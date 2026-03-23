55" OLED TV od Samsungu zase zlevnila! Teď nestojí ani 19 tisíc Jakub Kárník Publikováno: 23.3.2026 14:00 Před měsícem jsme vám tento Samsung doporučovali za necelých 20 tisíc korun a psali jsme, že je to cena, za kterou se běžně prodávají levné Mini LED modely. Od té doby cena klesla o další tisícovku. Samsung QE55S84F aktuálně na Alze stojí 18 990 Kč – z původních 37 990 Kč je to přesně polovina. Za tuhle cenu dostanete všechny výhody OLED panelu: dokonalou černou, pixelové stmívání a široké pozorovací úhly. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 55″ OLED s herními funkcemi na všech HDMI portech a nechcete za to dát přes 25 tisíc.⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na Dolby Vision – Samsung ho tradičně nepodporuje. Pokud je pro vás Dolby Vision klíčové, alternativou je LG B5.💡 Za 18 990 Kč dostanete OLED s 120 Hz, HDR10+, Dolby Atmos, AI procesorem a 7 lety aktualizací Proč OLED a proč zrovna S84F Samsung QE55S84F je vstupní OLED od Samsungu pro rok 2025, ale „vstupní" neznamená ořezaný. Samosvítící pixely zajišťují dokonalou černou bez bloomingu, kontrast je prakticky nekonečný a pozorovací úhly výrazně lepší než u jakéhokoli LED/Mini LED panelu. AI procesor NQ4 Gen2 s 20 neuronovými sítěmi optimalizuje obraz v reálném čase – včetně upscalingu staršího obsahu na kvalitu blízkou 4K. Pro hráče je klíčové: 4K při 120 Hz na všech čtyřech HDMI portech, FreeSync Premium, ALLM (automaticky nízká latence) a herní lišta s podporou ultraširokých poměrů 21:9 a 32:9. To je výbava, kterou u konkurenčních OLED v této ceně nenajdete vždy na všech portech. Antireflexní povrch pomáhá ve světlejších místnostech. Zvuk, smart funkce a co chybí Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite a Q-Symphony (synchronizace se soundbarem Samsung). Na běžné sledování to stačí, na filmový zážitek doporučujeme soundbar. Smart TV běží na Tizenu s přístupem k Oneplay, Netflix, Disney+, YouTube a dalším. Samsung garantuje 7 let aktualizací. SmartThings hub umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem. Co chybí: Dolby Vision – Samsung ho nepodporuje a místo něj sází na HDR10+. Pokud hodně sledujete obsah na Apple TV+ nebo jiných platformách s Dolby Vision, je to relevantní kompromis. LG B5 za podobnou cenu Dolby Vision nabízí, ale zase nemá antireflexní povrch a některé herní funkce na všech portech. Verdikt 55″ Samsung OLED za 18 990 Kč je cena, která ještě před pár měsíci neexistovala — a od našeho posledního doporučení klesla o další tisícovku. Dokonalá černá, 120 Hz, herní funkce na všech HDMI, Dolby Atmos, AI upscaling a 7 let podpory – pokud nepotřebujete Dolby Vision, je to aktuálně jedna z nejlepších koupí v kategorii OLED televizí. Přešli jste na OLED, nebo vám stačí LED/Mini LED? Poznáte v praxi rozdíl? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…