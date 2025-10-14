Samsung Galaxy Watch7 dostávají velkou aktualizaci! Přináší One UI 8 a Wear OS 6 Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch7 dostávají stabilní aktualizaci One UI 8 Watch s Wear OS 6 Firmware s označením L310XXU1BYI4 váží pro beta testery 160 MB Aktualizace přináší funkce Now Bar, Running Coach a vylepšené zdravotní metriky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 12:09 2 komentáře 2 Samsung momentálně aktivně nasazuje rozhraní One UI 8 na své mobilní telefony a tablety. Nyní přišla řada i na chytré hodinky. Po více než třech měsících beta testování začíná jihokorejský gigant konečně rozesílat stabilní verzi One UI 8 Watch pro loňský model Galaxy Watch7. Upozornil na to server SamMobile. Postupný rozjezd v Jižní Koreji Aktualizace na One UI 8 Watch založené na Wear OS 6 se zatím objevuje pouze u majitelů Galaxy Watch7 v Jižní Koreji, kteří se předtím zapojili do beta programu. Pro tyto uživatele má update velikost přibližně 160 MB a nese označení L310XXU1BYI4 včetně bezpečnostních záplat ze září 2025. Stabilní aktualizaci One UI 8 Watch pro Galaxy Watch7 zatím dostávají jihokorejští členové beta programu (strojově přeloženo z korejštiny) Ostatní uživatelé, kteří se beta testování neúčastnili, si budou muset počkat ještě několik dní či týdnů. Pro ně bude mít aktualizace výrazně větší objem kolem 2 GB. Samsung obvykle rozšiřuje nové verze postupně napříč regiony, takže evropští zákazníci včetně těch českých se dočkají pravděpodobně až během následujících týdnů. Hlavní novinky One UI 8 Watch Nová verze přináší zásadní vylepšení uživatelského rozhraní a řadu funkcí zaměřených na zdraví a fitness. Mezi nejvýraznější novinky patří Now Bar, který zobrazuje všechny probíhající aktivity na jednom místě. Hodinky také dostávají čtyři nové zdravotní funkce: Antioxidant Index pro sledování oxidačního stresu, Bedtime Guidance pro optimalizaci spánku, Running Coach s personalizovanými tréninkovými plány a Vascular Load pro monitorování cévní zátěže. Rozhraní One UI 8 Watch dále vylepšuje práci s widgety díky možnosti zobrazení více widgetů na jedné stránce, rozšiřuje ovládání pomocí dvojitého ťuknutí prstů a přináší novou nabíjecí animaci. Samsung také přepracoval zobrazení notifikací pro lepší přehlednost a přidal několik nových ciferníků. Starší modely se také dočkají Nejnovější Galaxy Watch8 a Watch Ultra (2025) dostaly One UI 8 Watch už při uvedení na trh, loňský model Galaxy Watch Ultra (2024) pak obdržel aktualizaci v červenci. Samsung také několik týdnů testuje One UI 8 Watch na modelech Galaxy Watch6 a Watch6 Classic. Dokonce i starší Galaxy Watch5 a Watch4 mají aktualizaci přislíbenou, i když kvůli staršímu hardwaru se dočkají pravděpodobně až později. Pro stažení aktualizace stačí otevřít aplikaci Galaxy Wearable v telefonu, přejít do nastavení hodinek a vybrat možnost aktualizace softwaru. Po stažení souboru se hodinky automaticky restartují a nainstalují novou verzi. Těšíte se na One UI 8 Watch pro své Galaxy Watch? Zdroje: SamMobile, AndroidAuthority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Aktualizace Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch 7 Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.