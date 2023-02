Poté co Samsung představil nadstavbu One UI 5.1 spolu s novými vlajkovými telefony řady Galaxy S23 se tento systém už stihl podívat i do loňských prémiovek a to včetně ohebných telefonů. Nyní míří do řady Galaxy A a rovněž předloňského Z Foldu3.

Web GSMArena informuje o One UI 5.1 aktualizaci, která dorazila na Galaxy Z Fold3. Má velikost 1,4 GB a označuje se jako F926BXXU3EWB1 / F926BOXM3EWB1 / F926BXXU3EWB1. Kromě novinek, které má v sobě nová nadstavba se můžeme spolehnout také na únorové bezpečnostní záplaty. V tuto chvíli se šíří Evropou, tudíž s velkou pravděpodobností i Českem, což jsme ale bohužel neměli možnost ověřit.

One UI 5.1 dostává i Samsung Galaxy A73, který se u nás oficiálně neprodává, následovat by měl pak naopak jeden z nejprodávanějších mobilů vůbec – Samsung Galaxy A53. Ten svou aktualizaci dostal v Jižní Koreji, takže je otázkou několika dní, než se dostane i k nám.

Už máte systém One UI 5.1 na vašem telefonu?

Zdroj: GSMArena