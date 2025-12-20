TOPlist

Výborná akce: Kvalitní soundbar od Samsungu zlevnil pod tři tisíce!

  • Soundbar Samsung HW-B450F zlevnil z původních 4 990 Kč na 2 697 Kč na Allegru
  • 2.1 systém s bezdrátovým subwooferem, 300W výkon a podpora Dolby Audio
  • Není to top model, ale za necelé tři tisíce těžko sehnat lepší soundbar

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.12.2025 16:00
Ikona komentáře 0
Samsung HW B450F

Samsung letos uvedl soundbar HW-B450F za 4 990 Kč, což je základní model pro ty, kdo chtějí lepší zvuk z televize bez zbytečných komplikací. Teď se na Allegru prodává za 2 697 Kč – sleva činí 2 293 Kč. Hodnocení 4,8/5 z 17 recenzí naznačuje, že zákazníci jsou spokojení. A co za ty peníze vlastně dostanete?

KOUPIT SAMSUNG HW-B450F

Jde o 2.1 systém s bezdrátovým subwooferem a celkovým výkonem 300 W. To v praxi znamená, že hlavní soundbar připojíte k televizi přes HDMI ARC (jeden kabel pro obojí – obraz i zvuk) a subwoofer stačí zapojit do zásuvky, sám se spáruje. Žádné tahání kabelů po obýváku. Podporuje Dolby Audio a DTS Virtual:X pro prostorovější zvuk, má režim Bass Boost pro důraznější basy a Noční režim, abyste filmovými maratony neobtěžovali sousedy. K dispozici je ještě Bluetooth pro streamování hudby z mobilu a USB port pro přehrávání z flash disku.

Za 2 697 Kč je HW-B450F skvělá volba pro ty, kdo chtějí výrazně lepší zvuk než z TV, ale nepotřebují high-end systém za dvacet tisíc. Samsung v základní třídě umí – subwoofer je bezdrátový, HDMI ARC funguje spolehlivě a ovládat to můžete jedním ovladačem od televize. HW-B450F za necelé tři tisíce je poctivá volba pro běžné domácí kino.

V době psaní článku bylo na Allegru k dispozici ještě 6 kusů, takže pokud o něm přemýšlíte, moc bychom neváhali.

Používáte soundbar nebo vám stačí zvuk z televize?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Samsung Galaxy Watch Ultra

Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Galaxy S24 Ultra

Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení

Jakub Kárník
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.