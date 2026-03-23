55" OLED TV od Samsungu zase zlevnila! Teď nestojí ani 19 tisíc

  • 55" Samsung QE55S84F je 4K OLED televize se 120 Hz, HDR10+ a Dolby Atmos
  • Na Alze nyní stojí 18 990 Kč – z původních 37 990 Kč je to pokles na polovinu
  • Smart TV na systému Tizen s 7 lety aktualizací, Oneplay, Netflix, Disney+ a SmartThings

Jakub Kárník
Jakub Kárník
23.3.2026 14:00
Před měsícem jsme vám tento Samsung doporučovali za necelých 20 tisíc korun a psali jsme, že je to cena, za kterou se běžně prodávají levné Mini LED modely. Od té doby cena klesla o další tisícovku. Samsung QE55S84F aktuálně na Alze stojí 18 990 Kč – z původních 37 990 Kč je to přesně polovina. Za tuhle cenu dostanete všechny výhody OLED panelu: dokonalou černou, pixelové stmívání a široké pozorovací úhly. Aktuální cenu a dostupnost najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete 55″ OLED s herními funkcemi na všech HDMI portech a nechcete za to dát přes 25 tisíc.
⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na Dolby Vision – Samsung ho tradičně nepodporuje. Pokud je pro vás Dolby Vision klíčové, alternativou je LG B5.
💡 Za 18 990 Kč dostanete OLED s 120 Hz, HDR10+, Dolby Atmos, AI procesorem a 7 lety aktualizací

Proč OLED a proč zrovna S84F

Samsung QE55S84F je vstupní OLED od Samsungu pro rok 2025, ale „vstupní“ neznamená ořezaný. Samosvítící pixely zajišťují dokonalou černou bez bloomingu, kontrast je prakticky nekonečný a pozorovací úhly výrazně lepší než u jakéhokoli LED/Mini LED panelu. AI procesor NQ4 Gen2 s 20 neuronovými sítěmi optimalizuje obraz v reálném čase – včetně upscalingu staršího obsahu na kvalitu blízkou 4K.

Pro hráče je klíčové: 4K při 120 Hz na všech čtyřech HDMI portech, FreeSync Premium, ALLM (automaticky nízká latence) a herní lišta s podporou ultraširokých poměrů 21:9 a 32:9. To je výbava, kterou u konkurenčních OLED v této ceně nenajdete vždy na všech portech. Antireflexní povrch pomáhá ve světlejších místnostech.

Zvuk, smart funkce a co chybí

Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite a Q-Symphony (synchronizace se soundbarem Samsung). Na běžné sledování to stačí, na filmový zážitek doporučujeme soundbar. Smart TV běží na Tizenu s přístupem k Oneplay, Netflix, Disney+, YouTube a dalším. Samsung garantuje 7 let aktualizací. SmartThings hub umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z televize. Dálkový ovladač SolarCell se nabíjí světlem.

Co chybí: Dolby Vision – Samsung ho nepodporuje a místo něj sází na HDR10+. Pokud hodně sledujete obsah na Apple TV+ nebo jiných platformách s Dolby Vision, je to relevantní kompromis. LG B5 za podobnou cenu Dolby Vision nabízí, ale zase nemá antireflexní povrch a některé herní funkce na všech portech.

Verdikt

55″ Samsung OLED za 18 990 Kč je cena, která ještě před pár měsíci neexistovala — a od našeho posledního doporučení klesla o další tisícovku. Dokonalá černá, 120 Hz, herní funkce na všech HDMI, Dolby Atmos, AI upscaling a 7 let podpory – pokud nepotřebujete Dolby Vision, je to aktuálně jedna z nejlepších koupí v kategorii OLED televizí. Další televize ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

Přešli jste na OLED, nebo vám stačí LED/Mini LED? Poznáte v praxi rozdíl?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
