GTA nebo God of War na zápěstí. Nadšenec dokázal na Galaxy Watch spustit staré PSP klasiky

Samsung Galaxy Watch patří mezi nejpopulárnější chytré hodinky se systémem Wear OS, ale že by zvládly i náročnější hry? Překvapivě ano. Uživatel ZenonDesingk na Redditu ukázal, že na nich dokáže rozběhnout i takové klasiky jako GTA: Vice City Stories nebo God of War: Chains of Olympus.

Hodinky pohání čipset Exynos W920, který sice nepatří k těm nejvýkonnějším na trhu, ale v tomto případě mile překvapil. Původní snaha o přímé nainstalování PSP emulátoru sice nebyla úspěšná, ale díky nástroji Bugjaeger (který slouží primárně k ladění Android zařízení) se podařilo emulátor úspěšně zprovoznit.

A výsledky? Méně náročné hry běží prý stabilně na 60 FPS, u těch náročnějších jako zmíněný God of War se snímková frekvence občas propadne na 30 FPS. I to je ale na tak malé zařízení působivý výkon. Na displeji s úhlopříčkou 1,4 palce si bez připojeného ovladače samozřejmě moc nezahrajete – uživatel využil gamepad 8BitDo Ultimate 2C.

Samozřejmě, než se vrhnete do hraní God of War na svých hodinkách, mějte na paměti pár drobností. Za prvé, procenta baterie ubývají před očima, za druhé, ovládání na titěrném displeji připomíná spíše pokus o chirurgický zákrok než pohodové hraní. I sám autor experimentu se nakonec s povzdechem vrátil ke sledování notifikací a počítání kroků.

Hráli jste někdy hry na chytrých hodinkách?

Zdroj: Reddit, notebookcheck