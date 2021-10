Material You je nový designový jazyk, který bude součástí nového systému Android 12, který už několik měsíců testuje hned několik velkých výrobců, mezi nimiž je pochopitelně také Samsung. Google jej na své konferenci popsal jako něco zcela nového, co nám otevře nový způsob používání nejpopulárnějšího mobilního systému. Dnes si konečně můžeme prohlédnout, jak bude nový design vypadat na telefonech Samsung, jelikož vyšla One UI 4.0 beta 2.

Nejnovější verze One UI 4.0 beta 2, která je postavená na Androidu 12 přináší design Material You. Jeho nespornou výhodou je funkce Dynamic Color, díky které se přizpůsobí barvy v systému aktuálně používané tapetě. Jelikož se ale jedná o beta verzi tak se musí počítat hned s několika chybami a bugy, což se snad jihokorejské firmě podaří vylepšit do finální verze. Nyní je prý nutné telefon restartovat, aby se projevila změna barev a v některých případech se může systém také zaseknout. Nicméně si můžeme alespoň prohlédnout screenshoty (níže).

Jak se vám nový vzhled One UI líbí?

Zdroj: SamMobile, GSMArena