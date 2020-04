Potvrzeno: Samsung pracuje na One UI 2.1 pro Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 je i přesto, že se jedná o dva roky starý model jedním z nejpoužívanějších telefonů od Samsungu vůbec. Není divu, že si ho majitelé nechávají a nemění ho za novější generaci. Nabízí totiž stále dostatek výkonu (Snapdragon 845 či Exynos 9810), dobrý fotoaparát i parádní, velký displej. Zpráva o tom, že společnost pracuje na One UI 2.1 pro Galaxy Note 9 pak musí potěšit každého majitele tohoto telefonu.

Ve všech verzích Galaxy Note 9 nyní běží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, což rozhodně není špatný systém. Poslední verze 2.1 však nabízí mnoho novinek a funkcí, které uživatelé ocení. Dle příspěvku moderátora na komunitním fóru v Jižní Koreji již probíhá testování. Ten dále vysvětluje, že přenesení všech nových softwarových funkcí, vylepšení fotoaparátu atp. nebylo doposud možné, jelikož se společnost potýkala s problémy se stabilitou.

Softwarový tým Samsungu však dle jeho slov na aktualizaci stále pracuje. Chce do Galaxy Note z roku 2018 přidat co nejvíce nových funkcí. Celý proces testování bude trvat tak dlouho, než budou vyladěny všechny možné chyby. Přijít by tak mohl někdy v létě.

Oceníte One UI 2.1 u Galaxy Note 9?

Zdroj: gsmarena.com