrální hub, takže jsem nemusel kupovat žádnou další krabičku za dva tisíce. Záložka Život: Víc než jen ovládání spotřebičů AI Energy Mode v praxi: Samsung S95F OLED jako testovací králík Food: Když chytrá lednice pomáhá s nákupem Televize jako centrála: Matter Hub Q-Symphony: Když TV a soundbar hrají společně Widget na Galaxy Watch: Ovládání ze zápěstí Co mi chybí a co bych vylepšil Rutiny, které využívají celý ekosystém Verdikt: Fold a SmartThings jsou perfektní kombinace Záložka Život: Víc než jen ovládání spotřebičů Začnu možná trochu překvapivou částí SmartThings, kterou je záložka Život. Tu většina lidí přehlíží. Přitom právě tady se skrývají funkce, které používám denně. Find mi už několikrát zachránil situaci. Včera jsem nemohl najít Galaxy Watch8 Classic. V aplikaci jsem viděl, že jsou někde doma se 47 % kapacity baterie. Stačilo klepnout na „Přehrát zvuk“ a hodinky začaly pípat z kapsy mikiny v předsíni. Stejně tak funguje i se sluchátky nebo SmartTagem, který mám připnutý na klíčích. Karta Energy je ideální pro šetřílky. Vidím tam náklady na energie za aktuální měsíc, spotřebu jednotlivých zařízení a dokonce i emise uhlíku. Nejvíc mě ale zaujala funkce AI Energy Mode. AI Energy Mode v praxi: Samsung S95F OLED jako testovací králík Když jsem zapnul AI Energy Mode na své 65″ Samsung S95F OLED televizi, čekal jsem, že obraz bude vypadat hůř. Opak byl pravdou. AI analyzuje obsah scénu po scéně a upravuje jas podle toho, co je na obrazovce. Při sledování temných scén v seriálech snižuje podsvícení, při sportu naopak jas zvyšuje. Po týdnu aplikace hlásí úsporu 14% energie na TV. To není málo, když uvážíte, že OLED panel sám o sobě není úsporný. Navíc televize automaticky detekuje, když v místnosti nikdo není, a po 5 minutách se vypne. KOUPIT 2025 OLED TV SAMSUNG Food: Když chytrá lednice pomáhá s nákupem Záložka Food zpočátku vypadala jako zbytečnost, ale postupně jsem ji začal používat víc. Při prvním spuštění jsem nastavil preference – nízký obsah cukru kvůli přítelkyni, preference pro italskou kuchyni. Teď mi aplikace nabízí personalizované recepty a to nejlepší – když si nějaký vyberu, můžu si jedním klepnutím odeslat nákupní seznam přímo do SmartThings. Seznam si pak můžu sdílet nejen do mobilu, ale také do chytrých hodinek, takže v obchodě můžu během vteřiny najít, na co že jsem to ještě zapomněl. Bohužel však není podporována čeština, což zamrzí, ale i se základní angličtinou nebudete mít problém s recepty či surovinami. Televize jako centrála: Matter Hub Největší překvapení pro mě bylo, když jsem zjistil, že Samsung S95F OLED může fungovat jako SmartThings Hub. Nepotřebuju žádnou další krabičku – televize sama připojuje zařízení se standardem Matter. A ono to vlastně dává smysl. Televize je stejně pořád zapnutá v pohotovostním režimu, tak proč nevyužít její výpočetní výkon? Matter je stále relativně nový univerzální standard pro chytrou domácnost, který zajišťuje, že zařízení různých výrobců spolu budou komunikovat. Prakticky to znamená, že si můžu koupit chytrou žárovku TP-Link nebo Aqara senzor dveří a budou fungovat se SmartThings bez problémů. Výhoda Matter hubu v TV je jasná – ušetřím za samostatný hub, který stojí kolem 2000 Kč. Navíc všechno ovládám přímo z TV, což je praktické. Když bych chtěl ztlumit světla, nemusím hledat telefon. Q-Symphony: Když TV a soundbar hrají společně Soundbar Samsung HW-Q990F je taky plně integrovaný do SmartThings. Nejzajímavější funkcí je Q-Symphony – technologie, která používá reproduktory televize i soundbaru současně. Výsledek? Zvuk vychází z více směrů a vytváří dojem, že sedíte přímo v kině. KOUPIT SAMSUNG HW-Q990F Přes SmartThings můžu vytvořit rutiny typu „Movie Night“ – jedním klepnutím se ztlumí světla (pokud máte kompatibilní žárovky), soundbar přepne do Cinema módu a na hodinkách se aktivuje režim Nerušit. Všechno funguje automaticky, protože všechna zařízení jsou od jihokorejského výrobce a vzájemně si rozumí. Widget na Galaxy Watch: Ovládání ze zápěstí Na Galaxy Watch8 Classic mám nastavené tři SmartThings widgety. První ovládá nejčastější scény – otočením lunety rychle přepínám mezi „Dobré ráno“, „Odchod z domu“ a „Dobrou noc“. Druhý widget zobrazuje stav všech zařízení a třetí slouží pro rychlé ovládání TV a soundbaru. Nejpraktičtější rutina? „Večerka“ – jedním gestem na hodinkách vypnu TV, snížím hlasitost soundbaru na minimum (kdyby se ráno TV zapnula automaticky) a zhasnu světla v obýváku. Všechno během 2 sekund, aniž bych musel hledat telefon nebo ovladač. KOUPIT SAMSUNG GALAXY WATCH8 Co mi chybí a co bych vylepšil SmartThings není dokonalý. Největší zklamání? Můj Roborock Saros Z70 není podporovaný. Vůbec. Komunita sice nabízí složité návody na integraci přes různé mezikroky, ale chybí mapy místností a nemůžu posílat robot uklízet konkrétní pokoj. Stejný problém mám s LED pásky a světly Govee – starší modely nejsou kompatibilní vůbec. Další věc, která mě štve – geografická omezení. Spousta AI funkcí funguje jen v USA nebo Koreji. SmartThings Family Care, který by měl hlídat starší příbuzné? U nás nedostupný. Pokročilé energetické analýzy? Taky ne. A pak jsou tu výpadky. TV hub občas „zapomene“ připojená zařízení a musím je znovu párovat. Podle diskuzí na fórech nejsem jediný – někteří uživatelé Frame TV hlásí odpojování hubu každých 5 sekund. Rutiny, které využívají celý ekosystém Kde SmartThings exceluje, jsou komplexní rutiny využívající všechna Samsung zařízení. Jedna z mých dalších rutin (Dobré ráno) v 7:30 se postupně rozsvítí světla v ložnici (pokud je ještě tma), TV v obýváku se zapne na ČT24 s ranními zprávami, soundbar se nastaví na hlasitost 15 % a hodinky mi vibrací s připomínkou dnešních schůzek. Všechno se spouští automaticky podle GPS – jen když jsem doma. Verdikt: Fold a SmartThings jsou perfektní kombinace Po měsíci používání můžu říct, že Galaxy Z Fold7 je nejlepší zařízení pro ovládání SmartThings. Ten obrovský displej konečně dává smysl – vidím celou domácnost na jeden pohled, můžu rychle upravovat rutiny a sledovat spotřebu energie v reálném čase. KOUPIT SAMSUNG GALAXY Z FOLD7 Integrace s TV jako Matter hubem je geniální tah – ušetřil jsem za hardware a všechno funguje centrálně. Ano, má to mouchy, občasné výpadky mě štvou, ale výhody převažují. Zvlášť když máte víc Samsung zařízení – pak se SmartThings stává nejchytřejším asistentem, jakého si můžete přát. Pokud zvažujete SmartThings, moje rada zní: začněte pomalu. Jak využíváte SmartThings vy?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 