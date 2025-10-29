Bude Samsung Galaxy Z Fold8 další povedená skládačka? Prý jej čeká hromada vylepšení Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Z Fold8 dostane výrazně větší baterii s kapacitou přes 5 000 mAh Nová laserová technologie pantu má konečně vyřešit problém s viditelným záhybem displeje Do prémiového skládacího telefonu se vrátí podpora stylusu S Pen Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Přestože Samsung Galaxy Z Fold8 dorazí na trh až příští rok, už nyní se objevují první konkrétní informace o tom, jaká vylepšení přinese. Podle čerstvých úniků z korejského tisku se jihokorejský výrobce chystá odstranit tři největší slabiny současné generace – nedostatečnou kapacitu baterie, viditelný záhyb na displeji a chybějící podporu stylusu. Nástupce povedeného modelu Galaxy Z Fold7 by tak mohl představovat jeden nejzásadnějších upgradů v historii této řady. Konečně větší baterie (po čtyřech letech stagnace) Laserová technologie má vyřešit problém záhybu Návrat stylusu S Pen? Kdy se Galaxy Z Fold8 představí? Konečně větší baterie (po čtyřech letech stagnace) Samsung používá ve Foldech stejnou kapacitu baterie už od roku 2021. Všechny modely od Galaxy Z Fold3 až po aktuální sedmičku disponují článkem s kapacitou 4 400 mAh, což je méně než u většiny běžných smartphonů. Galaxy Z Fold8 tuto situaci podle korejského serveru Dealsite konečně změní – prý dostane baterii s kapacitou přesahující 5 000 mAh. Vyšší kapacita baterie byla jedním z nejčastějších požadavků uživatelů, zejména když konkurenční čínské skládačky nabízejí daleko větší články (viz nový Honor Magic V5). Samsung tak sice nedožene konkurenci úplně, ale alespoň částečně sníží tento handicap. Větší baterie by měla zajistit pohodlnou celodenní výdrž i při intenzivnějším používání velkého vnitřního displeje. Laserová technologie má vyřešit problém záhybu Jednou z nejzajímavějších novinek bude implementace laserové technologie při výrobě pantu. Výsledkem údajně bude snížení viditelnosti záhybu na displeji. Namísto tradičního chemického leptání bude laser přesně formovat mikrostrukturu pantu, což umožní lepší rozložení tlaku při ohýbání. Zajímavé je, že stejnou technologii má použít i Apple ve svém prvním skládacím iPhonu. Samsung tak chce mít tuto inovaci připravenou dříve, než vstoupí do přímé konkurence s Applem na poli prémiových skládaček. Viditelný záhyb zůstává jedním z posledních argumentů kritiků skládacích telefonů, takže jeho eliminace by mohla přilákat nové zákazníky. Návrat stylusu S Pen? Galaxy Z Fold7 přišel kvůli snaze o co nejtenčí konstrukci bez podpory stylusu S Pen, což vyvolalo negativní reakce části uživatelů. Samsung si kritiku vyslechl a u osmé generace se stylus možná vrátí. Zatím není jasné, jestli bude telefon obsahovat slot pro uložení pera přímo v těle, nebo zůstane u externího řešení s pouzdrem. Podpora S Pen je pro řadu profesionálů klíčovou funkcí, která odděluje Galaxy Z Fold od konkurence. Stylus umožňuje přesné psaní poznámek, kreslení náčrtů nebo podepisování dokumentů přímo na velkém vnitřním displeji. Jeho absence u sedmé generace byla krokem zpět, který má Samsung v příštím roce napravit. Kdy se Galaxy Z Fold8 představí? Samsung by měl novou generaci skládaček představit tradičně v létě příštího roku. Očekává se uvedení v období července až srpna 2026 společně s modelem Galaxy Z Flip8. Na spekulace o přesném termínu je ale zatím brzy. Které vylepšení Galaxy Z Fold8 vás zaujalo nejvíce? Zdroje: Dealsite, 9to5Google, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung skládací telefon vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.