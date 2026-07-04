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Nejprodávanější soundbar Samsung HW-Q600F stojí teď pod pět tisíc! Původně stál víc než dvojnásobek

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 08:00
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O tomhle soundbaru jsme psali už v lednu, kdy byl v akci za šest tisíc — a teď je ještě levnější. Samsung HW-Q600F teď s kódem 2026ALZAEXTRA30 pořídíte za 4 890 Kč, zatímco loni stál 10 990 Kč. Není náhoda, že je to podle Heureky nejprodávanější soundbar u nás. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete zásadně vylepšit zvuk televize včetně basů a výškových efektů za málo peněz.
⚠️ Zvažte, že má jen 1 HDMI vstup, starší Bluetooth 4.2 a zadní reproduktory pro plný surround se dokupují zvlášť.
💡 Za 4 890 Kč je to jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu — proto se prodává nejvíc ze všech.

Proč je tenhle soundbar teď zajímavý

Cenový příběh mluví za vše. Samsung HW-Q600F šel do prodeje za 10 990 Kč, v lednu jsme o něm psali za šest tisíc a teď se s kódem dostane až na 4 890 Kč — nikdy nebyl levnější. Za tuhle cenu dostanete kompletní set: soundbar i bezdrátový subwoofer, tedy pořádné basy rovnou v balení. To je přesně důvod, proč je z něj nejprodávanější model v Česku — nabízí domácí kino s Atmosem za cenu, za jakou jinde koupíte jen holý soundbar bez subu. Pro každého, koho štve zvuk z televize, je to nejlevnější cesta k reálnému kinu doma.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Konfigurace 3.1.2 znamená tři přední kanály, subwoofer a dva výškové — ty poslední mají vertikální reproduktory mířící ke stropu, takže zvuk letadla nebo deště slyšíte reálně nad sebou. Celkový výkon 380 W a bezdrátový subwoofer s frekvencí od 42 Hz dávají basům pořádnou váhu. Chytré funkce řeší SpaceFit Sound Pro (vyladí zvuk podle místnosti) a Adaptivní zvuk (pozná obsah a upraví nastavení). Připojení k TV řeší HDMI eARC, takže Atmos projde v plné kvalitě a ovládáte vše jedním ovladačem od Samsung televize. Herní režim po připojení konzole sám upraví zvuk podle žánru.

KOUPIT ZA 4 890 KČ

Praktická stránka a na co si dát pozor

Soundbar je 103 cm dlouhý, takže sedne k televizím zhruba od 50″ výš, a k tomu samostatný subwoofer, který postavíte kamkoli po místnosti (napájí se ze sítě). Buďme ale upřímní k limitům, které k téhle cenové hladině patří. Má jen jeden HDMI vstup (plus výstup s eARC), takže pokud chcete přes soundbar vést víc zdrojů, budete přepínat na televizi. Bluetooth je starší verze 4.2 — na příležitostné streamování hudby stačí, ale není to nejnovější standard. A i když konfigurace 3.1.2 dává slušný prostor, skutečný surround zezadu dostanete až s bezdrátovými zadními reproduktory, které se dokupují samostatně. Nic z toho není vada — jsou to očekávatelné kompromisy soundbaru za pět tisíc, který přesto nabízí víc než konkurence.

VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA30

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete plnohodnotný surround ze všech stran hned v balení, počítejte s dokoupením zadních reproduktorů — sólo je to 3.1.2, ne 5.1. Stejně tak pokud potřebujete víc HDMI vstupů pro několik zdrojů, tady je jen jeden. A audiofilové hledající špičkovou muzikálnost na poslech hudby sáhnou spíš po dražších modelech (Sonos apod.). Pro naprostou většinu lidí, kteří chtějí výrazně lepší zvuk televize s basy a Atmosem za minimum peněz, je to ale jasná volba — a čísla prodejů to potvrzují.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Samsung HW-Q600F je nejprodávanější soundbar v ČR, a to z dobrého důvodu. Za 4 890 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA30 dostanete soundbar, bezdrátový subwoofer a Dolby Atmos s výškovými efekty — kompletní domácí kino za cenu, na které jsme ho ještě nikdy neviděli (loni 10 990, v lednu 6 000). Kompromisy (jeden HDMI vstup, starší BT, zadní repro zvlášť) jsou u téhle ceny očekávatelné a většině lidí nevadí. Komu jde o co nejlepší zvuk televize za minimum peněz, ten těžko najde lepší poměr cena/výkon. A protože nikdy nebyl levnější, je tohle ideální moment — slevové kódy nevydrží věčně.

CHCI UŠETŘIT 6 100 KČ

Stačí vám 3.1.2 soundbar se subwooferem v balení, nebo si připlatíte za plný surround se zadními reproduktory?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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