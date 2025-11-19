Samsung Galaxy Tab S10 FE teď koupíte v super akci! S dotykovým perem v balení je skvělý pro studenty Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab S10 FE klesá na historické minimum 9 181 Kč Tablet nabízí 10,9" LCD displej, pero S Pen a procesor Exynos 1580 K dispozici ve verzi 128GB bez mobilní konektivity za výrazně nižší cenu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Předvánoční výprodeje pokračují a tentokrát se výrazné slevy dočkal Samsung Galaxy Tab S10 FE. Tablet, který při uvedení v dubnu 2025 startoval na ceně 14 490 Kč, nyní klesá až na 9 181 Kč ve 128GB verzi bez mobilního připojení. Pokud preferujete nákup na Alze, můžete tablet pořídit za 9 990 Kč, což stále představuje slevu téměř 5 tisíc korun oproti původní ceně. 10,9″ displej a dotykové pero v balení Galaxy Tab S10 FE disponuje 10,9″ IPS LCD displejem s rozlišením 2304 × 1440 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou pracuje procesor Exynos 1580 vyráběný 4nm technologií, který doplňuje 8 GB operační paměti. Zajistí výkon dostačující na studium, práci s méně náročnými aplikaci či hraní her se zhruba středně dobrým grafickým nastavením. Součástí balení je i dotykové pero S Pen, které oceníte při psaní poznámek nebo kreslení. Tablet váží 497 gramů a při tloušťce pouhých 6 milimetrů patří k nejtenčím zařízením ve své třídě. Konstrukce kombinuje skleněnou přední stranu s hliníkovým tělem a nabízí certifikaci IP68 pro odolnost proti prachu a vodě. Baterie s kapacitou 8 000 mAh podporuje 45W nabíjení. Konkurence (například Xiaomi Pad 7 Pro) sice dokáže nabídnout větší kapacitu i vyšší rychlost, ale rozhodně se nedá říct, že by tyto parametry měly být jakkoliv omezující. CHCI TAB S10 FE ZA AKČNÍ CENU Pro koho je tablet ideální volbou Galaxy Tab S10 FE cílí především na studenty či a jiné uživatele, kteří ocení pero S Pen pro psaní poznámek nebo digitální kreslení a nechtějí do tabletu investovat desítky tisíc. V základu tablet nabízí operační systém Android 15 s nadstavbou One UI 7, díky níž získáte přístup k funkcím Galaxy AI včetně řešení matematických úloh nebo Circle to Search. Už na začátku října však pro tablet vyšel update na novější Android 16 a One UI 8. Fotovýbava zahrnuje 13Mpx hlavní fotoaparát a 12Mpx přední kameru s podporou nahrávání 4K videa. Pro poslech hudby nebo sledování videí poslouží stereo reproduktory, součástí výbavy však není 3,5mm jack. Alespoň však jde rozšířit paměť pomocí microSD karty, a to až o 2 TB. KOUPIT GALAXY TAB S10 FE Za současnou cenu představuje Galaxy Tab S10 FE zajímavou alternativu k dražším modelům standardní řady Tab S10. Absence mobilní konektivity nemusí vadit uživatelům, kteří tablet používají především doma nebo v dosahu Wi-Fi. Zvažujete pořízení tabletu Samsung za tuto sníženou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet Black Friday česko Samsung Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.