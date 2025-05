Populární externí SSD Samsung T9 zlevnilo o skoro třetinu. Má 2 TB a rychlost čtení až 2 000 MB/s

Místa na multimédia není nikdy dost, zvlášť pokud cestujete s lehoučkým notebookem, do kterého se vejde tak maximálně jedno M.2 SSD. Nějaké to úložiště navíc ocení nejen profesionálové, ať už jde třeba o střihače nebo IT experty, ale i běžní uživatelé, kteří si s sebou rádi vozí svou kolekci videí, hudby či filmů. Skvělé externí SSD od Samsungu nyní zlevnilo o bezmála třetinu. V praktickém těle nabízí 2TB kapacitu a vysoké rychlosti čtení i zápisu.

Samsung Portable SSD T9 2TB za 4 199 Kč

Dobře hodnocené externí SSD Samsung T9 u prodejců Smarty a TSBohemia zlevnilo z původních 5 999 Kč na pouhé 4 199 Kč, což představuje 30% pokles ceny. Pokud by pro vás 2 TB úložiště představovaly zbytečně velkou porci, můžete sáhnout po 1TB verzi, kterou na Smarty koupíte za 2 799 Kč namísto někdejších 3 499 Kč (20% sleva).

Praktický a elegantní design

Externí SSD Samsung T9 vás zaujme už svým provedením, které se pyšní svou praktičností a elegancí. Nepříliš výrazná černá krabička neobsahuje žádné pohyblivé součástky a podle výrobce vydrží pády až ze 3metrové výšky, takže se nemusíte obávat poškození, když vám vyklouzne z ruky nebo bude poskakovat v zavazadle při přepravě. Z vnější strany je zařízení potažené černou gumou s líbivou texturou. Za zmínku stojí i voděodolnost.

Široká kompatibilita a výborné rychlosti

Samsung Portable SSD T9 je kompatibilní s operačními systémy Windows, macOS, Android i iOS, ale rozumí si i s dalšími zařízeními, jako jsou videoherní konzole nebo kamery. Uvnitř balení navíc najdete kabely pro propojení USB-C i USB-A. Disk samotný využívá rozhraní USB-C standardu USB 3.2 Gen 2.

Mezi hlavní přednosti se pochopitelně řadí i rychlost čtení 2 000 MB/s a skoro stejně tak dobrá rychlost zápisu o hodnotě 1 950 MB/s. Přenosy velkých souborů tak opravdu nebudou představovat problém.

Cena: 4 199 Kč

Pořídili byste si takový disk?