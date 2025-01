Samsung Galaxy S25 má skvělou funkci, kterou se vůbec nechlubí

Čipset Snapdragon 8 Elite, který je srdcem celé řady Galaxy S25, podporuje zasílání SMS přes satelit. Není to nic nového pod sluncem, ale je to poprvé u Samsungu. Qualcomm k tomu říká:

Samsung ale tuto funkci nezmínil ani na Unpacked, ani ji nijak nepropaguje. Nelze se nezamyslet nad tím, proč? Server PC Mag přináší možné vysvětlení: služba je v počátcích a není podporovaná všemi operátory ani v USA, o zbytku světa nemluvě. V této chvíli má službu v nabídce pouze Verizon, zatímco AT&T a T-Mobile, kteří spolupracují s jinou společností, se na poskytování teprve domlouvají.

Nakonec tak většina propagace přichází od jiných společností. Vyjádření Qualcommu už jsme zmínili, dalším střípkem je pak zmínka na síti X od společnosti Skylo, která satelitní SMS provozuje právě ve spolupráci s Verizonem.

Satellite SOS on the new Samsung Galaxy S25 series on Verizon is powered by Skylo! This out of this world feature keeps you connected when you need it most. pic.twitter.com/cqNhzq08N1

— Skylo (@SkyloTech) January 22, 2025