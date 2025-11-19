TOPlist

Samsung Galaxy Tab S10 FE teď koupíte v super akci! S dotykovým perem v balení je skvělý pro studenty

  • Samsung Galaxy Tab S10 FE klesá na historické minimum 9 181 Kč
  • Tablet nabízí 10,9" LCD displej, pero S Pen a procesor Exynos 1580
  • K dispozici ve verzi 128GB bez mobilní konektivity za výrazně nižší cenu

Adam Kurfürst
19.11.2025 20:00
samsung galaxy tab s10 fe barevne varianty circle to search

Předvánoční výprodeje pokračují a tentokrát se výrazné slevy dočkal Samsung Galaxy Tab S10 FE. Tablet, který při uvedení v dubnu 2025 startoval na ceně 14 490 Kč, nyní klesá až na 9 181 Kč ve 128GB verzi bez mobilního připojení. Pokud preferujete nákup na Alze, můžete tablet pořídit za 9 990 Kč, což stále představuje slevu téměř 5 tisíc korun oproti původní ceně.

10,9″ displej a dotykové pero v balení

Galaxy Tab S10 FE disponuje 10,9″ IPS LCD displejem s rozlišením 2304 × 1440 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Pod kapotou pracuje procesor Exynos 1580 vyráběný 4nm technologií, který doplňuje 8 GB operační paměti. Zajistí výkon dostačující na studium, práci s méně náročnými aplikaci či hraní her se zhruba středně dobrým grafickým nastavením. Součástí balení je i dotykové pero S Pen, které oceníte při psaní poznámek nebo kreslení.

samsung galaxy tab s10 fe render predni zadni strana stylus

Tablet váží 497 gramů a při tloušťce pouhých 6 milimetrů patří k nejtenčím zařízením ve své třídě. Konstrukce kombinuje skleněnou přední stranu s hliníkovým tělem a nabízí certifikaci IP68 pro odolnost proti prachu a vodě. Baterie s kapacitou 8 000 mAh podporuje 45W nabíjení. Konkurence (například Xiaomi Pad 7 Pro) sice dokáže nabídnout větší kapacitu i vyšší rychlost, ale rozhodně se nedá říct, že by tyto parametry měly být jakkoliv omezující.

Pro koho je tablet ideální volbou

Galaxy Tab S10 FE cílí především na studenty či a jiné uživatele, kteří ocení pero S Pen pro psaní poznámek nebo digitální kreslení a nechtějí do tabletu investovat desítky tisíc. V základu tablet nabízí operační systém Android 15 s nadstavbou One UI 7, díky níž získáte přístup k funkcím Galaxy AI včetně řešení matematických úloh nebo Circle to Search. Už na začátku října však pro tablet vyšel update na novější Android 16 a One UI 8.

samsung galaxy tab s10 fe displej zepredu oficialni fotografie

Fotovýbava zahrnuje 13Mpx hlavní fotoaparát a 12Mpx přední kameru s podporou nahrávání 4K videa. Pro poslech hudby nebo sledování videí poslouží stereo reproduktory, součástí výbavy však není 3,5mm jack. Alespoň však jde rozšířit paměť pomocí microSD karty, a to až o 2 TB.

Za současnou cenu představuje Galaxy Tab S10 FE zajímavou alternativu k dražším modelům standardní řady Tab S10. Absence mobilní konektivity nemusí vadit uživatelům, kteří tablet používají především doma nebo v dosahu Wi-Fi.

Zvažujete pořízení tabletu Samsung za tuto sníženou cenu?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

