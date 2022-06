Tohle jsou prý podrobné specifikace Galaxy Z Flip4

Pravděpodobně nás dělí už jen týdny od okamžiku, kdy Samsung představí své další ohebné telefony. Čtvrté generace by se měl bezpochyby dočkat také “véčkový” Flip, v tuto chvíli asi nejprodávanější flexibilní mobil na světě. Po několika drobnějších únicích se teď k očekávanému Galaxy Z Flip4 objevily údajné kompletní specifikace. Oproti loňskému modelu u nich nejde vidět mnoho změn, ale i pouhé dvě by mohly dojem z mobilu dost vylepšit.

Údajné specifikace Galaxy Z Fold4

hlavní 6.7″ FHD+ sAMOLED 120Hz displej

vnější 2.1″ sAMOLED displej

procesor Snapdragon 8+ Gen 1

8GB RAM

úložiště 128 / 256 GB

fotoaparáty 12MPx hlavní, 12MPx ultraširoký a 10MPx vnitřní

Android 12, OneUI 4

3,700mAh baterie s 25W kabelovým a 10W bezdrátovým nabíjením

Z uvedených parametrů vyplývá, že například fotoaparáty, paměťové varianty nebo hlavní ohebný displej mají být stejné jako u třetího Flipu. Stejně tak by mělo dojít na nejnovější Qualcomm procesor, kterým by letos byl Snapdragon 8+ Gen 1. Jediné dva rozdíly jsou u baterie a velikosti vnějšího displeje, což jsou ovšem prvky, jejichž pozitivní změna by mohla zájemce opět přilákat.

Zvětšení kapacity baterie z 3 300 mAh na 3 700 mAh by rozhodně bylo vítané a přičíst k ní můžeme i zvýšení nabíjecího výkonu z 15 na 25 wattů. Roztažení venkovní obrazovky z 1,9″ na 2,1″ úhlopříčku sice není papírově moc významné, ale dojem z celého mobilu to jistě také dokáže změnit. Z tvrdých specifikací samozřejmě nejdou vyčíst další vlastnosti mobilu. Očekává se například i vylepšený pant, který by měl zase trochu lépe eliminovat široký žlábek v ohebném displeji.

Jaké další změny by měl ideálně Galaxy Z Flip4 přinést?

Zdroj: pharena