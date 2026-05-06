Americká lednice Samsung RF48A400EB4 zlevnila o 10 tisíc! Dá se propojit s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Samsung RF48A400EB4/EO je americká French Door lednice s celkovým objemem 488 l S kódem ALZADNY30 stojí 23 093 Kč místo 32 990 Kč (sleva 9 897 Kč) – ještě minulý měsíc se prodávala za 32 990 Kč, těsně před akcí klesla na 27 490 Kč Disponuje Wi-Fi a Bluetooth propojením s mobilem přes aplikaci SmartThings Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Americká lednice s francouzskými dveřmi, prémiovou výbavou a propojením s chytrou domácností pod 24 tisíci je v současné nabídce velkých řetězců spíš výjimečný úkaz. Samsung RF48A400EB4/EO je nyní s kódem ALZADNY30 na Alze za 23 093 Kč místo 32 990 Kč. Ještě minulý měsíc se přitom prodávala za plnou cenu 32 990 Kč, těsně před touto akcí klesla na 27 490 Kč. Aktuální dostupnost a platnost slevy si můžete ověřit přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte větší rodinu nebo často hostíte a hledáte prostornou americkou lednici s prémiovou výbavou a chytrou aplikací.⚠️ Zvažte, jestli máte v kuchyni dostatek místa – rozměry 179 × 83 × 74 cm a hmotnost 99 kg jsou na běžné kuchyně poměrně náročné.💡 Za 23 093 Kč jde o jednu z nejvýhodnějších cen za francouzskou lednici 488 l s Wi-Fi a invertorovým kompresorem se zárukou 10 let. Proč je tahle lednice zajímavá Samsung RF48A400EB4/EO patří do kategorie French Door lednic – tedy modelů, které mají v horní části chladničku se dvěma souměrnými dveřmi a v dolní části mrazák. Tahle konstrukce má tři praktické výhody. Otevírají se každé dveře zvlášť, takže šetříte studený vzduch při častějším přístupu k jednotlivým policím. Široká chladnička pojme i objemné mísy a podnosy, na které se klasická jednodveřová lednice nehodí. A mrazák dole funguje jako šuplíky, takže vidíte všechno, co máte zamražené, bez nutnosti vyhazovat půlku obsahu na zem. Druhý důvod jsou výjimečně silné uživatelské reference. Na oficiálním Samsung webu má model hodnocení 4,8 z 5 ze 101 recenzí, kvalita 5,0 a hodnota 4,7, přičemž 99 % zákazníků (84 z 85) jej doporučuje. Recenze pocházejí převážně ze sousedních zemí (Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko), kde se lednice prodává déle, takže jde o dlouhodobě prověřený model, ne novinku bez prodejní historie. Na Alze samotné zatím hodnocení chybí – produkt je tu kratší dobu. Klíčové parametry: 488 l a invertorový kompresor s 10letou zárukou Lednice nabízí celkový užitný objem 488 litrů, rozdělený na 329 l chladničky a 159 l mrazáku. Pro představu: dvoučlenná domácnost potřebuje typicky 200–300 l, čtyřčlenná rodina 400–500 l, větší domácnost 500+ l. Tenhle model pokryje pohodlně domácnost s 4–6 lidmi nebo dvoučlennou domácnost, která ráda nakupuje na týden dopředu nebo často hostí. Mrazicí výkon je 12 kg potravin za 24 hodin, takže nákup z farmářského trhu zamrazíte i v jediném cyklu. Samsung do téhle lednice umístil dvě technologie, které jsou v pásmu nad 30 tisíc běžné, ale pod 25 tisíc už ne. Twin Cooling Plus znamená dva nezávislé chladicí okruhy – chladnička a mrazák mají vlastní výparník a ventilátor, takže si neházejí pachy a každá část drží optimální vlhkost. V praxi to znamená, že česnek vám nearomatizuje meloun a zelenina ve Fresh Zone vydrží výrazně déle čerstvá. No Frost pak eliminuje tvorbu námrazy v mrazáku – nemusíte ho jednou ročně rozmrazovat ručně. Funkčně tu najdete Power Cool a Power Freeze pro rychlé zchlazení nápojů či zmrazení potravin, vyjímatelný Twist Ice Maker bez nutnosti připojení na vodu, deodorizér, prázdninový režim a alarm otevřených dveří. Energetická třída E s roční spotřebou 298 kWh v dnešní cenové úrovni elektřiny znamená provozní náklady kolem 2 000 Kč ročně. Hodnota, která tuhle lednici ale skutečně odlišuje, je 10letá záruka na invertorový kompresor (po registraci u Samsungu). To je nejdražší a nejvíc opravovaná část každé lednice – tahle prodloužená záruka má dlouhodobou hodnotu řádově tisíců korun. Wi-Fi propojení s mobilem přes SmartThings To, co dělá z RF48A400EB4 plnohodnotný kus chytré domácnosti, je integrované Wi-Fi a Bluetooth a kompatibilita s aplikací Samsung SmartThings pro Android i iOS. Lednici je tak možné ovládat prostřednictvím chytrého telefonu, a to odkudkoliv. Praktická stránka: design, hlučnost, výrobník ledu Designově jde o černou lednici v moderním provedení s čistými liniemi, zapuštěnými úchyty a předním LED displejem. Bez vyčnívajících madel působí kompaktněji, než by se podle objemu mohlo zdát, a černá barva je v dnešních kuchyních univerzální. Rozměry 179,3 × 83,3 × 74 cm ale stojí za zvážení – pro většinu kuchyní to znamená, že potřebujete nikoliv standardní 60cm prostor pro lednici, ale širší výklenek. Hmotnost 99 kg navíc znamená, že doručení a montáž zvládnete jen ve dvou lidech nebo s asistencí dopravce. Hlučnost 41 dB je u americké lednice této velikosti velmi slušná – pro srovnání, klasický šepot je kolem 30 dB, normální rozhovor 60 dB. Lednice je tedy slyšet, ale v kuchyni rozdělené od obýváku nebo s puštěnou televizí ji nezaregistrujete. Slyšitelná bude v noci v open-space bytě nebo studiu. Twist Ice Maker – výrobník ledu – pracuje bez nutnosti připojení na vodu, kostky vyrábí ze zásobníku, který si občas dolijete ručně. Pro občasné využití (drink, party) je to výhoda; pro každodenního konzumenta ledu (sportovec s krátkodobou potřebou velkého objemu) může být ruční doplňování omezující. Vnitřní uspořádání je standardní pro French Door – tři police chladničky z tvrzeného skla, šest přihrádek ve dveřích, dva šuplíky na zeleninu a maso (z toho jeden Fresh Zone s precizním těsněním pro vyšší vlhkost). Mrazák dole má čtyři police a dva šuplíky. Volitelné umístění pantů ale model nenabízí ve smyslu výměny stran – francouzské dveře tuhle možnost technicky nedávají. Kdy to smysl nedává Pokud v domácnosti bydlíte sami nebo jen s partnerem a hodně nakupuje po malých dávkách, s tím že společenské akce u sebe doma pořádáte zřídkakdy, 488 l je zbytečně velký objem.Pro takovou situaci dává větší smysl klasická menší lednice typu Samsung RB38C600 za méně než 15 tisíc. Stejně tak pokud nemáte v kuchyni dostatek místa na 83cm široký a 74cm hluboký kus, hluboce zvažte – americká lednice je velký nábytek a do kuchyňské linky se po stranách už neschová. Druhým případem jsou lidé, kteří nepoužívají chytré aplikace a nechtějí registrovat účet u Samsungu. Bez SmartThings se z této lednice stává „obyčejná“ americká lednice – stále kvalitní, stále s 10letou zárukou na kompresor (po registraci), ale platíte 23 093 Kč i za feature, kterou nevyužijete. Pro úplně nechytrou alternativu existují modely jako Samsung RF48A401EB4/EO za podobnou cenu, které ale postrádají Wi-Fi i Bluetooth. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung RF48A400EB4/EO za 23 093 Kč dává smysl, pokud hledáte americkou lednici French Door s objemem pro větší domácnost, prémiovou výbavou a propojením s chytrou domácností. Kombinace 488 l, Twin Cooling Plus, No Frost, digitálního invertorového kompresoru s 10letou zárukou a Wi-Fi/SmartThings je v této ceně velmi silná. Hodnocení 4,8 z 5 a 99 % spokojených zákazníků na zahraničních trzích z ní dělají dlouhodobě prověřený model. Naopak pokud máte malou domácnost nebo nedostatek místa v kuchyni, podívejte se po menších klasických lednicích. 