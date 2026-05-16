Špičková 55" OLED TV Samsung nikdy nebyla levnější! Ještě před rokem stála více než dvojnásobek Samsung QE55S95FAT je 55" prémiová televize s QD-OLED panelem 3. generace, matnou obrazovkou Glare Free a obnovovací frekvencí 165 Hz Cena spadla na 27 980 Kč z původních 64 990 Kč při uvedení v červnu 2025 – úspora 37 010 Kč, tedy téměř 57 % Podle Heureky levnější ještě nebyla a pod hranici 30 tisíc klesla teprve podruhé v historii Adam Kurfürst Publikováno: 16.5.2026 06:00 Vlajková řada Samsung S95F obvykle patří k nejdražším OLED televizím na trhu, takže když se její 55″ varianta dostane pod 30 tisíc, stojí za to o tom vědět. Samsung QE55S95FAT teď koupíte už od 27 980 Kč – při uvedení v červnu 2025 přitom stála 64 990 Kč. Aktuální cenu a dostupnost si můžete ověřit v cenovém srovnání na Heurece. CHCI OLED TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete prémiový OLED panel s vysokým jasem do prosvětleného obývacího pokoje a oceníte herní výbavu pro PS5/Xbox/PC.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete Dolby Vision – Samsung jako jediný hlavní výrobce tento HDR formát stále nepodporuje a sází jen na HDR10+.💡 Za 27 980 Kč jde o nejnižší cenu v historii prodeje této televize v Česku – proti uváděcí ceně 64 990 Kč ušetříte přes 37 tisíc. Proč je tahle sleva výjimečná Samsung S95F představuje vlajkovou řadu QD-OLED televizí z roku 2025 a do letošního května se její 55″ varianta podle Heureky pohybovala převážně nad 35 tisíci. Pod 30 tisíc spadla teprve podruhé v celé historii prodeje, takže pokud uvažujete o prémiové televizi, lepší okamžik teď nenajdete. Cena 27 980 Kč znamená úsporu přes 37 000 Kč proti červnové uváděcí ceně. Pro představu kontextu: 65″ varianta startuje od 38 990 Kč a 77″ od 64 595 Kč. Pokud máte obývák, kde dává smysl 55 palců, je tahle úhlopříčka aktuálně cenově nejlépe posazená v celé řadě S95F. QD-OLED panel a klíčové parametry S95F běží na QD-OLED panelu třetí generace, který kombinuje samosvítící OLED pixely s kvantovými tečkami pro vyšší jas a širší barevné podání než klasické WOLED panely od LG. Rozlišení je samozřejmě 4K (3840 × 2160), obnovovací frekvence nativně 100 Hz s overdrive až 165 Hz pro hraní na PC. Procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi obstarává AI upscaling, AI obrazové režimy i analýzu zvuku. Hlavním rozpoznávacím znakem S95F je matná obrazovka Glare Free certifikovaná UL Solutions. Místo lesklého panelu, který za dne fungoval jako zrcadlo, tady máte povrch potlačující odlesky podobně jako u špičkových profesionálních monitorů. V recenzích na Heurece se tahle vlastnost objevuje opakovaně jako hlavní wow moment – lidé s velkými okny proti televizi popisují, že přes den nemusí zatahovat závěsy ani světla nezhasínat. OBJEDNAT OLED TV SAMSUNG Praktická stránka: One Connect Box, design, gaming Druhým charakteristickým znakem řady je One Connect Box – externí krabička, do které ústí všechny porty (4× HDMI 2.1, 3× USB-A, 1× USB-C, optický výstup, Ethernet) a kterou propojuje s televizí jeden tenký kabel s napájením i datovým spojením. Pro montáž na zeď je to obrovský benefit: televize je extrémně tenká (Infinity One Design), na zdi vypadá jako obraz a všechny kabely si schováte do skříně. Drobné upozornění z recenzí – konektor One Connect kabelu je širší než běžné HDMI, takže pokud máte ve zdi úzkou průchodku, ověřte si rozměr předem. Pro hráče: 4× HDMI 2.1 s podporou 4K až 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible, Auto Low Latency Mode a Game Bar pro rychlé přepínání nastavení. Pro PS5, Xbox Series X i herní PC jde o ideální partner. Audio řeší 4.2.2kanálová soustava 70 W s Dolby Atmos a Object Tracking Sound+, recenzenti ji popisují jako „překvapivě dobrou“, ale pro skutečné domácí kino doporučujeme přidat soundbar – třeba pro Q-Symphony spárování se Samsung HW-Q990F. Co říkají uživatelé na Heurece? Na Heurece má S95F (napříč úhlopříčkami) hodnocení 97 % z 95 recenzí a 93 ze 100 zákazníků produkt doporučuje. Lidé chválí především nádherný obraz, dokonalou černou, vysoký jas i přes den, matnou obrazovku bez odlesků a One Connect Box pro pořádek v kabeláži. Pro hráče s PS5 je opakovaně vyzdvihován plynulý chod, herní režim a rychlá odezva. Nejčastější výhrada se týká absence Dolby Vision – Samsung jako jediný velký výrobce tento HDR formát ignoruje a sází jen na HDR10+. Pokud sledujete převážně Netflix nebo Apple TV+, kde Dolby Vision dominuje, dynamický rozsah nebudete mít optimální (i když HDR10+ je u podporovaného obsahu prakticky srovnatelný). Z dalších drobností: plastový dálkový ovladač působí na luxusní cenu trochu lacině (i když má solární nabíjení), defaultní menu obsahuje reklamy na placené platformy a některé formáty z USB se nepřehrají. Reklamy se dají v nastavení vypnout, je to spíš obtěžující výchozí stav než zásadní vada. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete Dolby Vision, sáhněte radši po LG OLED řady G nebo C, případně po Panasonicu Z95 nebo Sony BRAVIA 9. Stejně tak pokud máte tmavý obývák bez slunce, výhoda matné Glare Free obrazovky se vytrácí a klasický lesklý OLED za nižší peníze (například LG C5) udělá stejnou službu. Pro tmavé kino-pokoje není matný panel ideální volba – někteří recenzenti to potvrzují. Druhý faktor je vzdálenost sledování. 55 palců dává smysl od cca 1,8 do 3 metrů – pokud máte dál, vyplatí se přidat na 65″ variantu, kde je rozdíl 11 000 Kč. Vlajková kvalita panelu si zaslouží přiměřenou velikost. Verdikt: pro koho se akce vyplatí Samsung S95F za 27 980 Kč je prémiová televize za cenu střední třídy. QD-OLED panel třetí generace, matná Glare Free obrazovka, 165 Hz, One Connect Box pro čistou instalaci a procesor NQ4 AI Gen3 – to je výbava, která se ještě před rokem prodávala za 64 990 Kč. Pokud máte světlý obývák, hrajete na PS5/PC a vadí vám lesklé OLED panely, tahle sleva je jeden z nejlepších momentů, kdy si lze pořídit topovou OLED televizi v roce 2026. Samsung navíc slibuje 7 let upgradů operačního systému Tizen, takže televize zůstane softwarově aktuální i v roce 2032. KOUPIT SAMSUNG QE55S95FAT Vadí vám absence Dolby Vision u Samsungu, nebo vám HDR10+ stačí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 