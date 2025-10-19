Skoro vlajkový Samsung Galaxy S25 FE za cenu střední třídy. Jeho cena klesla pod 13 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Při uvedení v září stál Samsung Galaxy S25 FE 18 799 Kč, nyní spadl na 12 709 Kč Nabízí 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a čip Exynos 2400 Ve výbavě nechybí AI funkce Galaxy AI ani trojice fotoaparátů včetně teleobjektivu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy S25 FE patřil při uvedení mezi cenově dostupné vlajkové telefony. Cílil tedy na uživatele, kteří od svého smartphonu vyžadují prémiovou výbavu, ale s určitými kompromisy, aby za něj nemuseli utrácet tolik peněz. Zatímco v září stál 18 799 Kč, nyní ho pořídíte už jen za 12 709 Kč. Tak výrazný propad ceny posouvá tento model do úplně jiné ligy – ze sub-vlajkového modelu se de facto stává jedním z nejzajímavějších modelů střední třídy. Výbava odpovídá vlajkovým modelům Galaxy S25 FE má 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X displej s Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a vysokým jasem podpořeným technologií Vision Booster (ve špičce až 1 900 nitů). Díky tenčím rámečkům a nízké hmotnosti 190 g působí telefon moderně a elegantně. Konstrukce využívá kombinaci skla Gorilla Glass Victus a kovového rámu Armor Aluminum, takže se nemusíte bát ani drobných pádů nebo vody – nechybí jí totiž krytí IP68. UŠETŘÍM NA GALAXY S25 FE Výkon a výdrž Srdcem telefonu je čip Exynos 2400 z loňských vlajek Galaxy S24, který zvládá i náročné hry a multitasking bez zpomalování. O odvod tepla se stará zvětšená chladicí komora, takže se zařízení nepřehřívá ani při delší zátěži. Baterie s kapacitou 4 900 mAh vydrží pohodlně celý den a pomocí 45W nabíječky ji doplníte na 65 % zhruba za půl hodiny. Samozřejmostí je i bezdrátové nabíjení a možnost sdílení energie s dalšími zařízeními. Fotoaparát a umělá inteligence Zadní stranu zdobí tři fotoaparáty – hlavní 50Mpx se stabilizací obrazu, 12Mpx ultraširoký a 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Nechybí ani 12Mpx přední kamera pro selfie. Samsung u tohoto modelu integroval sadu chytrých nástrojů Galaxy AI, které pomáhají nejen při úpravě fotografií, ale také je využijete pro překlad textu, psaní nebo tvorbu souhrnů webů. Pro koho dává Galaxy S25 FE smysl? Díky aktuální slevě se Galaxy S25 FE posunul z nižší vlajkové kategorie do segmentu, kde běžně najdete telefony se střední výbavou. Nabízí však mnohem víc – voděodolné tělo, špičkový displej, dlouhou softwarovou podporu (až sedm let aktualizací) a výkon, který je ideální pro práci s náročnějšími aplikacemi i zábavu. Ideální je tak pro uživatele, kteří chtějí telefon s vlajkovým základem, ale bez přemrštěné ceny. CHCI GALAXY S25 FE Za 12 709 Kč jde momentálně o jednu z nejzajímavějších nabídek mezi telefony s vlajkovým čipsetem a dlouhou podporou. Pokud hledáte chytrý telefon s dlouhou životností a solidní výbavou, Galaxy S25 FE se vyplatí sledovat právě teď. Jakou máte zkušenost s FE modely Samsungu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon česko Samsung Samsung Galaxy S25 FE Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.