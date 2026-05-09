Chytrý 4K monitor Samsung hodně zlevnil! Je skvělý, když chcete v pokoji menší alternativu k televizi Hlavní stránka Zprávičky 32" Samsung Smart M7 (M70F) je 4K VA monitor s Tizen OS, AI funkcemi a USB-C s nabíjením do 65 W S kódem ALZADNY35 stojí 5 844 Kč místo 8 990 Kč (sleva 3 146 Kč) Akce z minulého měsíce pokračuje – jde o jednu z nejnižších cen, za kterou se 32" 4K monitor se Smart funkcemi v Česku letos prodával Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Slevová akce na 32″ chytrý monitor Samsung Smart M7 (M70F) se přelévá už z minulého měsíce. Cena spadla z původních 8 990 Kč na 5 844 Kč po zadání kódu ALZADNY35 a tato úroveň zatím vydržela. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte 32″ 4K monitor pro práci a multimédia s integrovaným Smart systémem a USB-C nabíjením.⚠️ Zvažte, pokud chcete monitor primárně na rychlé hry – 60 Hz a HDMI 2.0 limitují herní využití.💡 Za 5 844 Kč jde o jeden z cenově nejdostupnějších 32″ 4K Smart monitorů od značkového výrobce v Česku. Proč je tenhle monitor zajímavý Samsung Smart M7 cílí na lidi, kteří chtějí velkou 4K plochu pro práci i zábavu bez nutnosti pořizovat externí streamovací zařízení. V praxi tu dostanete monitor, který se chová napůl jako televizor: má vlastní operační systém Tizen, podporu streamovacích aplikací, dálkový ovladač a integrované AI funkce. K notebooku ho připojíte jediným USB-C kabelem s napájením do 65 W, což je v této cenovce stále spíš nadstandard. Klíčové parametry: co dostanete za 5 844 Kč Panel je 32″ VA s rozlišením 3 840 × 2 160 (4K UHD), obnovovací frekvencí 60 Hz a odezvou 4 ms GtG. Jas dosahuje 300 cd/m², statický kontrast 3 000 : 1 a podpora HDR10 je tu spíš ve formě kompatibility než plnohodnotného HDR zážitku – na to by jas musel být výrazně vyšší. Pozorovací úhly 178°/178° jsou na VA panelu uváděné typicky, v reálu počítejte spíš s mírným poklesem kontrastu z extrémních úhlů. Smart výbava je hlavní lákadlo: Tizen OS s aktualizacemi po dobu 7 let, integrovaný SmartThings hub, AirPlay pro zařízení Apple, Workspace pro vzdálený přístup k PC a Microsoft 365 a bezpečnostní platforma Samsung Knox včetně hardwarového čipu Knox Vault. Připojení zajišťuje Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.2. Pozor ale na jeden detail: Gaming Hub má Samsung dostupný v omezeném seznamu zemí a Česká republika v něm v oficiální specifikaci nefiguruje – pokud spoléháte na cloudové hraní bez PC, ověřte si dostupnost ve vaší aplikaci dřív, než kupujete. Praktická stránka: porty, ergonomie, balení Konektivita pokrývá běžné scénáře: 2× HDMI 2.0, 1× USB-C s Power Delivery 65 W a 3× USB-A 2.0 jako rozbočovač. Stojí za zmínku, že jde o HDMI 2.0, ne 2.1 – pro PS5 nebo Xbox Series X to znamená 4K v 60 Hz, ne 120 Hz. Ergonomie je naopak slabší stránka: stojan podle oficiální specifikace zvládá pouze náklon -2° až +20°, bez nastavení výšky, otáčení a pivotu. Pokud chcete vyšší flexibilitu, počítejte s VESA držákem 100 × 100 mm samostatně. Hmotnost se stojanem je 6,5 kg, takže manipulace je v pohodě i pro běžné rameno. V balení najdete HDMI kabel, USB-C kabel a dálkový ovladač, takže pro základní zapojení nepotřebujete nic dokupovat. Vestavěné reproduktory 2× 10 W postačí pro občasné video, na hudbu nebo filmy si raději vezměte externí zvuk. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte primárně herní monitor, jděte jinam – 60 Hz, VA panel a HDMI 2.0 jsou na hraní pod průměrem dnešní nabídky. Stejně tak pokud potřebujete plnohodnotnou ergonomii (výška, pivot), narazíte na limity stojanu. A pokud Smart funkce a Tizen nevyužijete, je výhodnější sáhnout po obyčejném 32″ 4K modelu bez chytrého OS – často vyjde levněji a má více portů 2.1 nebo vyšší obnovovací frekvenci. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung Smart M7 dává smysl jako multifunkční monitor pro home office a domácí multimédia. Za 5 844 Kč dostáváte 32″ 4K plochu, USB-C s nabíjením, kompletní Tizen ekosystém s AirPlay a SmartThings a sedm let softwarové podpory. To je nabídka, která ve spojení s touto cenou v Česku není častá – a vzhledem k tomu, že akce pokračuje už z minulého měsíce, je dost možné, že se brzy vrátí na původních 8 990 Kč. 