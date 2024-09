Jeden z nejznámějších leakerů, IceUniverse, zveřejnil na sociální síti X příspěvek s videem, na kterém je zachycen transparentní kryt. Má být určen pro Samsung Galaxy S25 Ultra a díky tomu máme už jasnou představu o tom, jak bude nadcházející vlajkové loď vypadat.

Na přesný popis bychom potřebovali mít onen kryt v ruce, ale i z videa je jasné, že nějaké zásadní změny vzhledu čekat nemůžeme. Rozložení i počet fotoaparátů je stejný jako u S24 Ultra (SM-S928BZKHEUE). Můžeme ale předpokládat nepatrné změny v umístěné čoček, jejichž význam vidíme hlavně v nutnosti koupě nového příslušenství.

Uniklý kryt neobsahuje ale magnety pro přichycení příslušenství. Je možné, že se jedná o příliš raný prototyp nebo levnější variantu, protože absence bezdrátového nabíjení standardu Qi2, by zamrzela. Qi2 je totiž kompatibilní s MagSafe, který slaví úspěch u iPhonů a umožnil by použití různého příslušenství. Sám používám u soukromé Galaxy S24 Ultra aspoň kryt, který MagSafe podporuje a považuju to za skvělou věc.

Samsung S25 Ultra kryt

Na závěr musíme připomenout, že nemáme žádnou záruku, že na videu je opravdu kryt pro Galaxy S25 Ultra. Přestože je IceUniverse uznávaný leaker, je zde vždy možnost, že se jedná o podvrh. Existují ale i další úniky jiných krytů, například na serveru SammyFans zveřejnili detailní záběr černého krytu a pozicí pro fotoaparáty.

Vyžadujete o nových telefonů změnu designu nebo je vám to jedno?

