Chytrá lednice Samsung zlevnila o tisíce! Díky AI šetří elektřinu a dá se ovládat přímo z mobilu

Samsung RB38C7B6D12/EF je nyní na Alze k dispozici za 17 990 Kč, což představuje úsporu 8 tisíc oproti původní ceně Lednice nabízí propojení s aplikací SmartThings a režim AI Energy, který dokáže snížit spotřebu až o 15 % Kombinovaná chladnička s mrazákem disponuje celkovým objemem 390 litrů a 20letou zárukou na kompresor Publikováno: 18.1.2026 08:00 Chytré domácnosti už dávno nezahrnují jen žárovky a reproduktory. Samsung to ví a své prémiové spotřebiče vybavuje konektivitou, díky níž je můžete ovládat telefonem odkudkoliv. Jedním z takových produktů je kombinovaná lednice Bespoke RB38C7B6D12/EF, která se nyní na Alze prodává za 17 990 Kč. Oproti doporučené ceně při uvedení v roce 2023, která činila 25 990 Kč, tak ušetříte téměř 8 tisíc korun. Ovládání telefonem a úspora energie díky AI Hlavním lákadlem pro technologické nadšence je bezesporu integrace s aplikací SmartThings. Po připojení lednice k Wi-Fi síti získáte přístup k řadě funkcí přímo z mobilu. Můžete kontrolovat aktuální teplotu, měnit nastavení jednotlivých sekcí nebo sledovat spotřebu energie v reálném čase. Zajímavostí je režim AI Energy, který analyzuje vaše návyky při používání lednice a na základě algoritmů umělé inteligence odhaduje budoucí spotřebu. Pokud systém zjistí, že by mohla překročit vámi stanovený limit, doporučí aktivaci úsporného režimu. Samsung uvádí, že tímto způsobem lze snížit spotřebu energie až o 15 %. Platforma SmartThings Energy navíc umožňuje porovnávat spotřebu s předchozími obdobími a získávat tipy na další úspory. Technologie SpaceMax a rovnoměrné chlazení Samsung u této lednice využívá technologii SpaceMax, která díky tenčí izolační vrstvě nabízí větší vnitřní kapacitu při zachování standardních vnějších rozměrů. Celkový užitný objem činí 390 litrů (276 l chladicí prostor a 114 l mrazák), přičemž hloubka spotřebiče zůstává na 600 mm. Lednice tak elegantně lícuje s kuchyňskou linkou. O rovnoměrné chlazení se stará systém All-Around Cooling, který průběžně monitoruje teplotu a pomocí strategicky rozmístěných větracích otvorů distribuuje chladný vzduch do všech částí lednice. Kovová deska Metal Cooling pak pomáhá udržovat stabilní teplotu i při častém otevírání dveří. Praktické funkce pro každodenní použití Lednice disponuje technologií Total No Frost, která zabraňuje tvorbě námrazy a eliminuje potřebu manuálního odmrazování. Pro rychlé zchlazení nápojů nebo zmrazení potravin slouží funkce Power Cool a Power Freeze, které do příslušného prostoru vpustí intenzivní proud studeného vzduchu. Za zmínku stojí také zásuvka Optimal Fresh+, kterou lze rozdělit na dvě zóny s různými teplotami. Levá část je chladnější a hodí se pro maso či ryby, pravá zase pro ovoce a zeleninu. Přihrádky ve dveřích označené jako Big Door Bin pojmou i dvoulitrové lahve nebo objemné kartony. Design a konstrukce Model RB38C7B6D12/EF patří do řady Bespoke, která je známá přizpůsobitelným designem. Tato varianta přichází v bílém provedení Clean White s elegantním minimalistickým vzhledem. Konstrukce zapuštěných dveří umožňuje otevření o 90 stupňů i při umístění těsně u stěny, což ocení majitelé menších kuchyní. Srdcem spotřebiče je digitální invertorový kompresor, na který Samsung poskytuje 20letou záruku. Kompresor automaticky přizpůsobuje svůj výkon aktuální potřebě chlazení, což přispívá k nižší hlučnosti i spotřebě. Energetická třída je D s roční spotřebou 211 kWh. Vyplatí se tato lednice? Samsung RB38C7B6D12/EF cílí na uživatele, kteří chtějí propojit domácí spotřebiče s chytrou domácností a mít přehled o spotřebě energie. Režim AI Energy a integrace se SmartThings jsou funkce, které u levnějších modelů nenajdete. Zároveň jde o prostornou lednici s objemem 390 litrů, která se hodí pro rodiny. Na druhou stranu, pokud Wi-Fi funkce nevyužijete a hledáte čistě spolehlivou lednici bez chytrých vychytávek, na trhu existují levnější alternativy s podobnou kapacitou. Využili byste chytré funkce u lednice, nebo je pro vás důležitější samotné chlazení? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 