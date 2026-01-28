Samsung Galaxy Tab A11+ citelně zlevnil. Má moderní systém, solidní čip a podporu Samsung DeX Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy Tab A11+ v konfiguraci Wi-Fi 6/128GB nyní koupíte za 5 467 Kč místo původních 6 990 Kč Tablet nabízí 11" displej s 90Hz frekvencí, výkonný MediaTek Dimensity 7300 a 7 040mAh baterii Běží na nejnovějším Androidu 16 s nadstavbou One UI 8 a podporuje Samsung DeX Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Když Samsung loni v listopadu v tichosti uvedl na český trh tablet Galaxy Tab A11+, zaujal především kombinací velkého displeje a moderního procesoru za rozumnou cenu. Nyní se situace pro zájemce ještě zlepšila – základní Wi-Fi verze s 6GB RAM a 128GB úložištěm je k dispozici za 5 467 Kč, což představuje úsporu přes 1 500 Kč oproti původní doporučené ceně 6 990 Kč. Solidní specifikace za příznivou cenu Pro koho je tablet vhodný? Cena a dostupnost Solidní specifikace za příznivou cenu Galaxy Tab A11+ disponuje 11″ TFT LCD displejem s rozlišením 1920 × 1200 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Nejde sice o AMOLED panel, ale pro sledování videí, čtení a běžnou práci nabízí dostatečnou kvalitu obrazu. Samsung zároveň udává dobrou čitelnost i na přímém slunci. Pod kapotou pracuje čipset MediaTek Dimensity 7300 vyrobený 4nm procesem, který v benchmarku AnTuTu V10 dosahuje přibližně 665 tisíc bodů. To je o 65 % více než u menšího Galaxy Tab A11 s procesorem Helio G99. Výkon doplňuje 6GB RAM pro plynulý multitasking a 128GB úložiště rozšiřitelné microSD kartou až o 2 TB. CHCI SAMSUNG GALAXY TAB A11+ O dostatečnou výdrž se stará 7 040mAh baterie s podporou 25W rychlého nabíjení. Samsung udává až 15 hodin přehrávání videa na jedno nabití. Tablet dále nabízí čtveřici reproduktorů s Dolby Atmos pro prostorový zvuk, 8Mpx zadní fotoaparát, 5Mpx přední kameru pro videohovory a zachovává 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Softwarově tablet běží na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8 a podporuje Samsung DeX pro desktopové prostředí. K dispozici je také asistent Gemini, který lze aktivovat podržením bočního tlačítka. Pro koho je tablet vhodný? Galaxy Tab A11+ představuje solidní volbu pro konzumaci multimediálního obsahu – velký displej a kvalitní reproduktory ocení především ti, kdo tablet používají ke sledování filmů a seriálů nebo poslechu hudby. Díky podpoře Samsung DeX se hodí také pro základní kancelářskou práci s dokumenty a tabulkami. S procesorem Dimensity 7300 tablet zvládne i méně náročné hry, ale hardcore hráči by měli sáhnout po dražších modelech s AMOLED displejem a vyšší obnovovací frekvencí. Podobně 8Mpx fotoaparát postačí na dokumentaci a příležitostné snímky, nikoliv však na seriózní fotografování. CHCI SAMSUNG GALAXY TAB A11+ Tablet se hodí také jako rodinné zařízení pro děti nebo studenty, kteří potřebují větší obrazovku pro výuku a zábavu. Hmotnost 477 gramů a tloušťka pouhých 6,9 mm zajišťují pohodlné držení i při delším používání. Cena a dostupnost Samsung Galaxy Tab A11+ v konfiguraci Wi-Fi 6/128GB je nyní k dispozici za 5 467 Kč. Tablet se prodává ve dvou barevných variantách – šedé (Gray) a stříbrné (Silver). Kdo preferuje více paměti, může sáhnout po verzi 8/256GB, případně po variantě s podporou 5G. Zaujal vás Samsung Galaxy Tab A11+ za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Android tablet česko Samsung Sleva Střední třída Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025