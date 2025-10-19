Letošní Samsung Galaxy Watch Ultra už nestojí ani 10 tisíc. Mají odolné tělo, nejnovější systém a velké úložiště Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 klesly pod hranici 10 tisíc korun Nejlevnější nabídka na českém trhu činí 9 429 Kč oproti původním 17 499 Kč Nový model nabízí 64 GB úložiště a systém One UI Watch 8 s Wear OS 6 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Prémiové hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 se na českém trhu dostaly na zajímavou cenovou úroveň. Zatímco při uvedení nesly cenovku 17 499 Kč, nyní je můžete pořídit už od 9 429 Kč. To představuje pokles o téměř 46 % původní částky, což z nich dělá podstatně dostupnější alternativu k letošním Apple Watch Ultra. Minimální upgrade, maximální výbava Galaxy Watch Ultra 2025 představují spíše evoluční krok než revoluci. Oproti loňskému modelu přinášejí pouze dvě změny – navýšení interního úložiště z 32 GB na 64 GB a novější operační systém One UI Watch 8 postavený na Wear OS 6. Předchůdce po vybalení z krabičky běžel na One UI Watch 6 s Wear OS 5. Všechny ostatní parametry včetně designu, odolnosti a hardwaru zůstávají identické. To ovšem neznamená, že by šlo o slabé hodinky. Naopak – Galaxy Watch Ultra patří mezi nejodolnější smartwatch na trhu. Tělo z titanu používaného v leteckém průmyslu chrání safírové sklo a celek splňuje vojenský standard MIL-STD-810H. Hodinky zvládnou ponor do 100 metrů, fungují v teplotách od -20 °C do +55 °C a vydrží i v nadmořské výšce 9 000 metrů. Pokročilé zdravotní funkce a navigace Srdcem hodinek zůstává BioActive senzor, který přesně monitoruje životní funkce i během intenzivního pohybu nebo pod vodou. Hodinky umí měřit EKG, krevní tlak a složení těla pomocí bioimpedanční analýzy. Funkce Energy skóre využívá umělou inteligenci k vyhodnocení celkového stavu organismu. Pro sportovce je k dispozici přes 90 sportovních režimů včetně triatlonu. CHCI GALAXY WATCH ULTRA Navigační schopnosti zajišťuje dvoufrekvenční GPS s podporou pásem L1 a L5, která garantuje přesné určení polohy i v náročném terénu. Hodinky podporují import GPX souborů a funkci Navigovat zpět. V případě nouze poslouží integrovaná siréna s hlasitostí 86 decibelů, kterou uslyšíte až na vzdálenost 180 metrů. Nechybí ani detekce pádu s automatickým voláním pomoci. Výkon a výdrž pro náročné uživatele Pod kapotou tiká 3nm procesor Exynos W1000 doplněný o 2 GB RAM. Rozšířené úložiště na 64 GB poskytuje dostatek prostoru pro hudbu, mapy a aplikace. 1,5palcový Super AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů dosahuje maximálního jasu 3 000 nitů, takže zůstává čitelný i na přímém slunci. Baterie s kapacitou 590 mAh v běžném provozu vydrží pohodlně dva dny, v úsporném režimu až 100 hodin. To je na hodinky s takovou výbavou a Always-On displejem solidní výsledek. Rychlé nabíjení pak zajistí, že hodinky budete mít připravené během krátké pauzy. Pro koho jsou Galaxy Watch Ultra vhodné? Galaxy Watch Ultra 2025 cílí na sportovce a outdoorové nadšence, kteří potřebují hodinky schopné zvládnout extrémní podmínky. Oceníte je při horolezectví, potápění, triatlonu nebo ultramaratonech. Díky titanové konstrukci a safírovému sklu vydrží i hrubší zacházení, které by běžné hodinky nezvládly. KOUPIT GALAXY WATCH ULTRA S aktuální cenou pod 10 tisíc korun se navíc stávají zajímavou volbou i pro méně extrémní uživatele, kteří prostě chtějí nejodolnější Samsung hodinky s kompletní výbavou zdravotních senzorů. Zvažujete pořízení Galaxy Watch Ultra za současnou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytré hodinky Samsung Samsung Galaxy Watch Ultra Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.