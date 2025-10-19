TOPlist

Skoro vlajkový Samsung Galaxy S25 FE za cenu střední třídy. Jeho cena klesla pod 13 tisíc

  • Při uvedení v září stál Samsung Galaxy S25 FE 18 799 Kč, nyní spadl na 12 709 Kč
  • Nabízí 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a čip Exynos 2400
  • Ve výbavě nechybí AI funkce Galaxy AI ani trojice fotoaparátů včetně teleobjektivu

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
19.10.2025 22:00
samsung galaxy s25 fe bila u stetcu

Samsung Galaxy S25 FE patřil při uvedení mezi cenově dostupné vlajkové telefony. Cílil tedy na uživatele, kteří od svého smartphonu vyžadují prémiovou výbavu, ale s určitými kompromisy, aby za něj nemuseli utrácet tolik peněz. Zatímco v září stál 18 799 Kč, nyní ho pořídíte už jen za 12 709 Kč. Tak výrazný propad ceny posouvá tento model do úplně jiné ligy – ze sub-vlajkového modelu se de facto stává jedním z nejzajímavějších modelů střední třídy.

Výbava odpovídá vlajkovým modelům

Galaxy S25 FE má 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X displej s Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a vysokým jasem podpořeným technologií Vision Booster (ve špičce až 1 900 nitů). Díky tenčím rámečkům a nízké hmotnosti 190 g působí telefon moderně a elegantně. Konstrukce využívá kombinaci skla Gorilla Glass Victus a kovového rámu Armor Aluminum, takže se nemusíte bát ani drobných pádů nebo vody – nechybí jí totiž krytí IP68.

samsung galaxy s25 fe modra hlavni nahled
Výkon a výdrž

Srdcem telefonu je čip Exynos 2400 z loňských vlajek Galaxy S24, který zvládá i náročné hry a multitasking bez zpomalování. O odvod tepla se stará zvětšená chladicí komora, takže se zařízení nepřehřívá ani při delší zátěži. Baterie s kapacitou 4 900 mAh vydrží pohodlně celý den a pomocí 45W nabíječky ji doplníte na 65 % zhruba za půl hodiny. Samozřejmostí je i bezdrátové nabíjení a možnost sdílení energie s dalšími zařízeními.

Fotoaparát a umělá inteligence

Zadní stranu zdobí tři fotoaparáty – hlavní 50Mpx se stabilizací obrazu, 12Mpx ultraširoký a 8Mpx teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Nechybí ani 12Mpx přední kamera pro selfie. Samsung u tohoto modelu integroval sadu chytrých nástrojů Galaxy AI, které pomáhají nejen při úpravě fotografií, ale také je využijete pro překlad textu, psaní nebo tvorbu souhrnů webů.

samsung galaxy s25 fe fotoaparaty popis

Pro koho dává Galaxy S25 FE smysl?

Díky aktuální slevě se Galaxy S25 FE posunul z nižší vlajkové kategorie do segmentu, kde běžně najdete telefony se střední výbavou. Nabízí však mnohem víc – voděodolné tělo, špičkový displej, dlouhou softwarovou podporu (až sedm let aktualizací) a výkon, který je ideální pro práci s náročnějšími aplikacemi i zábavu. Ideální je tak pro uživatele, kteří chtějí telefon s vlajkovým základem, ale bez přemrštěné ceny.

Za 12 709 Kč jde momentálně o jednu z nejzajímavějších nabídek mezi telefony s vlajkovým čipsetem a dlouhou podporou. Pokud hledáte chytrý telefon s dlouhou životností a solidní výbavou, Galaxy S25 FE se vyplatí sledovat právě teď.

Jakou máte zkušenost s FE modely Samsungu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
