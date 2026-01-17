Tento 5.1.2kanálový soundbar Samsung rekordně zlevnil. Dodává se s 8" subwooferem a nabízí chytré funkce Hlavní stránka Zprávičky Soundbar Samsung HW-QS750F nyní stojí 9 990 Kč, při uvedení loni v červnu to bylo 15 990 Kč Model nabízí 5.1.2kanálový zvuk s bezdrátovým Dolby Atmos a 8palcovým subwooferem Soundbar disponuje funkcí Q-Symphony pro synchronizaci s reproduktory televizorů Samsung Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung v loňském roce rozšířil svou řadu soundbarů o model HW-QS750F, který cílí na náročnější uživatele hledající prostorový zvuk bez nutnosti rozmisťovat reproduktory po celé místnosti. Při uvedení v červnu 2025 stál 15 990 Kč, nyní jej však lze pořídit za 9 990 Kč. Sleva téměř 40 % z něj dělá zajímavou volbu pro ty, kdo chtějí výrazně vylepšit zvuk svého televizoru. Automatická optimalizace díky gyroskopickému senzoru Samsung HW-QS750F se od běžných soundbarů odlišuje funkcí Convertible Fit. Vestavěný gyroskopický senzor dokáže rozpoznat, zda je soundbar položený na stole nebo připevněný na zdi, a podle toho automaticky upraví směrování zvuku. Nemusíte tedy nic nastavovat – zařízení si poradí samo a vždy dodá prostorový zvuk optimalizovaný pro danou polohu. Součástí balení je také bezdrátový 8palcový subwoofer, který se postará o hluboké basy. Samsung jej oproti předchozím generacím zmenšil, takže by měl lépe zapadnout do interiéru. Díky bezdrátovému připojení jej můžete umístit kamkoli v místnosti, kde nejlépe vynikne. Prostorový zvuk 5.1.2 s Dolby Atmos Konfigurace 5.1.2 kanálů znamená pět předních a prostorových kanálů, jeden kanál subwooferu a dva kanály směřující vzhůru. Právě horní kanály vytvářejí dojem, že zvuk přichází i shora, což oceníte především u filmů s Dolby Atmos stopou. Samsung navíc umožňuje bezdrátový přenos Dolby Atmos z kompatibilních televizorů Samsung vyrobených mezi lety 2022 a 2025. CHCI SOUNDBAR SAMSUNG V AKCI Vlastníci televizorů Samsung mohou využít funkci Q-Symphony, která synchronizuje reproduktory soundbaru s reproduktory televizoru. Výsledkem je širší zvukové pole, kdy oba přístroje hrají současně a vzájemně se doplňují. Funkce využívá algoritmy umělé inteligence pro oddělení dialogů od okolních zvuků. Chytré funkce a konektivita Soundbar nabízí HDMI eARC pro bezeztrátový přenos zvuku z televizoru, optický digitální vstup a bezdrátové připojení přes Bluetooth 5.3 a Wi-Fi. Podporuje také AirPlay pro streamování z iPhonu a iPadu, Google Cast a Spotify Connect. Ovládat jej lze aplikací SmartThings nebo hlasem přes Google Assistant. Pro hráče Samsung připravil režim Game Pro, který automaticky rozpozná připojenou herní konzoli a optimalizuje zvuková nastavení. Funkce SpaceFit Sound Pro zase analyzuje akustiku místnosti a upraví zvuk včetně basů tak, aby odpovídal konkrétnímu prostoru. Tato funkce vyžaduje kompatibilní televizor Samsung. Pro koho je soundbar vhodný Samsung HW-QS750F ocení především majitelé televizorů Samsung, kteří mohou využít bezdrátové Dolby Atmos a funkci Q-Symphony. Za současnou cenu 9 990 Kč jde o zajímavou volbu pro ty, kdo hledají 5.1.2kanálový systém bez nutnosti tahání kabelů k zadním reproduktorům. Bezdrátový subwoofer a automatická optimalizace zvuku podle polohy soundbaru jsou příjemným bonusem. KOUPIT SAMSUNG HW-QS750F Zaujal vás soundbar Samsung HW-QS750F za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Samsung Sleva soundbar Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025