Tuhle 83" OLED telku Samsung můžete mít o 20 tisíc levněji! Víme, jak na to Hlavní stránka Zprávičky 83" Samsung QE83S85F je OLED televize s procesorem NQ4 AI Gen3, rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 120 Hz Na Alze stojí 59 990 Kč místo 64 990 Kč – s cashbackem 15 000 Kč vychází efektivní cena na 44 990 Kč Celková úspora činí 20 000 Kč oproti původní ceně, navíc Samsung slibuje 7 let aktualizací systému Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Prémiové OLED televize s úhlopříčkou přes 80 palců patří mezi nejdražší kategorie na trhu. Samsung QE83S85F ale právě teď seženete za 59 990 Kč místo 64 990 Kč – a pokud využijete cashback 15 000 Kč, efektivní cena klesne na pouhých 44 990 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou OLED televizi s AI funkcemi a jste ochotni projít registračním procesem pro cashback.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete výkonnější reproduktory bez dokoupení soundbaru nebo preferujete jednodušší systém než Tizen.💡 Za efektivních 44 990 Kč získáte 83″ OLED panel, procesor se 128 neuronovými sítěmi a 7 let softwarové podpory – to je na tuto kategorii výjimečná nabídka. OBJEDNAT TELEVIZI V AKCI Proč je tahle televize zajímavá Samsung QE83S85F patří do řady S85F z roku 2025, která kombinuje OLED technologii s AI procesorem NQ4 Gen3. Ten využívá 128 neuronových sítí pro optimalizaci obrazu i zvuku v reálném čase – od upscalingu nižších rozlišení na 4K až po automatické přizpůsobení barev a kontrastu podle typu obsahu. Úhlopříčka 83 palců (210 cm) je hranice, kde OLED technologie začíná být výrazně dražší než menší varianty. Právě proto je aktuální kombinace slevy a cashbacku zajímavá – efektivní cena 44 990 Kč za 83″ OLED je na českém trhu neobvyklá. Samsung navíc jako jeden z mála výrobců nabízí 7 let aktualizací operačního systému Tizen, což výrazně prodlužuje životnost televizoru. Obraz: OLED s AI vylepšeními Panel má rozlišení 3840 × 2160 pixelů (4K) a obnovovací frekvenci 100/120 Hz. OLED technologie zajišťuje dokonalou černou bez prosvítání – každý pixel svítí samostatně, takže v tmavých scénách není vidět žádná záře z podsvícení. Televize má certifikaci PANTONE, která potvrzuje přesné zobrazení 2 140 barev a 110 odstínů pleti. Z HDR formátů je podporován HDR10+ a vlastní OLED HDR. Chybí Dolby Vision, což může být pro některé uživatele limitující – záleží na tom, jaký obsah primárně sledujete. Funkce 4K AI Upscaling s 20 neuronovými sítěmi vylepšuje rozlišení nižšího obsahu, Auto HDR Remastering Pro pak převádí SDR obsah na úroveň blízkou HDR. Panel má antireflexní povrch, který redukuje odrazy ve světlých místnostech. Funkce Real Depth Enhancer zvyšuje kontrast objektů v popředí pro prostorový efekt, Color Booster Pro pak pomocí AI algoritmů vylepšuje barevné podání jednotlivých scén. KOUPIT S CASHBACKEM 15 000 KČ Praktická stránka: gaming, zvuk, konektivita Pro hráče nabízí televize 4× HDMI (všechny podporují 4K při 120 Hz), technologii FreeSync Premium pro plynulé hraní bez trhání obrazu a ALLM (Auto Low Latency Mode) pro minimální vstupní zpoždění. Funkce Motion Xcelerator 120 Hz zajišťuje ostré zobrazení rychlých scén. Herní panel umožňuje nastavit poměry stran 21:9 nebo 32:9 pro ultraširoký zážitek. Zvukový systém tvoří 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos. Pro běžné sledování zpráv nebo seriálů postačí, ale pro filmový zážitek odpovídající kvalitě obrazu doporučujeme doplnit soundbar – ideálně Samsung s technologií Q-Symphony, která synchronizuje zvuk televizoru a soundbaru pro prostorový efekt. Systém Tizen (One UI) nabízí přístup ke streamovacím službám, hlasové ovládání přes Bixby a integraci s chytrou domácností přes SmartThings. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem, takže nepotřebujete měnit baterie. VESA standard činí 400 × 300 mm pro montáž na zeď. Co říkají uživatelé Na Alze má televize hodnocení 5,0 z 5 (3 hodnocení) a 100 % zákazníků ji doporučuje. Na webu Samsung.cz má řada S85F hodnocení 4,9 z 5 z 54 recenzí. Uživatelé nejčastěji chválí perfektní černou, vysoký kontrast a přirozené barvy. Oceňují také rychlost systému a kvalitu upscalingu – starší obsah prý vypadá viditelně lépe. Opakovaně se objevuje poznámka, že zvuk z TV je použitelný, ale se soundbarem je zážitek výrazně lepší. Několik recenzentů zmiňuje, že kombinace s Q-Symphony soundbarem vytváří skutečně prostorový zvuk. Pozitivně hodnotí i solární ovladač a celkové prémiové zpracování. Kritické hlasy se téměř neobjevují – v této cenové kategorii kupující obvykle vědí, co chtějí. Občas se zmiňuje nutnost instalace dodatečných aplikací pro některé funkce (například Hue Sync pro synchronizaci s chytrými světly vyžaduje placené předplatné). Kdy to smysl nedává Pokud preferujete podporu Dolby Vision, tento model ji nenabízí – museli byste sáhnout po LG OLED nebo vyšších řadách Samsung. Stejně tak pokud nechcete procházet registračním procesem pro cashback, efektivní cena bude 59 990 Kč, což už není tak výrazná úspora. Pro uživatele, kteří nepotřebují tak velkou úhlopříčku, nabízí Samsung stejnou řadu S85F i v menších variantách: 55″ za 19 990 Kč, 65″ za 27 990 Kč nebo 77″ za 42 990 Kč (ceny na Alze, bez cashbacku). Menší modely ale nemají nárok na cashback v rámci aktuální kampaně. Jak funguje cashback akce? Samsung aktuálně běží kampaň „Zažij Velké zápasy“, v rámci které můžete získat zpět až 50 000 Kč při nákupu vybraných velkých OLED a QLED televizí. Pro model QE83S85F činí cashback 15 000 Kč, které Samsung pošle přímo na váš bankovní účet. Postup je následující: Po objednání do 5. 4. 2026 stačí na produkt napsat ověřenou recenzi přímo na stránkách Alza.cz – musíte být přihlášeni a psát hodnocení k produktu, který jste skutečně zakoupili. Do 28 dnů od nákupu (nejpozději do 3. 5. 2026) proveďte registraci na my-samsung.com. Při registraci nahrajete fotografii daňového dokladu, výrobního štítku TV a screenshot vaší publikované recenze. Cashback vám bude zaslán na bankovní účet do 45 pracovních dnů od úspěšné registrace. Důležité upozornění: do akce se kvalifikují pouze ověřené recenze. Pokud napíšete hodnocení bez přihlášení nebo k produktu, který jste nekoupili přes svůj účet, recenze nebude uznána a cashback nezískáte. Verdikt: pro koho se to vyplatí Samsung QE83S85F je televize pro ty, kdo chtějí velký OLED s prémiovou výbavou a jsou ochotni investovat čas do registrace cashbacku. Za efektivních 44 990 Kč získáte 83″ OLED panel, AI procesor se 128 neuronovými sítěmi, 7 let aktualizací a kompletní herní výbavu. Celková úspora 20 000 Kč oproti původní ceně dělá z této nabídky jednu z nejzajímavějších na trhu velkých OLED televizí. Naopak pokud vyžadujete Dolby Vision nebo nechcete řešit cashback registraci, vyplatí se podívat po konkurenci. Využili jste už někdy cashback od výrobce elektroniky, nebo vám přijde registrační proces příliš komplikovaný? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025