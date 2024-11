Samsung chystá velkou aktualizaci pro Galaxy Watch6

One UI 6 Watch dorazí už příští týden

Nová verze přinese modernější vzhled a tři nové ciferníky

Samsung se pomalu chystá na vydání stabilní verze One UI 6 Watch pro Galaxy Watch6. Podle informací z Redditu by k tomu mělo dojít už 25. listopadu, tedy přesně za týden v pondělí. Uživatelé si všimli nové aktualizace aplikace Galaxy Watch Manager, která přináší kromě přepracovaného vzhledu také tři nové ciferníky.

Aktualizace aplikace na verzi 2.2.13.24101651 má připravit půdu pro příchod kompletního One UI 6 Watch založeného na systému Wear OS 5. Připomeňme, že stabilní verze byla dosud k dispozici pouze beta testerům v USA a Jižní Koreji, kde Samsung nedávno ukončil testovací program. Co se týče starších modelů, jako jsou Galaxy Watch4 a Watch5, ty se momentálně nacházejí na osmé betaverzi One UI 6 Watch. Kdy se dočkají finální verze zatím není jasné, Samsung termín oficiálně nepotvrdil.

One UI 6 Watch přináší řadu zajímavých vylepšení. Hlavní novinkou je integrace Galaxy AI, která se projevuje především v oblasti zdraví a spánku:

Energy Score – nová funkce Samsung Health, která analyzuje fyzickou a psychickou připravenost na základě spánku a aktivity

– nová funkce Samsung Health, která analyzuje fyzickou a psychickou připravenost na základě spánku a aktivity Vylepšená analýza spánku – detailnější přehledy včetně srdečního tepu, dýchání a doby usínání

– detailnější přehledy včetně srdečního tepu, dýchání a doby usínání Vlastní tréninky – možnost vytvářet si vlastní cvičební rutiny kombinací různých cviků

Přibylo také několik užitečných funkcí pro ovládání:

Double Pinch – dvojité sevření palce a ukazováčku pro rychlé akce jako přijmutí hovoru nebo ovládání hudby

– dvojité sevření palce a ukazováčku pro rychlé akce jako přijmutí hovoru nebo ovládání hudby Univerzální gesta – například pohyb zápěstím zpět pro návrat na předchozí obrazovku

– například pohyb zápěstím zpět pro návrat na předchozí obrazovku Rychlejší horizontální scrollování mezi notifikacemi a dlaždicemi

mezi notifikacemi a dlaždicemi Přehled aktivit – nový panel pro správu hovorů, cvičení a přehrávané hudby

Samsung zapracoval i na uživatelském komfortu:

Nové systémové písmo s modernějším vzhledem

s modernějším vzhledem Oblíbené emoji pro rychlé odpovědi

pro rychlé odpovědi Možnost ukládat obrázky z přijatých zpráv přímo do galerie

z přijatých zpráv přímo do galerie Automatické připojování k Bluetooth audio zařízením při přehrávání hudby

Nechybí ani možnost dalšího prodloužení výdrže baterie omezením zdravotních funkcí v úsporném režimu.

Už jste dostali aktualizaci na One UI 6 Watch?

Zdroj: GSMArena, SamMobile