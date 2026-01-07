Tahle 65" QLED TV Samsung hodně zlevnila. Má solidní zvuk a procesor Q4 AI Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE65Q7F nyní na Alze stojí 12 570 Kč, což je nejnižší cena od uvedení na trh. Při startu prodeje v dubnu loňského roku se prodávala za 21 990 Kč, ušetříte tedy přes 9 tisíc korun. 65" QLED televize nabízí 4K rozlišení a systém Tizen, ale má pouze 50/60Hz panel. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.1.2026 12:00 2 komentáře 2 Pokud jste přemýšleli o pořízení větší televize Samsung s technologií QLED, nyní se naskýtá zajímavá příležitost. Model QE65Q7F se 65″ úhlopříčkou klesl na Alze na 12 570 Kč, což představuje dosavadní cenové minimum. V dubnu loňského roku přitom startoval na částce 21 990 Kč, takže aktuální sleva činí více než 43 %. Obraz s technologií Quantum Dot Chytrý systém s dlouhou podporou Konektivita a zvuk Pro koho je televize vhodná? Obraz s technologií Quantum Dot Samsung QE65Q7F využívá QLED panel s rozlišením 4K (3 840 × 2 160 pixelů), který díky technologii Quantum Dot dosahuje 100% objemu barev podle standardu DCI-P3. O zpracování obrazu se stará procesor Q4 AI, jenž optimalizuje obraz a zajišťuje upscaling obsahu v nižším rozlišení na 4K. Televize podporuje HDR10+ a Quantum HDR, což přispívá k lepšímu kontrastu mezi světlými a tmavými částmi obrazu. Za zmínku stojí certifikace PANTONE, která garantuje věrné zobrazení 2 140 barev a 110 odstínů pleti. Funkce Color Booster Pro pak pomocí AI algoritmů analyzuje jednotlivé scény a upravuje barevné podání. Chytrý systém s dlouhou podporou Televize běží na operačním systému Samsung One UI Tizen, který nabízí přístup k aplikacím Netflix, Disney+, Oneplay a dalším streamovacím službám. Samsung slibuje 7 let aktualizací operačního systému, což je v kategorii televizorů nadstandardní hodnota. O zabezpečení se stará platforma Samsung Knox. CHCI TELKU SAMSUNG V AKCI Součástí výbavy je integrace SmartThings pro ovládání chytré domácnosti přímo z televizoru. Nechybí ani hlasový asistent Bixby, podpora Amazon Alexa a Apple AirPlay 2 pro zrcadlení obrazu z jablečných zařízení. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem, takže odpadá nutnost měnit baterie. Konektivita a zvuk Po stránce připojení disponuje Samsung QE65Q7F třemi HDMI porty (verze 2.0 s podporou 4K/60Hz), jedním USB-A a ethernetovým konektorem. Bezdrátově se připojíte přes Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.3. Televizor podporuje také DVB-T2/S2/C tunery pro příjem pozemního, satelitního i kabelového vysílání. Zvukový systém o výkonu 20 W využívá technologii OTS Lite (Object Tracking Sound), která simuluje pohyb zvuku podle dění na obrazovce. Podporována je také funkce Q-Symphony pro synchronizaci s kompatibilními soundbary Samsung a adaptivní zvuk, který automaticky upravuje hlasitost podle okolního hluku. Pro koho je televize vhodná? Samsung QE65Q7F cílí primárně na běžné uživatele, kteří hledají velkou QLED televizi pro sledování filmů, seriálů a sportovních přenosů. Díky 7leté softwarové podpoře a integraci chytré domácnosti může sloužit jako centrum zábavy i ovládání SmartThings zařízení. KOUPIT SAMSUNG QE65Q7F Naopak náročnější hráči by měli hledat jinde. Obnovovací frekvence panelu činí pouze 50/60 Hz, což je pro moderní gaming nedostatečné. Chybí také HDMI 2.1 s podporou 4K/120Hz, VRR nebo ALLM. Funkce Motion Xcelerator sice zlepšuje plynulost pohybu, ale hardwarové limity panelu nepřekoná. Hráči by měli sáhnout po modelech s minimálně 120Hz panelem. Za 12 570 Kč získáte 65″ televizi s kvalitním QLED obrazem a dlouhou softwarovou podporou. Pokud vám nevadí nižší obnovovací frekvence a nepotřebujete HDMI 2.1, může jít o rozumnou koupi. Energetická třída G nicméně naznačuje vyšší spotřebu energie. Zaujala vás tato nabídka na Samsung QE65Q7F? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza česko Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025