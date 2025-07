Samsung vůbec nemusí představit Galaxy S26. Místo něj může přijít jiný model

Situace kolem nadcházející vlajkové rodinky Samsung Galaxy S26 se zamotává ještě víc, než doposud byla. Vícero zdrojů se již shodlo na tom, že jihokorejský kolos v příštím roce vůbec neuvede model Galaxy S26+ a nahradí jej tenkým Galaxy S26 Edge (i přesto, že Galaxy S25 Edge údajně čelí naprosto mizerné poptávce), a teď se dozvídáme překvapivá zjištění související se nejlevnějším modelem řady. Galaxy S26 totiž vůbec nemusí vyjít, Samsung místo něho může představit úplně jiný, nebo minimálně jinak označený smartphone.

První zmínky o tajemném modelu

K takto odvážnému tvrzení jsme se nepustili na základě náhodného vlákna na sociální síti X. S informacemi přišel důvěryhodný server Android Authority, respektive jeho dataminer AssembleDebug, který má historicky vysokou přesnost v odhalování informací o novinkách v oblasti mobilního hardwaru i softwaru. Ten uvádí, že základní model může zcela nahradit dosud nejmenovaný Samsung Galaxy S26 Pro.

Dataminer se odkazuje na vlákna nalezená ve firmwaru nadstavby One UI 8, která prý jasně hovoří o modelech Galaxy S26 Pro (kódové označení M1), Galaxy S26 Edge (M2) a Galaxy S26 Ultra (M3). Pokud by měl základní model dorazit na trh, dávalo by smysl, kdyby na něj Samsung odkazoval třeba označením M0 nebo M4 – po žádných takových zmínkách v kódu však stopy nejsou.

Co to může znamenat v praxi?

Detaily jsou v současné době příliš strohé na to, abychom mohli přesně odhadnout, jakým způsobem se strategie Samsungu změní – pokud tedy vůbec něco jako Galaxy S26 Pro dorazí. Přinesl-li AssembleDebug správné informace, teoreticky se může jihokorejská firma připravovat na zvýšení cen, které by bylo v lepším případě spojené i s citelnějším zlepšením parametrů nejlevnějšího telefonu z řady. Dávat přízvisko Pro telefonu, který by dostal jen novější čipset a pár drobných upgradů, by totiž opravdu nedávalo smysl (a běžné spotřebitele by to mohlo zmást).

Je samozřejmě důležité poznamenat, že se plány Samsungu mohou jakkoliv změnit a že informace nalezené v interním buildu One UI 8 rozhodně nemusí být 100% správné. Možná ale právě teď čelíme velkému odhalení chystané strategie jednoho z nejvýznamnějších výrobců mobilních telefonů.

Myslíte si, že Samsung opravdu vydá Galaxy S26 Pro?

Zdroj: Android Authority