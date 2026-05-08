Obří 83" Samsung OLED telka je v pořádné akci! Od uvedení zlevnila o více než 80 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 83" Samsung OLED S85F (QE83S85FAE) je 4K OLED televize s procesorem NQ4 AI Gen3, podporou HDMI 2.1 4K/120 Hz a operačním systémem Tizen Cena startuje na 39 732 Kč, na konci dubna stála 47 990 Kč a při uvedení na trh loni 119 990 Kč (rok po vydání tedy zlevnila o více než 80 tisíc) Jde o jednu z cenově nejzajímavějších OLED televizí na českém trhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 OLED televize v úhlopříčce 83″ se obvykle pohybují cenově ve zcela jiné lize. Samsung QE83S85FAE ale podle srovnání cen na Heurece startuje od 39 732 Kč, zatímco při uvedení na trh stála 119 990 Kč. Ještě na konci dubna se cena držela na 47 990 Kč, takže během několika dní spadla o dalších více než 8 tisíc. Pokud si chcete ověřit aktuální stav obchodů a dostupnost, najdete vše v cenovém srovnání na Heurece. CHCI OLED TELKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou OLED plochu na film a sport bez nutnosti utratit přes 100 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud trváte na Dolby Vision nebo potřebujete ovladač s číselnými tlačítky.💡 Za 39 732 Kč jde o jednu z nejlevnějších 83″ OLED variant, jaká se v Česku rok po launchi prodává. Proč je tahle televize zajímavá Samsung S85F je jedna z dostupnějších OLED variant v rámci portfolia Samsungu pro rok 2025 a 83″ verze tu hraje roli „kino do obýváku”. Hlavní lákadlo je kombinace OLED panelu se samosvítícími pixely a obří úhlopříčky 209 cm za cenu, kterou ještě před rokem nikdo na podobnou velikost OLED nečekal. Pokles z 119 990 Kč při uvedení na aktuálních 39 732 Kč znamená, že se Samsung dostává do cenovky, ve které se dříve prodávaly 75–77″ varianty konkurence. Klíčové parametry: co tahle 83″ OLED umí Srdcem televize je procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, který se stará o 4K AI Upscaling, dynamickou úpravu obrazu (Color Booster Pro, Real Depth Enhancer) i adaptivní zvuk. Panel jede na nativních 100 Hz a díky technologii Motion Xcelerator zvládá 4K až ve 120 Hz na všech čtyřech HDMI portech – to je u OLED televize v této cenovce stále spíš výjimka. Z HDR formátů je tu OLED HDR a HDR10+ Adaptive i Gaming, ale pozor: Dolby Vision Samsung u svých televizí dlouhodobě nepodporuje, což některým uživatelům vadí. Pro hráče je tu kompletní výbava: AMD FreeSync Premium, VRR, ALLM a Game Bar 2.0 včetně podpory ultraširokých poměrů 21:9 a 32:9. Antireflexní povrch je výrazné plus pro denní sledování – uživatelé na Heurece opakovaně chválí, že velkou část odlesků obrazovka pohlcuje i v prosvětlené místnosti. Připojení zajišťuje Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3, přibalený je i solární dálkový ovladač SolarCell, který se dobíjí světlem (případně přes USB-C). KOUPIT NA HEURECE Praktická stránka: porty, zvuk, ergonomie Konektivita je na úrovni dnešního standardu: 4× HDMI s podporou 4K/120 Hz a eARC, 2× USB-A, optický audio výstup, ethernet a CI+ slot. Pro PS5 nebo Xbox Series X je tu vše potřebné včetně VRR a ALLM. Vestavěné reproduktory mají 2.0 výstup 20 W s podporou Dolby Atmos a Q-Symphony – pro běžné koukání na zprávy nebo seriály postačí, ale na film s 83″ plochou si většina uživatelů dokupuje soundbar, ideálně z portfolia Samsungu kvůli sehrané synchronizaci přes Q-Symphony. Operační systém One UI Tizen dostává 7 let softwarových aktualizací, integrovaný je SmartThings hub i bezpečnostní platforma Knox. Pozor na regionální omezení: Samsung TV Plus a Gaming Hub nejsou v ČR oficiálně podporované – v české aplikaci dostanete jen omezenou nabídku oproti západním zemím. Designově jde o tenké provedení s 4stranným bezrámečkovým displejem a lineárním stojanem; 83″ sestava je ale extrémně rozměrná a několik uživatelů varuje, že do běžného kombíku se nevejde a manipulace se zvládá jen ve dvou. Co říkají uživatelé Na Heurece má S85F napříč všemi velikostmi hodnocení 99 % z 54 hodnocení a 100 % zákazníků produkt doporučuje. Recenzenti opakovaně chválí perfektní černou a vysoký kontrast OLED panelu, antireflexní povrch, plynulost pohybu u sportu i her a kvalitu upscalingu u běžného TV vysílání. Konkrétně u 83″ verze zákazníci píší, že velikost vytváří efekt malého domácího kina a obraz působí čistě i ze střední vzdálenosti. Kritické hlasy jsou ale přítomné a dávají si v recenzích záležet na detailech. Více uživatelů zmiňuje delší načítání systému Tizen, zejména právě u 83″ varianty (jeden recenzent uvádí, že u menších úhlopříček je systém svižnější). Opakovaně se objevuje výtka na chybějící podporu Dolby Vision a nestabilní nožičky stojanu – pokud nemontujete na zeď, počítejte s opatrnou manipulací. Zmiňuje se i horší přístup ke konektorům umístěným zboku zespodu a omezená podpora některých formátů v interním přehrávači. Kdy to smysl nedává Pokud je pro vás Dolby Vision rozhodující (např. kvůli HDR streamování přes Apple TV nebo některé Blu-ray tituly), Samsung tady jednoduše neposlouží – HDR10+ není v ČR tak rozšířený. Stejně tak pokud máte menší obývací pokoj a kratší pozorovací vzdálenost než 3,5–4 metry, 83″ diagonála bude přehnaná a lepší volbou je 65″ nebo 77″ varianta stejného modelu, která stojí výrazně méně. A pokud spoléháte na cloudové hraní bez konzole přes Gaming Hub, ověřte si dostupnost v ČR – Samsung tuto službu pro český region oficiálně neuvádí. Verdikt: pro koho se to vyplatí 83″ OLED televize za 39 732 Kč je nabídka, která se před rokem zdála být sci-fi. Samsung S85F dává smysl jako velká kino-televize do prostorného obýváku, kde oceníte OLED černou a velkou diagonálu pro filmy, sport a hraní na konzolích nové generace. Pokud vás nebrzdí absence Dolby Vision a smíříte se s 20W reproduktory (a doplníte je soundbarem), získáváte za zlomek launch ceny televizi, která se obrazovou kvalitou drží na úrovni výrazně dražších modelů. Pořídili byste si 83″ OLED do obýváku, nebo je pro vás taková velikost už zbytečně velká? 