Skvělá 65" QLED televize Samsung už stojí jen 14 tisíc. Při uvedení vycházela na více než dvojnásobek Hlavní stránka Zprávičky 65" Samsung QE65Q8F je 4K QLED televize (model 2025) s technologií Quantum Dot a procesorem Q4 AI S kódem ALZADNY20 stojí 13 990 Kč místo 20 990 Kč (loni při uvedení stála 29 990 Kč) Za tuhle cenu dostanete 100% objem barev, HDR10+ a 7 let aktualizací systému Tizen Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.6.2026 12:05 Žádné komentáře 0 Loňské modely televizorů od Samsungu neustále zlevňují a tenhle QLED model není výjimkou. 65″ Samsung QE65Q8F teď s kódem ALZADNY20 klesl na 13 990 Kč z 20 990 Kč, což je proti loňské uváděcí ceně 29 990 Kč méně než polovina. Pokud vám produkty Samsungu vyhovují, půjde o skvělou koupi, i když má oproti konkurenci (například od TCL) určité nedostatky. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 65″ 4K QLED se sytými barvami a chytrým systémem za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, jestli nehledáte 120Hz panel na hraní nebo dokonalou černou jako u OLED – Q8F je QLED se 60Hz panelem.💡 Za 13 990 Kč jde o hodně televize za peníze – proti loňskému uvedení (29 990 Kč) ušetříte přes polovinu. Proč je tahle televize zajímavá Samsung QE65Q8F je letošní QLED model, který spadl na cenu obvyklou spíš u základních řad. Sází přitom na Quantum Dot panel se 100% objemem barev, takže barvy zůstávají syté i při vyšším jasu, a na certifikaci PANTONE pro věrné podání odstínů. O obraz se stará procesor Q4 AI, který dopočítává detaily a vytahuje starší obsah blíž ke 4K. Za 13 990 Kč jde o hodně velké úhlopříčky a výbavy za relativně málo. Klíčové parametry lidsky Základ je 4K rozlišení 3840 × 2160 na 65″, což je u takhle velké obrazovky příjemně ostré i z menší vzdálenosti. QLED panel doplňuje HDR10+ (Quantum HDR+) a lokální stmívání, díky čemuž dostanete slušný kontrast a hloubku u filmů i seriálů. Důležitá poznámka pro hráče: panel běží nativně na 50/60 Hz, nejde tedy o 120Hz herní televizi, byť herní funkce jako Motion Xcelerator nebo AI herní režim tu jsou. KOUPIT ZA 13 990 KČ Praktická stránka: porty, systém, design Z konektivity nechybí 3× HDMI s eARC, 2× USB-A, LAN, optický výstup, Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3. Systém One UI Tizen nabídne Netflix, Disney+, HBO Max i Apple AirPlay 2 a Samsung slibuje 7 let softwarových aktualizací, takže televize zůstane dlouho aktuální. Bonusem je integrovaný hub SmartThings s podporou Matter pro ovládání chytré domácnosti přímo z TV. Design AirSlim s tenkým profilem a trojstranně bezrámečkovým provedením dobře vypadá na stěně i na stojanu (VESA 400 × 300, hmotnost se stojanem 21,2 kg). Příjemný detail je ovladač SolarCell, který se dobíjí světlem a nepotřebuje jednorázové baterie. Energetická třída je E s typickou spotřebou kolem 85 W. Na co si dát pozor Hlavní kompromis je 60Hz panel – pokud chcete na konzoli nebo PC hrát ve 120 fps, tahle televize to neumí a lepší volbou bude Neo QLED nebo OLED s vyšší frekvencí. Q8F je navíc klasický QLED, ne Mini LED ani OLED, takže černá není tak dokonalá a v kontrastních scénách můžete vidět jemné prosvítání. Vestavěný zvuk 20 W ve stereu je na 65″ televizi spíš slabší – na film se hodí dokoupit soundbar (s funkcí Q-Symphony hrají reproduktory TV a soundbaru společně). Počítejte i s tím, že plná knihovna Art Store a část funkcí vyžaduje předplatné nebo účet Samsung. VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Kdy to smysl nedává Pokud jste náročný hráč a chcete 120 Hz nebo si potrpíte na dokonalou černou bez prosvítání, sáhněte raději po OLED či Neo QLED – jen počítejte s vyšší cenou. Stejně tak pokud nechcete řešit externí zvuk a spoléháte čistě na vestavěné reproduktory, bude vám 20W audio na velkou obrazovku připadat málo. Pro běžné sledování filmů, seriálů a streamování ve 4K ale tyhle výhrady většinu lidí trápit nebudou. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 13 990 Kč místo 20 990 Kč (a méně než poloviny loňské ceny 29 990 Kč) dostanete velkou 65″ 4K QLED se sytými barvami, schopným chytrým systémem a dlouhou softwarovou podporou. Je to dobrá volba na film, seriály a streamování, kde výborně poslouží širokému publiku. Hardcore hráči mířící na 120 Hz a milovníci OLED černé ale udělají líp s dražší kategorií. CHCI UŠETŘIT NA QLED TV Vybíráte televizi hlavně na filmy a seriály, nebo potřebujete i 120Hz panel na hraní? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce QLED Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 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