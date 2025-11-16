Samsung telka s 55" Neo QLED panelem pěkně zlevnila. Zvládá až 144 Hz a vylepšuje obraz díky AI Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE55QN70F klesla v Black Friday akci na Alze na 14 990 Kč Televize s Mini LED technologií při uvedení stála 27 990 Kč Neo QLED panel nabízí 144Hz obnovovací frekvenci pro hraní her Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Prémiová televize Samsung QE55QN70F se v rámci Black Friday výprodeje na Alze dá pořídit za 14 990 Kč, což představuje výrazný pokles oproti původní ceně. Model s 55″ úhlopříčkou při svém jarním uvedení stál 27 990 Kč, takže současná sleva činí téměř polovinu původní částky. Pokud byste chtěli ušetřit ještě více, podle srovnávače Heureka dosahuje nejlevnější nabídka na českém trhu 14 687 Kč. Mini LED technologie s lokálním stmíváním Samsung QE55QN70F využívá Neo QLED panel s technologií Mini LED, která zajišťuje precizní kontrolu podsvícení pomocí tisíců miniaturních diod. Technologie Quantum Matrix Slim řídí lokální stmívání pro dosažení hlubší černé a vyššího kontrastu. Televizor disponuje 4K rozlišením 3840 × 2160 pixelů a standardní obnovovací frekvencí 100/120 Hz. Za zpracování obrazu odpovídá procesor NQ4 AI Gen2 s 20 neuronovými sítěmi, který v reálném čase optimalizuje zobrazovaný obsah. Součástí výbavy je funkce 4K AI Upscaling pro vylepšení obsahu s nižším rozlišením a technologie Neo Quantum HDR společně s podporou HDR10+ pro věrnější podání barev a kontrastu. Herní výbava s frekvencí 144 Hz Pro hráče televizor nabízí obnovovací frekvenci až 144 Hz při 4K rozlišení prostřednictvím technologie Motion Xcelerator 144Hz. Nechybí podpora AMD FreeSync Premium Pro pro eliminaci trhání obrazu a snížení vstupní latence. Televizor automaticky rozpozná připojenou herní konzoli nebo PC a přepne se do herního režimu s optimalizovaným nastavením. CHCI NEO QLED TELKU SAMSUNG K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1 s podporou přenosu 4K signálu při 144 Hz, což umožňuje připojení moderních konzolí PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Herní ovládací panel poskytuje rychlý přístup k nastavení včetně ultraširokých poměrů stran 21:9 a 32:9. Chytré funkce s Tizen OS Televizor běží na operačním systému Tizen s garancí aktualizací po dobu 7 let. Součástí je hlasový asistent Bixby schopný zpracovat několik příkazů najednou, integrace SmartThings Hub pro ovládání chytré domácnosti a podpora streamovacích služeb včetně Oneplay, Netflix a Disney+. Zajímavostí je solární dálkový ovladač SolarCell, který se nabíjí pomocí světla a eliminuje potřebu baterií. Televizor disponuje také funkcí Q-Symphony pro současné přehrávání zvuku z TV reproduktorů a soundbaru, pokud vlastníte kompatibilní model Samsung. Design a konektivita Model QE55QN70F využívá design AirSlim s minimální tloušťkou 25,7 mm, který umožňuje elegantní umístění na stěnu pomocí držáku VESA 200×200. Kromě čtyř HDMI portů nabízí dva USB-A porty, optický audio výstup, Ethernet a integrované Wi-Fi 5 s Bluetooth 5.3. KOUPIT SAMSUNG QE55QN70F Televizor obsahuje dvojici 10W reproduktorů s technologií OTS Lite pro sledování pohybu zvuku a podporu Dolby Digital Plus. V balení najdete kromě solárního ovladače také klasický stojan typu Aero Center. Pro koho je televizor vhodný? Samsung QE55QN70F za akční cenu 14 990 Kč představuje zajímavou volbu pro náročnější uživatele, kteří ocení kvalitní obraz s Mini LED technologií. Televizor osloví především hráče díky rychlému panelu a čtyřem HDMI 2.1, ale také milovníky filmů s podporou HDR10+ a lokálním stmíváním pro lepší kontrast. Sedmiletá podpora aktualizací zajistí dlouhou životnost a přístup k novým funkcím. Televizor se hodí do obývacích pokojů střední velikosti, kde 55″ úhlopříčka poskytne optimální pozorovací vzdálenost. Zvažujete pořízení Neo QLED televize v Black Friday akci? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Black Friday česko Samsung Sleva Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.