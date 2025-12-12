Tahle 50" Neo QLED televize Samsung pořádně zlevnila! Je skvělá pro sledování filmů i hraní her Hlavní stránka Zprávičky Samsung QE50QN90FAT s Neo QLED Mini LED panelem aktuálně koupíte již od 18 679 Kč Televize při uvedení v květnu stála 34 990 Kč, sleva tak činí téměř 47 procent Model zaujme matnou obrazovkou bez odlesků, procesorem NQ4 AI Gen3 a herním režimem 165 Hz Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.12.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte kvalitní televizi s Mini LED podsvícením, která nezruinuje rodinný rozpočet? Samsung QE50QN90FAT z letošní modelové řady právě prochází výrazným cenovým propadem. Zatímco při květnovém uvedení na trh stála 34 990 Kč, nyní ji seženete již od 18 679 Kč. Ušetříte tak více než 16 tisíc korun. Mini LED panel s matným povrchem Samsung u řady QN90F vsadil na technologii Neo QLED s Quantum Mini LED podsvícením. Diody jsou oproti klasickým LED zhruba 50krát menší, což umožňuje přesnější řízení lokálního stmívání. Výsledkem je lepší kontrast s hlubší černou a minimálním halováním okolo jasných objektů. Obrazovka s úhlopříčkou 127 cm (50 palců) nabízí rozlišení 4K Ultra HD a nativní obnovovací frekvenci 100/120 Hz. V herním režimu dokáže televizor pracovat až se 165 Hz, což ocení především hráči na PC. Panel disponuje matnou úpravou povrchu s certifikací Glare Free, která efektivně potlačuje odrazy okolního světla. Procesor s umělou inteligencí O zpracování obrazu se stará čip NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi. Ten v reálném čase analyzuje sledovaný obsah a automaticky upravuje nastavení obrazu i zvuku. Technologie 4K AI Upscaling Pro dokáže převést obsah v nižším rozlišení do nativního 4K, přičemž dopočítává chybějící detaily. CHCI TELEVIZI SAMSUNG V AKCI Televizor podporuje formát HDR10+ a disponuje funkcí Auto HDR Remastering Pro, která běžný SDR obsah převádí do kvality blízké HDR. Certifikace PANTONE pak garantuje věrné podání 2 140 barev a 110 odstínů pleti. Výbava pro hráče i filmové fanoušky Samsung QE50QN90FAT cílí i na náročné hráče. Kromě zmíněné 165Hz obnovovací frekvence nabízí podporu technologie AMD FreeSync Premium Pro pro plynulý obraz bez trhání. K dispozici jsou čtyři porty HDMI 2.1, takže můžete současně připojit herní konzoli, počítač i další zařízení. Zvukovou stránku zajišťuje 40W audio systém s podporou Dolby Atmos a technologií OTS+ (Object Tracking Sound), která vytváří prostorový efekt. Televizor běží na operačním systému Tizen s nadstavbou One UI, přičemž Samsung slibuje 7 let softwarových aktualizací. Pro koho je televize vhodná? Model QN90F se hodí především do světlých obývacích pokojů, kde by lesklé panely trpěly na odrazy. Matná obrazovka zajistí dobrý obraz i za denního světla. Ocení ji také hráči díky vysoké obnovovací frekvenci a nízké odezvě, stejně jako filmoví fanoušci hledající kvalitní HDR podání. Naopak pokud vyžadujete podporu Dolby Vision, budete muset hledat jinde – Samsung tento formát u svých televizorů nenabízí. Zvážit je třeba také užší pozorovací úhly, které jsou u Mini LED technologie obecně slabší stránkou oproti OLED panelům. Co říkají uživatelé v recenzích Na srovnávači Heureka dosahuje Samsung QE50QN90FAT hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček a celých 97 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí matnou obrazovku bez odlesků, díky které se na televizi dobře dívá i při denním světle. Pozitivně hodnotí také kvalitu obrazu s věrnými barvami a hlubokou černou. Dalším často zmiňovaným kladem je rychlost systému – aplikace se spouštějí svižně a menu reaguje bez prodlev. Překvapivě dobře hodnotí majitelé i vestavěné reproduktory, které podle mnoha recenzí vystačí bez nutnosti dokupovat soundbar. KOUPIT SAMSUNG QE50QN90FAT Z negativních postřehů se opakuje složitější prvotní nastavení, které vyžaduje připojení mobilního telefonu a založení účtu Samsung. Někteří uživatelé také upozorňují na digitální artefakty u obsahu v nižším rozlišení a již zmíněné horší pozorovací úhly z bočních pozic. Zvažujete koupi televize Samsung QN90F? 