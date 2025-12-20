Výborná akce: Kvalitní soundbar od Samsungu zlevnil pod tři tisíce! Hlavní stránka Zprávičky Soundbar Samsung HW-B450F zlevnil z původních 4 990 Kč na 2 697 Kč na Allegru 2.1 systém s bezdrátovým subwooferem, 300W výkon a podpora Dolby Audio Není to top model, ale za necelé tři tisíce těžko sehnat lepší soundbar Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Samsung letos uvedl soundbar HW-B450F za 4 990 Kč, což je základní model pro ty, kdo chtějí lepší zvuk z televize bez zbytečných komplikací. Teď se na Allegru prodává za 2 697 Kč – sleva činí 2 293 Kč. Hodnocení 4,8/5 z 17 recenzí naznačuje, že zákazníci jsou spokojení. A co za ty peníze vlastně dostanete? KOUPIT SAMSUNG HW-B450F Jde o 2.1 systém s bezdrátovým subwooferem a celkovým výkonem 300 W. To v praxi znamená, že hlavní soundbar připojíte k televizi přes HDMI ARC (jeden kabel pro obojí – obraz i zvuk) a subwoofer stačí zapojit do zásuvky, sám se spáruje. Žádné tahání kabelů po obýváku. Podporuje Dolby Audio a DTS Virtual:X pro prostorovější zvuk, má režim Bass Boost pro důraznější basy a Noční režim, abyste filmovými maratony neobtěžovali sousedy. K dispozici je ještě Bluetooth pro streamování hudby z mobilu a USB port pro přehrávání z flash disku. Za 2 697 Kč je HW-B450F skvělá volba pro ty, kdo chtějí výrazně lepší zvuk než z TV, ale nepotřebují high-end systém za dvacet tisíc. Samsung v základní třídě umí – subwoofer je bezdrátový, HDMI ARC funguje spolehlivě a ovládat to můžete jedním ovladačem od televize. HW-B450F za necelé tři tisíce je poctivá volba pro běžné domácí kino. V době psaní článku bylo na Allegru k dispozici ještě 6 kusů, takže pokud o něm přemýšlíte, moc bychom neváhali. Používáte soundbar nebo vám stačí zvuk z televize? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Samsung Sleva soundbar Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.