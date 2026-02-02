Samsung Galaxy Tab S11 hodně zlevnil. Za 15 tisíc nabídne super displej, špičkový výkon a pero S Pen v balení Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi 12GB/128GB se nyní prodává od 15 490 Kč Nabízí 11" Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz Pyšní se rychlým čipem MediaTek Dimensity 9400+ a součástí balení je dotykové pero S Pen s odolností IP68 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Loňský podzim přinesl na český trh řadu Galaxy Tab S11, s níž Samsung opět ukázal, že v segmentu Android tabletů patří k naprosté špičce. Základní model s Wi-Fi konektivitou a 128GB úložištěm tehdy přišel s cenou 22 490 Kč, nyní se však dá pořídit výrazně levněji. Na srovnávači Heureka startují nabídky (z EU distribuce) na 15 490 Kč, což představuje úsporu 7 tisíc korun. Displej, který ohromí Galaxy Tab S11 disponuje 11″ Dynamic AMOLED 2X panelem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Maximální jas dosahuje hodnoty 1 600 nitů, takže tablet zvládne i práci na přímém slunci. Oproti předchůdci Galaxy Tab S9 Samsung ztenčil rámečky kolem displeje, což přispívá k modernějšímu vzhledu. Tělo tabletu je vyrobeno z hliníkové slitiny Armor Aluminum a splňuje stupeň krytí IP68. Zařízení tak vydrží ponoření do vody až do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut. Rozměry činí 253,8 × 165,3 × 5,5 mm při hmotnosti pouhých 469 gramů. Výkon a výdrž baterie Pod kapotou pracuje osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 9400+ s taktem až 3,63 GHz, který doplňuje 12 GB operační paměti. O výkon se tedy určitě bát nemusíte, čipset si poradí i se složitějším multitaskingem, střihem videa či náročnými herními tituly při vysokém grafickém nastavení. Interní úložiště o kapacitě 128 GB lze rozšířit pomocí microSD karty až o 2 TB. O napájení se stará baterie s kapacitou 8 400 mAh, která podle výrobce zvládne až 18 hodin přehrávání videa. K dispozici je podpora 45W rychlého nabíjení, adaptér však v balení nenajdete. CHCI GALAXY TAB S11 V AKCI S Pen a funkce Galaxy AI Součástí balení je dotykové pero S Pen, které magneticky přilne k boku tabletu. Pero umožňuje psaní poznámek, kreslení i ovládání aplikací pomocí gest. Stejně jako tablet má i S Pen certifikaci IP68. Samsung do tabletu integroval řadu funkcí Galaxy AI včetně Textového asistenta pro úpravu textů, Asistenta kreslení pro transformaci náčrtů pomocí umělé inteligence nebo Poznámkového asistenta pro automatické třídění poznámek. K dispozici je také integrace s Google Gemini pro konverzační AI přímo na zařízení. Fotoaparáty a konektivita Na zadní straně se nachází 13Mpx fotoaparát se světelností f/2.0, vpředu pak 12Mpx kamera pro videohovory. Tablet podporuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2, k dispozici je jeden USB-C port. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou One UI a Samsung slibuje několik let aktualizací. KOUPIT SAMSUNG GALAXY TAB S11 Vyplatí se koupit? Za 15 490 Kč získáte tablet s výborným AMOLED displejem, naprosto parádním výkonem, který bude bohatě stačit pro naprostou většinu úkonů, a praktickým perem S Pen v balení. Kompromisem je absence nabíječky v balení a fakt, že za tuhle cenu by už jeden očekával alespoň 256GB úložiště. Pro uživatele, kteří hledají univerzální tablet pro práci, studium i zábavu, každopádně představuje Galaxy Tab S11 zajímavou volbu. Zaujal vás Galaxy Tab S11 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet česko Samsung Samsung Galaxy Tab S11 Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025