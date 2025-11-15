Obří OLED TV od Samsungu ve velké akci! Má 120 Hz, VRR a antireflexní úpravu Hlavní stránka Zprávičky 77" Samsung S85F OLED je v Black Friday za 34 990 Kč, původně stála 74 990 Kč Je to velká OLED TV se solidním obrazem, výborná pro hráče se 4K 120 Hz a VRR Kompromisy? Nižší jas než u prémiových OLED, průměrný zvuk, W-OLED panel místo QD-OLED Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Black Friday nabídka na Alza.cz shazuje cenu 77″ Samsung S85F OLED z původních 74 990 Kč na 34 990 Kč. To je sleva 40 tisíc korun na televizor s úhlopříčkou téměř dva metry. Jde o entry-level OLED od Samsungu, což znamená kompromisy oproti vlajkovým lodím, ale za tuhle cenu je to zajímavá nabídka pro ty, kdo chtějí velkou OLED televizi za rozumnou cenu. Co za 35 tisíc dostanete Samsung S85F patří do střední třídy OLED televizorů, což v praxi znamená solidní obraz bez extrémního jasu špičkových modelů. Zahraniční recenzenti naměřili 777 nitů špičkového HDR jasu (10% okno), což je slušné číslo, ale LG C5 nebo Samsung S90F mají kolem 900-1000 nitů. Na druhou stranu to pořád funguje výborně v tmavších místnostech. Displej má rozlišení 4K (3840×2160), obnovovací frekvenci 120 Hz a podporu HDR10+. Samsung tady bohužel nenabízí Dolby Vision, což je klasická Samsung tradice – místo toho máte HDR10+, což funguje podobně, ale je méně rozšířené. Panel je však antireflexní, takže se na něj dobře kouká i ve světlejších místnostech. CHCI OLED TV V AKCI Důležité upozornění: 77″ model má W-OLED panel, ne QD-OLED. V USA mají 55″ a 65″ verze S85F QD-OLED panely s živějšími barvami a vyšším jasem, ale 77″ a 83″ používají klasické W-OLED. V Evropě jsou všechny velikosti W-OLED. To neznamená, že je obraz špatný – zahraniční recenze chválí sytost barev, kontrast a detaily – jen to není úplně stejná liga jako QD-OLED. Gaming a chytré funkce Pro hráče je S85F skvělá volba. Všechny čtyři HDMI 2.1 porty podporují 4K při 120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium a Nvidia G-Sync. Input lag naměřili recenzenti na 9,4 ms, což je vynikající výsledek. Samsung Gaming Hub nabízí přístup k cloud gamingu (Xbox Cloud, GeForce Now), takže můžete hrát i bez konzole. Systém Tizen 9.0 patří mezi nejlepší smart TV platformy na trhu. Máte přístup k Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay a dalším službám. Samsung slibuje až 7 let aktualizací, což je slušná podpora pro televizi. CHCI OLED TV V AKCI Procesor NQ4 AI Gen2 má AI upscaling, který zlepšuje rozlišení starších filmů a pořadů na 4K. Recenzenti potvrzují, že HD obsah vypadá velmi dobře, ale SD (standardní rozlišení) z YouTube nebo Samsung TV Plus už tak moc ne. Naštěstí ho už na internetu moc není. Co není ideální Zvuk je slabina. Dva reproduktory s výkonem 20 W podporují Dolby Atmos, ale kvalita je průměrná. Basy jsou solidní, dialogy srozumitelné, ale zvuková scéna je úzká a nerozšiřuje se za rámec obrazovky. Za 35 tisíc to stačí na běžné sledování, ale pokud máte home cinema ambice, připlatíte si za soundbar. Jas je další kompromis. V tmavších místnostech televize vypadá skvěle – hluboká černá, výborný kontrast a živé barvy. Ale ve světlejším obývacím pokoji během dne se obraz trochu ztrácí. Recenzenti doporučují sledovat tmavší filmy jako The Batman raději večer. Energetická třída F v SDR režimu a G v HDR znamená, že televize není úplně šetrná. Typická spotřeba je 122 W, maximální 430 W. Za rok provozu to může být pár stovek navíc na elektřině. CHCI OLED TV V AKCI Recenzenti dávají S85F hodnocení 8.2/10 pro běžné použití a 8.4/10 pro domácí kino. Chválí barvy, kontrast, gaming výkon a cenu. Kritizují nižší jas a průměrný zvuk. Za 35 tisíc korun je to solidní balík – jen si rozmyslete, jestli vám velikost a kompromisy dávají smysl. Kupujete televize na Black Friday, nebo čekáte na další slevy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday OLED TV Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.