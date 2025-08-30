Z telefonů přes televize až po pračky: Samsung One UI míří do domácích spotřebičů! Hlavní stránka Zprávičky Samsung rozšiřuje svůj systém One UI z telefonů a televizorů také na chytré domácí spotřebiče Ledničky, pračky a další Wi-Fi spotřebiče dostanou 7 let softwarových aktualizací První aktualizace přijdou v září pro modely z roku 2024, přinesou Now Brief a vylepšené zabezpečení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Představte si, že ovládáte ledničku stejně intuitivně jako svůj Samsung telefon. Přesně to je cíl, který si korejský gigant vytyčil s rozšířením platformy One UI na domácí spotřebiče. Po letech, kdy každé zařízení mělo vlastní rozhraní, konečně přichází sjednocení, které dává smysl. Zatímco Huawei už nějakou dobu tlačí v Číně svůj HarmonyOS do všeho od hodinek po auta, Samsung šel cestou postupného rozšiřování. One UI začalo na telefonech, rozšířilo se na tablety, hodinky, televizory a teď míří do kuchyní a koupelen. Sedm let aktualizací pro pračku? Ano, opravdu Možná to zní absurdně, ale Samsung slibuje 7 let softwarových aktualizací pro své chytré spotřebiče. To je stejná podpora, jakou dostávají vlajkové telefony Galaxy S. Týká se to všech Wi-Fi spotřebičů uvedených od roku 2024 – ledniček, praček, sušiček, klimatizací i indukčních varných desek. První vlna aktualizací dorazí už v září 2025 a přinese hned několik zajímavých novinek. Now Brief: Když lednice ví, kdy dopere pračka Nejvíc viditelnou novinkou bude Now Brief – funkce, kterou Samsung představil u řady Galaxy S. Na displeji chytré ledničky uvidíte nejen počasí a rodinný kalendář, ale třeba i upozornění, že pračka za 10 minut dopere. Systém nabídne personalizované recepty podle toho, co máte v lednici, nebo připomene, že je čas vyměnit filtr v klimatizaci. Ledničky s displejem Family Hub nebo 9palcovou obrazovkou dostanou vylepšenou funkci AI Vision Inside. Ta nově rozpozná nejen čerstvé potraviny, ale i balené zboží – systém pozná, že máte v lednici konkrétní jogurt nebo marmeládu. Uživatelé si navíc mohou uložit až 50 vlastních položek s názvy. Knox Security chrání i pračku před hackery Možná se ptáte, proč by někdo chtěl hackovat pračku. Ve světě, kde je všechno propojené, je ale bezpečnost zásadní. Samsung proto rozšiřuje svůj bezpečnostní systém Knox Matrix i na spotřebiče. Využívá technologii privátního blockchainu nazvanou Trust Chain – zařízení si mezi sebou hlídají bezpečnostní status. Spotřebiče s displejem navíc dostanou plnohodnotný bezpečnostní dashboard, kde můžete v reálném čase kontrolovat stav zabezpečení všech připojených zařízení. Podporují také šifrovanou synchronizaci přihlašovacích údajů a Passkey autentifikaci. Bixby pozná váš hlas, TV Plus na ledničce Hlasový asistent Bixby získá podporu Voice ID – rozpozná jednotlivé členy domácnosti podle hlasu a přizpůsobí jim odpovědi. Aktivovat ho půjde jednoduše dvojitým poklepáním na displej. Zajímavostí je rozšíření služby Samsung TV Plus na ledničky s Family Hub. Kromě původně podporovaných zemí přibude Kanada, Brazílie a Indie. Pračky se 7palcovým displejem zase dostanou podporu osmi indických jazyků včetně bengálštiny nebo paňdžábštiny. V Česku bohužel tato služba vůbec neběží. Skutečný ekosystém, nebo jen marketingový tah? Samsung konečně dělá to, co měl udělat už dávno – sjednocuje uživatelskou zkušenost napříč všemi produkty. Zatímco doteď měl každý spotřebič vlastní logiku ovládání, teď se všechno sjednotí pod známé rozhraní One UI. Otázkou zůstává, kolik lidí skutečně využije pokročilé funkce chytré ledničky nebo pračky. Realita je taková, že většina uživatelů nastaví program a zapomene. Na druhou stranu, pokud už za chytré spotřebiče platíte prémiovou cenu, je fajn, že dostanete skutečně chytré funkce a dlouhodobou podporu. První aktualizace začnou chodit v září 2025 na modely z roku 2024. Samsung slibuje, že novější spotřebiče z roku 2025 už One UI mají rovnou z výroby. Uvidíme, jestli tentokrát Samsung svůj slib dlouhodobé podpory dodrží – u telefonů se mu to daří, u spotřebičů to bude premiéra. Máte od Samsungu i něco jiného než telefon? Zdroj: Samsung O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost One UI Samsung 