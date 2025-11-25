Galaxy S25 Ultra ve velké slevě! Letošní TOPka od Samsungu v Česku nebyla levnější

TOPlist

  • Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB je v Black Friday za 21 890 Kč
  • Rozdíl mezi Mobil Pohotovostí a Alzou je jen 202 korun, záleží na preferenci eshopu
  • S26 Ultra se představí za dva měsíce, ale startovní cena bude výrazně vyšší

Jakub Kárník
25.11.2025 18:00
samsung galaxy s25 ultra s aplikacemi one ui 7

V rámci Black Friday se konečně dočkala pořádné slevy i letošní vlajková loď od Samsungu. Galaxy S25 Ultra v základní konfiguraci 12/256 GB teď seženete za 21 890 Kč na Mobil Pohotovosti, zatímco na Alza.cz stojí 22 092 Kč pro členy AlzaPlus+ (členství vyjde na 59 Kč měsíčně). Rozdíl je prakticky zanedbatelný – jde spíš o to, kterému eshopu více důvěřujete a kde máte výhodnější dopravu.

Sleva 14 tisíc oproti běžné ceně

Když Samsung letos v únoru představil Galaxy S25 Ultra, startovní cena byla 35 999 Kč. Po necelých deseti měsících klesla cena o téměř 14 tisíc, což je znatelná úspora. Za tu cenu dostanete telefon s procesor Snapdragon 8 Elite, který patří k tomu nejvýkonnějšímu na trhu, 6,9″ Dynamic AMOLED 2X displej s jasem až 2 600 nitů a ochranným sklem Gorilla Glass Armor 2, které má minimální odrazivost a vynikající čitelnost na slunci.

galaxy s25 ultra fotoaparaty detail snimace nahled

Fotoaparáty zůstávají na špičkové úrovni: 200MP hlavní senzor, 50MP ultraširoký objektiv (oproti loňským 12MP výrazné vylepšení), 10MP teleobjektiv s 3× zoomem a 50MP teleobjektiv s 5× optickým přiblížením. Novinkou je i vylepšené video – natáčení ve 4K při 120 fps, LOG profil pro pokročilou barevnou korekci a funkce Audio Eraser pro odstranění nežádoucích zvuků z videí.

Co se změnilo oproti loňsku

Hlavní designová změna jsou zaoblené rohy místo ostrých hran, které u S24 Ultra nepříjemně zarývaly do dlaně. Telefon je také o 14 gramů lehčí (218 g) a o 4 mm tenčí, což je znát při každodenním používání. Titanový rám má hrubší povrchovou úpravu, takže telefon neklouže v ruce. Displej je tentokrát úplně plochý bez jakéhokoliv zakřivení po stranách – pro práci s S Pen je to výhoda.

Menším zklamáním je absence Bluetooth v S Pen – už nejde použít jako dálkové ovládání pro focení. Samsung to zdůvodňuje nízkým využitím, ale pravda je, že nabíjecí cívka pro S Pen v telefonu stále je.

Koupit teď, nebo počkat na S26 Ultra?

Samsung Galaxy S26 Ultra se představí pravděpodobně v lednu nebo únoru 2026, tedy zhruba za dva měsíce. Startovní cena bude ale pravděpodobně minimálně 36 tisíc korun, možná i víc – Samsung každým rokem ceny trochu navyšuje. Pokud chcete nejnovější model a nevadí vám zaplatit o 15 tisíc víc, má smysl počkat. Pokud ale hledáte špičkový telefon za rozumnou cenu, S25 Ultra je teď extrémně dobrý deal.

Upgrade dává smysl hlavně pro majitele Galaxy S22 Ultra a starších – rozdíl v rychlosti systému, kvalitě fotek a výdrži baterie je obrovský. Pokud máte S23 Ultra, posun je znatelný, ale ne revoluční. Majitelé S24 Ultra mohou ale zůstat v klidu.

Kde koupit a na co si dát pozor

Mobil Pohotovost má výhodu v tom, že je to specializovaný prodejce mobilů s dobrými zkušenostmi v reklamacích. Alza nabízí širší sortiment příslušenství, ale potřebujete členství AlzaPlus+, které stojí 59 Kč měsíčně (můžete zrušit hned po nákupu).

Rozhodně doporučuji dokoupit ochranné sklo a pouzdro – displej je sice chráněn odolným Gorilla Glass Armor 2, ale po pár měsících bez ochrany se škrábance stejně objeví. 45W nabíječku si také musíte koupit zvlášť, v balení je jen USB-C kabel.

Za 21 890 Kč je Galaxy S25 Ultra skvělý nákup. Dostanete špičkový hardware, rychlý systém s dlouhou podporou a fotoaparáty, které patří k tomu nejlepšímu na trhu. S26 Ultra bude možná o kousek lepší, ale za téměř dvojnásobnou cenu. Pokud nepotřebujete mít absolutně nejnovější model, je teď ideální čas koupit.

Co říkáte na tuto slevu?

